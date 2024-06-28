«Реформы, преобразования будут продолжены». «У нас будет за 28 лет не один президент, а уже четыре». «Возможен «реванш» под девизом «Старый добрый Казахстан». «Запросы депутатов: лидеры – «Ак жол» и НПК, среди аутсайдеров – «Аманат»»

Сетевой Казахстан 28 июня 2024г.

KAZPRAVDA . KZ . «Средства массовой информации – это голос народа, вестник нации и духовная опора общества» — В преддверии Дня работников средств массовой информации, который в Казахстане отмечается 28 июня, в Акорде прошло традиционное чествование представителей медиасферы. В нем приняли участие представители республиканских СМИ, региональных телеканалов, газет и журналов, а также информационных ресурсов. Глава государства ТОКАЕВ в ходе торжественной церемонии вручил журналистам государственные награды, гранты, премии и благодарности. Поздравив участников церемонии с наступающим праздником, Президент подчеркнул, что престиж этой профессии связан с тем, что журналисты призваны быть поборниками истины и справедливости — Реформы, преобразования будут продолжены. Самое главное – все преобразования осуществляются по воле народа. Поэтому мы никогда не повернем вспять и будем идти только вперед.

ZAKON . KZ . «Политолог Марат Шибутов: В Казахстане не будет «стеклянного потолка» для обычных людей» — Марат ШИБУТОВ высказался о сменяемости власти в Казахстане. Он отметил, что новая политическая модель позволила улучшить ситуацию в этом направлении — Новая политическая модель Касым-Жомарта Токаева предусматривает только однократный срок президентских полномочий в семь лет – это значит у нас будет за 28 лет не один президент, а уже четыре. Но раз идет сменяемость, то и идет повышение ответственности власти перед народом, а заодно все меньше вероятность сращивания бизнеса и власти. Высшие чиновники просто не успеют за такое небольшое время превратиться еще и в олигархов, они будут оставаться государственными служащими.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «О «реваншизме»» — Одна из тем, которые сквозят в общественном мнении, не вызывая, впрочем, особого резонанса, — это тема «угрозы реванша» со стороны «Старого Казахстана». Общество немного подустало от регулярных и порой нелепых разоблачений в адрес прежнего руководства. Оно, конечно, было не подарок, но хочется видеть, чем новое лучше старого, а не старое хуже нового, тем более что из «старого» много технично перешло в «новое»… Другое дело, что власть не возьмется за ум и за работу, то репутационные потери и системная неэффективность еще на старте выбьют всех 5-6 возможных наследников, о которых сейчас шепчутся в кулуарах. А население, бизнес, региональные элиты и иностранные партнеры начнут вспоминать тех, кого не так давно воспринимали в качестве авторитетов и тяжеловесов. И вот тогда и будет возможен «реванш» под девизом «Старый добрый Казахстан».

KZ . KURSIV . MEDIA . «Сенат Казахстана одобрил запрет на азартные игры для госслужащих, военных и граждан младше 21 года» — Сенат одобрил законопроект по борьбе с лудоманией в Казахстане, который предусматривает запрет на участие в азартных играх госслужащих, военнослужащих и лиц младше 21 года. Документ также реформирует систему учета ставок в букмекерских конторах и вводит биометрическую идентификацию при пополнении аккаунта и получении выигрыша.

SPIK . KZ . «Запросы депутатов: лидеры – «Ак жол» и НПК, среди аутсайдеров – «Аманат»» — Позавчера на нашем сайте была опубликована статья «Мажилис: какие партии и как проявили себя в ходе прошедшей сессии?». В продолжение разговора мы решили проанализировать, насколько активными были депутаты, которые представляют те или иные политические объединения, а также народные избранники, позиционирующие себя как независимых. Степень активности мажилисменов в плане работы над законопроектами, «выходов в народ» измерить и соответственно оценить сложно, а вот что касается их обращений к руководителям республиканских госорганов, то здесь ведётся подробная статистика.

FORBES . KZ . «Что не так с проектом нового Налогового кодекса Казахстана» — Максим БАРЫШЕВ, основатель группы компаний «Учёт», поделился своим мнением по проекту нового Налогового кодекса — К сожалению, многие поправки в налоговое законодательство акцентируются на увеличении налоговых поступлений через повышение ставок и усиление контроля. Понятно, что это вызвано необходимостью пополнения бюджета, но простое увеличение ставок не приведет к расширению налоговой базы и долгосрочному росту собираемости налогов. Могу привести в пример Южную Корею с их 10%-ным НДС. Пример этой страны показывает, как умеренная налоговая нагрузка способствует созданию благоприятной экономической среды, позволяя стране быть одним из лидеров на мировой арене.

GOLOS — NARODA . KZ . «Дорого и «не для всех» — почему казахстанцы не хотят отдыхать на Родине?» — Цены на казахстанские курорты уже давно стали притчей во языцех: за те деньги, что просят отечественные бизнесмены за мало-мальский комфорт, можно спокойно улететь куда-нибудь на морское побережье по системе «все включено». Когда комфортно отдыхать на Родине станет если не дешевле, то хотя бы не дороже, чем за границей.

