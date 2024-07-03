«Что стоит за саммитом ШОС в Астане». «Итоги первого полугодия — Бектенов, впрочем, держится пока молодцом». «Казахстан впал не только в экономический, но и в общественный застой». «Как Назарбаев, Бишимбаев и YouTube социалистов поссорили»

Сетевой Казахстан 3 июля 2024г.

ZAKON . KZ . «Кризис и шанс взаимосвязаны: что стоит за саммитом ШОС в Астане» — Председатель КНР Си ЦЗИНЬПИН начал свой визит в Казахстан. 3-4 июля 2024 года он примет участие в саммите глав стран Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Ожидается и ряд переговоров делегаций КНР и Казахстана с подписанием важных документов. О том, как саммит ШОС скажется на развитии казахстанско-китайских отношений и как он может повлиять на политическую картину в мире, размышляет политолог Газиз АБИШЕВ — Для любой страны приезд лидера такого уровня, как Си Цзиньпин – событие чрезвычайное. Ведь сегодня Китайская Народная Республика играет ключевую роль во всех мировых процессах – от обеспечения продовольствием до решения военных конфликтов. Китай, как международный рефери, все чаще упоминается во многих регионах на всех континентах – и в Африке, и в Европе, и на Ближнем Востоке. Пятый по счету визит Си Цзиньпина в Астану – особенный. Свои намерения он обозначил в статье «Китай и Казахстан: общее стремление к новым горизонтам».

TIME . KZ . «Попасть в “Десятку”: арифметика регионального сотрудничества» — На саммите в Астане Шанхайская организация сотрудничества станет вдвое больше, чем была изначально. Каких результатов глобальной встречи ждут казахстанские эксперты и аналитики? Жанар ТУЛИНДИНОВА, исполнительный директор Института парламентаризма — С одной стороны, можно сказать, что астанинский саммит ШОС — это рабочая встреча, подводящая итоги казахстанского председательства в организации. Однако, безусловно, саммит проходит на новом организационном уровне. Беспрецедентно количество участников — за счет введения нового формата встречи “ШОС плюс”, на которую приглашены руководители стран — наблюдателей и партнеров ШОС по диалогу: Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции. В общей сложности 16 стран подтвердили участие в астанинском саммите. Наряду с этим в формате “ШОС плюс” примут участие международные организации. Знаково, что интерес к мероприятию проявил Генеральный секретарь ООН Антониу ГУТЕРРИШ. Замечу, что это второй его визит в Астану, впервые он посетил Казахстан в 2017 году.

CHECK-POINT.KZ. «Адиль Каукенов: ШОС обеспечивает диалог в сложном регионе» — Сегодня, 3 июля, в Астане стартует очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества. Чего ждать от этой встречи и как дальше будет развиваться эта организация? На эти и другие вопросы отвечает директор Центра китайских исследований China Center (Казахстан) Адиль КАУКЕНОВ — Для Казахстана, который стал одним из учредителей ШОС, организация играет ключевую роль в обеспечении национальных интересов и региональной стабильности. Особая значимость организации заключается в инициативах по борьбе с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков. Так, через Региональную антитеррористическую структуру (РАТС) ШОС осуществляется мониторинг и происходит предотвращение террористических угроз, что способствует укреплению внутренней безопасности Казахстана.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Итоги первого полугодия» — Закончилось первое полугодие. Можно подвести некоторые итоги. Во-первых, смена правительства. Премьером стал Олжас БЕКТЕНОВ, руководителем АП — Айбек ДАДЕБАЕВ. На Бектенова возлагали большие надежды в плане наведения дисциплины, но правительство тут же вляпалось в паводки и его пришлось усиливать Канатом БОЗУМБАЕВЫМ. В дополнение число критиков правительственного курса пополнил бывший премьер, а ныне глава ВАП Алихан СМАИЛОВ, который смог выполнить героическую задачу по реабилитации своего кабинета и наехать на «системные проблемы бюджетной политики». Бектенов, впрочем, держится пока молодцом, сохранив влияние на антикор и финмониторинг. Но экономический шквал нарастает — нынешний бюджет явно нарисован от балды и правительству придется пойти на жесткий секвестр расходов и выбивание налогов с бизнеса и населения, что вряд ли вызовет волну позитива. Впрочем, вопрос явно перенесен на осень.

CARAVAN . KZ . «Каждый десятый тенге Казахстан отдает кредиторам» — Несмотря на все усилия, Казахстан не может сократить свой внешний долг. Об этом говорят данные, опубликованные Национальным банком страны. По итогам 1 квартала 2023 года общий внешний долг Казахстана составляет 162,5 млрд долларов. В том числе 19 млрд – краткосрочный и 143 млрд – долгосрочный. Органы государственного управления заняли 19,2 млрд долларов. Долг Нацбанка – 2,1 млрд долларов. Долг коммерческих банков – 12,5 млрд долларов. Самую большую часть составляет межфирменная задолженность и прямые инвестиции — 91,6 млрд. В том числе гарантированный государством долг – 2,8 млрд.

««На строительство чьей-то дачи»: сколько миллиардов экологических платежей не освоили в Казахстане» — Куда уходят экологические платежи и штрафы предприятий за нарушение природоохранных норм? Перед самым завершением сессии парламента мажилисмены вдруг обнаружили, что они уходят куда угодно. Собственно на природоохранные меры – лишь небольшая часть. По закону, напомнила депутат Ажар САГАНДЫКОВА, регионы могут тратить экологические платежи только на решение экологических проблем. И даже назвала цифру – 60 триллионов тенге за три года. Но тут важнее другое. «Мы выяснили, — заявила, Ажар Бахитовна, — что исполнители на местах халатно относятся к учетам и статистике. В разных источниках дают разные данные».

