Российская глубинка – надежда и опора Кремля в затяжной войне

Недавно две журналистки из Улан-Удэ, Валентина Бадмажапова и Туяна Лыгденова, написали трогательную патриотическую песню «Буряты не бегут». «Теперь у бойцов из Бурятии появился собственный гимн», – сообщает местная газета. История у песни следующая. Осенью прошлого года Владимир Путин проводил в Кремле встречу с героями СВО, как раз из Бурятии. Вручал им награды за стойкость и мужество.

– Они все из Бурятии, но со мной встречались по национальности русские, — рассказал потом президент РФ в интервью. — Я им говорю: «молодцы, не побежали». Один из них искренне так удивился: «Куда не побежали?». Поясняю: «Не побежали, не отступили, противник-то побежал». И вдруг он мне на полном серьёзе, подчеркну, без всякой иронии сказал: «Буряты не бегут». Это дорогого стоит: русский по национальности человек, но из Бурятии, и говорит такие слова. То есть – есть нечто, что объединяет наш народ в единое целое! И это, наверное, самая главная гарантия всех наших побед».

Бурятия – российская глубинка. Дальняя и небогатая. Со своей спецификой. Там смешанный состав населения. Русских около 50 процентов, бурят около 40. В отношениях с «внешним миром», то есть с другими регионами России, все местные действительно называют себя бурятами. Межнациональных и религиозных трений практически нет. Может быть потому, что этнические, коренные буряты – буддисты.

Поскольку регион бедный, и там мало высокооплачиваемой работы, для местных мужчин привычное дело выезжать на заработки в другие края. Работать вахтовым методом. Поэтому участие в СВО многие здесь воспринимают как вахту. Только долгую и опасную. Но зато денежную. Ну, и в местном мужском характере издавна присутствует нешумная, спокойная такая боевитость. А также присутствует готовность послужить государству. Отличиться на воинской службе. Показать, кто чего стоит, вернуться домой с наградами.

В силу этих и других причин буряты хорошо заметны в российской армии и в СВО. Их много среди героев. Много среди погибших. Русских жителей Бурятии – тоже. Официальные СМИ постоянно пишут и говорят о том, что народ Бурятии гордится своими земляками, оказывает им горячую моральную поддержку, активно участвует в волонтёрской деятельности.

Фото/livejournal.com

Очень интересно и примечательно, что всё это подтверждает и противоположная, вражеская пропаганда. В те дни, когда правильные СМИ тиражировали новость про героическую песню «Буряты не бегут», антироссийское издание «Медуза», давно объявленное в РФ иностранным агентом, опубликовало результаты социологического исследования. Его проводил тоже иностранный агент, так называемая «Лаборатория публичной социологии» (ЛПС). Это одна из тех загадочных «независимых» организаций, которые выступают за мир, за демократию, за счастье всех народов и непонятно кем финансируются.

Сами себя социологи ЛПС характеризуют как «исследовательский коллектив, изучающий политику и общество в России и на постсоветском пространстве в сравнительной перспективе». При этом «независимые учёные» не скрывают враждебного отношения к «путинскому режиму». А также прямо заявляют, что, наука наукой, но «опора на чистую методологию без всяких убеждений делает исследователя пустым позитивистом – и этот подход нам не близок».

И вот, стало быть, специалисты «Лаборатории публичной социологии» провели замеры общественных настроений в нескольких российских регионах. В том числе в Бурятии. Попытались выяснить, как народ там относится к войне на Украине. Работа проводилось следующим образом: в регион выезжал сотрудник «лаборатории» и на целый месяц погружался в местную жизнь. Это называется «метод включённого наблюдения». Представители ЛПС знакомились с местными жителями, говорили, что они российские социологи, изучают вопрос – как изменилась жизнь в регионе за последние годы. Участвовали в неформальных беседах, сами их заводили, посещали публичные мероприятия. А потом подробно фиксировали в «полевом дневнике» всё услышанное и увиденное.