ORDA . KZ . «Ключевые сотрудники АНПЗ увольняются с завода в преддверии возвращения скандального гендиректора» — На Атырауском НПЗ назревает ещё один скандал. Бывший руководитель завода Галымжан ЖУСАНБАЕВ с 1 июля официально возвращается в кресло гендиректора, и это чревато уходом ключевых сотрудников, которые наотрез отказываются с ним работать. Сразу несколько источников среди сотрудников «Казмунайгаза» и Атырауского НПЗ на условиях конфиденциальности подтвердили журналистам, что с 1 июля Галымжан Жусанбаев вернётся на завод в качестве первого руководителя. С должности гендиректора г-на Жусанбаева уволили в феврале с большим скандалом — у него был острый конфликт с коллективом предприятия, прежде всего с инженерно-техническим составом. Руководитель НПЗ своё увольнение не признал и успешно оспорил в судебном порядке.

EXCLUSIVE . KZ . «Проблему нехватки общежитий в Алматы решают нарушением законов» — Тему острой нехватки общежитий в Казахстане уже длительное время обсуждают на правительственном уровне. Недавно вице-премьер Тамара ДУЙСЕНОВА сообщала, что на 2024 год запланировано введение в эксплуатацию 27 общежитий на 10576 мест. Половина из них будет открыта в Алматы, где ситуация наиболее критичная, так как здесь общежитиями остаются обеспечены только 62,2% иногородних студентов. Проблему нехватки мест пытаются решать стремительно, обращаясь к различным застройщикам, однако в погоне за решениями акимат забывает о законах и о других жителях.

CARAVAN . KZ . «Почему люди в Узбекистане счастливее, чем в Казахстане» — К такому выводу пришла фармацевтическая компания STADA, которая представила результаты ежегодного международного STADA Health Report 2024. При этом авторы исследования затронули такие темы, как психическое здоровье и забота о себе, обеспокоенность проблемами старения и одиночества, личное счастье и собственный внешний вид… В РК 43 процента участников исследования обеспокоены проблемой старения, при этом 74 процента волнует возрастное физическое старение, 59 процентов озабочены перспективой ухудшения внешнего вида, а 56 процентов боятся оказаться обузой для близких людей. Но, главное, более половины обеспокоены уровнем достатка в старости.

AZATTYQ . ORG . «Госдеп США написал доклад о религиозной свободе в мире. Как в нём представлен Казахстан?» — Опубликован доклад Госдепартамента США о свободе вероисповедания в мире за 2023 год. В части доклада о Казахстане приводятся факты притеснений со стороны государства за религиозные убеждения, но отмечены и положительные сдвиги. Авторы доклада утверждают, что власти Казахстана контролируют все мечети через Духовное управление мусульман. По данным комитета по делам религии министерства культуры и информации, в 2023 году в Казахстане насчитывалось 2834 мечети. По сравнению с прошлым годом число мечетей увеличилось на 90. Увеличилось и количество людей, приходящих на молитвы в мечетях. По мнению исследователей, закон Казахстана не дает определения «традиционной» религии, но к нему обычно относят ханафитский мазхаб, Русскую православную церковь, католическую церковь, лютеранство и иудаизм.

DIALOG . KZ . Джанибек СУЛЕЕВ – «Посвящается дню журналистики» — Валерий ЖАНДАУЛЕТОВ без всяких прикрас легендарная личность в сфере масс-медиа. Сама его биография крайне любопытна и насыщена. Родился в Германии, практически все детство и юношество прошло далеко за пределами Казахстана, от Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) до Закавказья. По своему первому базовому образованию он полиграфист, выпускник Львовского полиграфического института. А потом закончил высшую партийную школу по профилю журналистики, затем КИМЭП, как экономист. И везде он добился высочайших профессиональных достижений. И наконец венец всего – ответственный работник пресс-служба Президента РК – все это оказалось по плечу Валерию Жандаулетову.

NOVGAZ . COM . Александр КРАСНЕР, главный редактор «Новой газеты-Казахстан» — «Сергей Азимов: «Человеку нужно понимать, ради чего он проживает эту бренную жизнь»» — Интервью с известным казахстанским кинематографистом накануне его 70-летия — 30 лет мы жили и думали одно, говорили другое, а делали третье. Самое ужасное, чего мы добились за эти 30 лет — апатия и безразличие стали нормой нашей жизни. В результате, мы породили целое поколение людей, выработавшие в себе принцип, который в народе называется «Моя хата с краю». Мой старший коллега и друг, кинорежиссер Владимир Пантелеевич Татенко любил повторять, если бы я был такой умный, как моя жена потом… То есть, мы богаты задним умом… Человеку нужно понимать, ради чего он проживает эту бренную жизнь. Какими смыслами её наполнять. А главный смысл — в том, что тебя помнят. И помнят по-разному. Могут помнить, как Ельцина, могут как Назарбаева, а могут как Тулеева…

KZAIF . KZ . «Яхта-беда и врунгели из Фейсбука» — Раздувание истории о поджоге леса на греческом острове, якобы казахстанскими туристами происходило по классическому сценарию информационной провокации. Поводом для этого стало изобретенное кем-то и умело вброшенное известие, что Гидру спалили, оказывается, казахстанские туристы. Причем туристы не простые, а туристы с большой яхты. Несмотря на официальное опровержение МИДа, что среди задержанных по данному эпизоду греческими властями наших граждан нет, отечественные медиа продолжали активно раздувать тему, публикуя даже некие списки отечественных туристов и распространяя самые распоследние подробности о том, как жгли греческий остров невезения…

TENGRINEWS . KZ . «Село исчезло, люди остались. Как живут в другом Актобе» — В Акмолинской области между селом Жаксы и городом Державинском есть населенный пункт под названием Актобе. В отличие от большого «тезки», сейчас здесь постоянно находится всего одна семья. Еще одна — приезжает только на лето. Корреспонденты узнали, как живется в месте, которого вот уже почти 20 лет нет на картах.

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