SPIK . KZ . «Почему казахстанцы все чаще обращаются к президенту и все реже к акимам?» — В прошлом году, выступая на расширенном заседании правительства, Касым-Жомарт ТОКАЕВ заявил, что «поток обращений на имя президента за последние три года вырос в два раза»! А это достаточно тревожный звонок, который требует серьезного анализа и реагирования. Чем можно объяснить такую тенденцию? Ещё большей персонализацией верховной власти в глазах граждан? Тем, что нынешние руководители на местах в ещё большей степени, нежели их предшественники, либо игнорируют проблемы населения, либо неспособны их решать? А может, перекосами в распределении властных полномочий между центром и регионами? Какие меры (политического, организационного, кадрового характера) необходимо предпринять, чтобы исполнительные органы на местах проявляли больше ответственности и инициативы в решении тех вопросов, которые ставят перед ними жители вверенных им территорий?

FORBES . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Казахстан впал не только в экономический, но и в общественный застой» — Начну с, возможно, спорного для кого-то мнения: в Казахстане уже построена либеральная и рыночная экономика. Либерализация проходила в два этапа. Первый — сразу после распада СССР и обретения независимости, когда отказались от госрегулирования цен и разрешили частное предпринимательство. Второй — в конце 1990-х, когда сняли значительное количество барьеров для открытия собственного дела. Другое дело, что одновременно в рыночную систему вносились серьезные дефекты, вылившиеся в усиление роли государства и искажение конкурентной среды. И сегодня проблема нашей экономики заключается в том, что ни бизнес, ни государство не очень заинтересованы в устранении этих дефектов.

GOLOS — NARODA . KZ . «Бедность не порок: как Казахстан борется за повышение доходов граждан» — С 2022 года в стране действовала Программа повышения доходов населения до 2025 года. В прошлом году ее, без широких публичных обсуждений продлили до 2029 года. Помогут ли увеличенные сроки в действительности победить бедность в стране? Или же это не более чем попытка чиновников уйти от ответственности? «Голос народа» изучил Нацпрограмму и пообщался на эту тему с экономистом.

EXCLUSIVE . KZ . «Что случилось с Алматы после переноса столицы?» — «Из-за переноса столицы и строительства Астаны Алматы стал захолустьем с безнадежно запущенными системными проблемами, потому что много лет деньги (70% своих доходов), которые должны были тратиться на его реконструкцию, модернизацию и развитие, шли на строительство города-паразита», – утверждает архитектор и промышленный дизайнер Айдар ЕРГАЛИ – Я, конечно, не претендую в этом вопросе на истину в последней инстанции, но, опираясь на свои наблюдения, я уверен, что утверждение о том, что массовое переселение казахов в Акмолу (Астану) сняло угрозу сепаратизма в северных областях, довольно сильно притянуто за уши. Думаю, эта мысль целенаправленно запускалась в массовое сознание назарбаевскими идеологами. По сути – это такая же байка как «добровольный отказ от ядерного оружия».

RATEL . KZ . «Что продал Казахстан за рубеж в прошлом году, чтобы выручить $78 млрд» — Основными странами, с которыми торгует Казахстан, является Италия – из общего оборота в $78,6 млрд, в Италию было направлено товара на $14,8 млрд, в среднем за три последние года, эта европейская страна занимает почётное первое место в списке импортеров Казахстана. На втором месте Китай — $14,7 млрд в прошлом году. В целом, “южный сосед” увеличивает обороты покупок с территории нашей страны – в 2021 году в Китай было продано товаров на $9,7 млрд, в 2022 году на $13, 6 млрд. Россия — на третьем месте — $9,7 млрд, на четвертом — Нидерланды — $4 млрд за прошлый год. Пятое место в числе получателей товаров made in Kazakhstan разделили Турция ($39 млрд) и Южная Корея — ($3,8 млрд). Кроме этих стран, Казахстан активно торгует с Узбекистаном, Францией, Румынией и Грецией.

ORDA . KZ . «Народный бунт, или Как Назарбаев, Бишимбаев и YouTube социалистов поссорили» — «Народная партия Казахстана» существует ровно 20 лет — 21 июня отметила юбилей. Но после Кантара вслед за всем Казахстаном она тоже стала новой. В марте 2022 у неё сменился председатель: им стал бывший министр культуры Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ. Затем в партии сменились другие члены партийной верхушки и руководство на местах. Среди новых людей был и Асхат АСЫЛБЕКОВ, который занял пост зама. В марте прошлого года она прошла в Мажилис — правда, в составе всего пяти человек. А ещё год спустя в руководстве «народников» разгорелся конфликт, который на днях вышел за рамки партии.

Orda.kz рассказывает, из-за чего поссорились Ермухамет Кабидинович и Асхат Зейноллаевич.

AZATTYQ . ORG . «Казахстанский политолог Альжанов – о нападении на него и убийстве Садыкова: «Попытка указать обществу, что теперь нельзя говорить открыто»» — Казахстанский политолог Димаш АЛЬЖАНОВ рассказал, что на него пытались напасть. В ночь на 2 июля перед его домом в центре Алматы двое неизвестных заблокировали ему выход во двор и вели себя очень агрессивно. Альжанову удалось сбежать: он побывал в полицейском участке и подал заявление о нападении.

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