Дама из ЛПС, которая изучала жизнь в Бурятии, пишет в своём отчёте, что местные жители привыкли к новой ситуации, втянулись в неё. Готовы терпеть и ждать. Хотя и спрашивают друг у друга, «когда уже будет наша победа». Многие реалии бурятской жизни, описанные в отчёте, знакомы россиянам и казахстанцам. Например, чтобы выжить при высоких ценах и скромных зарплатах, местные жители берут кредиты. Бурятия – один из самых неблагополучных регионов РФ по соотношению реальных доходов населения и кредитной нагрузки.

При этом, как сообщает далее иностранный агент, «жители Бурятии также находят спасение в рождении детей и пособиях по уходу за детьми, которые в последние годы стали превышать зарплаты». Приводит пример: зарплата в бюджетной организации 23 тысячи рублей, а пособия на детей – около 40 тысяч.

Большинство собеседников социолога из ЛПС говорили, что они или их родственники помогают российской армии: отправляют деньги, покупают необходимое снаряжение или изготавливают его самостоятельно в волонтёрских центрах. У этих людей, как правило, есть родственники, друзья или знакомые, которые оказались на передовой. Соответственно, помощь фронту это в первую очередь помощь близким. Но не только.

«Они хотят помочь «своим»: жителям республики независимо от их этничности, – сообщает социолог. – Представление о том, кто входит в группу «своих», постепенно расширялось: от конкретных людей, родственников и знакомых к жителям того же села или города, и затем к жителям республики в целом. Во время разговора с исследовательницей местный буддийский лама поделился наблюдением: в начале войны он видел волонтёрок, которые стремились помочь своим близким; теперь же эти женщины говорят: «Пусть не моему сыну, а хоть кому-то, но достанется, пусть идёт в помощь».

США и НАТО, согласно донесению исследовательницы из ЛПС, вызывают у бурятских волонтёрок ненависть: «Они нас не просто на коленки хотят поставить, а уничтожить… Ни фига им это не удастся!».

В заголовок к этому отчёту иностранный агент «Медуза» вынесла слова, тоже вроде бы услышанные от бурятской патриотической активистки: «В начале мы ходили на каждые похороны. Сейчас я даже не знаю, кто у нас последний погиб». Что ж, может это и правда. Тем убедительнее другие цитаты – про готовность терпеть и ждать, про отношение к НАТО.

В общем, даже по отчётам «борцов с режимом» российская глубинка остаётся надеждой и опорой власти в этой пока не очень победоносной войне. Некоторые москвичи и жители других мегаполисов, бывает, вполголоса поругивают «великих стратегов», сетуют, что прежняя жизнь с поездками в Европу неизвестно когда вернётся (хотя в остальном жаловаться, пожалуй, не на что: магазины полны, сфера услуг работает как часы, зарплаты платятся вовремя). А терпеливая глубинка верит телевизору, гордится мужьями и сыновьями, которые ушли на фронт, ждёт их с победой.

Правда, Россия страна большая и глубинка в ней разная. Тем более, национальная глубинка. Но пока у большинства её жителей по-прежнему есть вера в то, что «наверху виднее» и «они там в Кремле знают, что делают». Есть вера в сильного и мудрого русского царя. Когда он сильный, мы его воины, его пехотинцы. Но если царь окажется слабым, вся конструкция может в конце концов зашататься. Так уже бывало в истории.

Вообще, в истории бывало по-всякому. В минувшие века, если империя вела долгую и не успешную войну, на её национальных окраинах рано или поздно начиналось брожение. Иногда начинались бунты. Если империя проигрывала войну и рушилась, бунт объявляли национально-освободительным движением и ставили памятники его лидерам. Как Амангельды Иманову, руководителю антиимперского восстания 1916 года в Казахстане. Если война заканчивалась победой, крамолу на окраинах выжигали калёным железом, не разбирая правых и виноватых, отправляя в ссылку целые народы.

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