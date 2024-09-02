Послание вдогонку

Про Послание президента народу

Коллектив «zonakz.net» выходит из отпуска утром в понедельник 2 сентября, через несколько часов будут оглашено Послание президента народу.

Анонсировано, что оно посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период. То есть, ровно тому, что глава государства уже утвердил за месяц до этого, в виде долгожданного «Национального плана развития РК до 2029 года».

Долгожданного, потому что со времени соответствующего поручения до утверждения прошло сильно больше года.

Самым же важным для понимания ситуации во власти в этом «Плане…» является, разумеется, не прорисованный там год окончания президентских полномочий, а то, как в АП видят нынешнюю экономику и как планируют дальнейшие действия. Причем видят именно в Администрации, — в рамках взятого президентом курса на самостоятельность правительства, под его же ответственность. О чем уже в преамбуле «Национального плана …» так и сказано: даются лишь принципы и целевые показатели, а правительство вольно в выборе инструментов реализации.

Совершенно правильный управленческий подход: хороший руководитель должен ставить подчиненным задачи и контролировать их исполнение. При условии, что задача поставлено правильно, она исполняема и исполнительные кадры подобраны верно. А вот уже это все – на ответственности самого руководителя.

В нашем же случае задача для президента, как верховного распорядителя, раздваивается на две: подбор в собственной Администрации кадров, способных ставить правильные задачи на перспективу и подбор в правительство кадров, способных такие задачи решать.

Приходится признать: кадры самого Агентство по стратегическому планированию и реформам, и должностные лица АП, визировавшие и положившие «Национальный план…» на утверждение президенту, со своей задачей не справились.

В описательной части там достаточно объективно расписано фактически кризисное положение практически во всех рассмотренных направлениях экономики и социальной сферы. Однако, без малейшей попытки квалифицировать это как кризис и дать хоть какое-то систематическое объяснение его причин.

Далее идут общие указания о направлениях «дальнейшего развития», уровня студенческого реферата.

Особо же показательная в смысле способности АСПиР ставить правильные задачи для исполнения содержащаяся в «Национальном плане …» таблица из расписанных по годам 39 ключевых национальных показателей. Первым из которых идет рост ВВП с целью удвоения, а остальные набраны в самом широком разбросе: здесь вам и продолжительность жизни, и уровень читательской грамотности, и удовлетворенность населения качеством экологии, и геофизическая изученность территории, и ввод энергетических мощностей, и количество внутренних и выездных туристов, и выбросы парниковых газов, и потери воды в сельском хозяйстве, и ИТ-индустрия, и индексы верховенства права и эффективности управления…

Все-все-все, что уместилось в, наверное, тоже имеющее какой-то свой смысл число 39.

Относительно собственно роста ВВП там тоже кое-что есть.

Так, инвестиции в основной капитал должны вырасти с 15% до 23% от ВВП. Что, да, поспособствовало бы хорошему росту ВВП, — особенно если бы знать, где их взять. В этой связи, кстати, очень интересно, что именно внешние прямые инвестиции наращивать не предполагается: их доля с нынешних 24,8% к 2029 году вырастет лишь до 25,8%.

Зато кредиты бизнесу, внимание! вырастут от уровня 2022 года на 185%!

Лично я подписался бы под этим пунктом двумя руками, поскольку такое возможно лишь при давно назревшей полной реорганизации всей кредитно-денежной политики и банковской структуры. Вот только в самом «Национальном плане …» об этом – ни слова.

В целом же так: весь набор из 39 ключевых приоритетов, конечно же, имеет какие-то связи между собой, — в этом мире все взаимосвязано! Но чтобы проследить связи между туризмом и парниковыми газами необходимо разработанная суперспециалистами подробнейшая программа, обсчитанная на суперкомпьютере. И будь она в АСПиР – мы бы двигались прямиком в 2029 год по готовому алгоритму.

На самом же деле, похоже, кроме таблицы, да каких-то надерганных с разных сторон прикидок для нее, Агентству по стратегическому планированию предъявить нечего. А с учетом того, что расписанный в той же таблицы план удвоения ВВП оказывается неосуществимым уже в этом году, — уже на момент утверждения «Нацплана-2029», правительство имеет полное право вообще не обращать на него внимания.

Послушаем, что на счет всего этого будет сказано (или не сказано) в Послании.

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