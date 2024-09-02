«Возврат активов». «Атомная энергетика: что перевесит – опасения или выгода?». «Банки и мошенники наживаются на казахстанцах». «Нацбанк и правительство вряд ли допустят роста стоимости доллара до 500 тенге». «403 тысячи в месяц — средняя зарплата в Казахстане?»

Сетевой Казахстан 2 сентября 2024г.

CHECK-POINT.KZ. Мурат ХАЛИЛОВ – «Возврат активов. Ликбез» — Сегодня парламент страны возобновляет работу. Очередную сессию мажилиса VIII созыва откроет президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ. С определенной долей уверенности можно сказать, что глава государства, кроме прочего, затронет вопросы возврата активов. Это, безусловно, одна из важных тем сегодняшнего дня, в которой переплетаются экономические, политические и социальные аспекты. Поэтому понятно желание вернуть «много и сразу». Но это, по большому счету, напоминает экспроприацию времен «красного террора». Каков тогда приемлемый вариант? Можно ли разработать и внедрить идеальный механизм возвращения государству активов? Почему сложилось мнение, что закон «не работает»? Коротко говоря, схема «отобрать и поделить» (или «отобрать и вернуть») неприемлема с правовой точки зрения. Поэтому изначально говорилось о необходимости тщательной проработки всех механизмов.

SPIK . KZ . «Атомная энергетика в Казахстане: что перевесит – опасения или выгода?» — Издание продолжает дискуссию на тему: «Готова ли страна к референдуму по строительству АЭС?». В ней уже приняли участие экономисты, политологи и общественные деятели. Сегодня эстафету принимает заслуженный энергетик РК, управляющий директор НПП «Атамекен» Жакып ХАЙРУШЕВ — Ту часть казахстанцев, которая занимает принципиальную позицию неприятия ядерной энергетики, переубедить, вероятно, уже не получится. Но колеблющиеся, скорее всего, присоединятся к сторонникам АЭС, что вполне логично… На протяжении последних трех-четырех я уже неоднократно озвучивал свою позицию в СМИ, в том числе на телевидении. Она твердая – за АЭС.

GOLOS — NARODA . KZ . «Эксперт: банки и мошенники наживаются на простых казахстанцах» — В 2024 году в Казахстане ужесточатся правила выдачи беззалоговых кредитов. Редакция пригласила в студию независимого эксперта по банковским вопросам Нуржана БИЯКБАЕВА, чтобы обсудить как эти меры отразятся на казахстанцах. Однако спикер в ходе разговора поднял еще одну очень важную тему: финансовое благосостояние наших граждан существенно нарушают интернет-мошенники, деятельность которых даже на руку отдельным представителям банковской сферы, поэтому проблема не находит своего решения годами. По его подсчетам, за рубеж при «помощи» банкиров мошенники вывели около 100 млрд тенге.

EXCLUSIVE . KZ . «Эксперты обсуждают возможность очередной девальвации» — Аналитики говорят, что девальвация подорвет доверие население к тенге – все опять понесут деньги в долларовые депозиты и наличку. Но на страже тенговых депозитов стоят банки – ставки по ним выше, чем по валютным вкладам. Как вариант, доллары смогут уйти на фондовый рынок, но он рискован и не понятен многим казахстанцам, да и нет времени и желания самому торговать. Валюта у населения так и останется под подушкой или же на депозитах банков… Пока же реальность такова, что для роста долларов нет барьеров. Но Нацбанк и правительство вряд ли допустят роста стоимости доллара до 500. В этом случае пропадут усилия по борьбе с инфляцией. Но отдельные аналитики уже пробивают информационное пространство оценкой доллара выше 500 тенге. А дыма без огня, как известно, не бывает.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «403 тысячи в месяц: насколько оторвана от реальности средняя зарплата в Казахстане?» — Статистические пируэты государства нередко злят и раздражают казахстанцев, в особенности если они связаны со средней зарплатой. Недавние очередные расчеты чиновников показали, что в среднем в стране зарабатывают 403 тысячи тенге в месяц. Однако подавляющее большинство казахстанских работников, в том числе неофициально трудоустроенных, поспорили бы с госаналитиками. Вряд ли грузчики, ремонтники, столяры, сварщики и другие представители «рабочих рук» получают за свой тяжелый труд столь крупную сумму. Так почему же цифры чиновников сильно разнятся с реальными доходами? Как рассчитывается средняя зарплата и каков ее истинный показатель?

ORDA . KZ . «Что утонет скорее: Алматы или Астана? «Детские» и не очень вопросы британскому экологу Франкопану» — Питер ФРАНКОПАН — британский эколог, историк и писатель. В Алматы (не первый раз, кстати) он приехал, чтобы презентовать свою книгу «Как менялась Земля — В Казахстане 17 тысяч рек. Количество воды в Казахстане лучше, чем во многих других странах этого региона. Но не на всей территории Казахстана одинаковые вызовы и возможности, я имею в виду север, юг, восток и запад. Что происходит с Каспийским морем — это проблема запада, а для тех же Караганды, Петропавловска это вообще неважно. С этой точки зрения питьевая вода гораздо важнее для всех. Каспий, конечно, вызов для региона, но реальная проблема — это реки. Три крупных реки в регионе — Сырдарья, Амударья и Иртыш — все они требуют сотрудничества. Каспийское море, конечно, тоже требует общих решений, но питьевая вода сейчас важнее для всех.

CARAVAN . KZ . «Частный бизнес или государство: в Казахстане подорожает вода» — Всякий раз, когда происходит очередной ценовой скачок, коммунальщики говорят о необходимости реконструкции изношенных сетей. Например, в Алматы с 1 сентября холодная вода подорожает на 22 %, канализация – на 40 %. Компетентные лица объяснили это тем, что с 2023 года в стране реализуется программа «Тариф в обмен на инвестиции». Эти деньги должны пойти на ремонт и модернизацию коммуникаций. Выходит, мы снова наступаем на те же грабли? Напомним, что программа «Тариф в обмен на инвестиции» уже реализовывалась в Казахстане в 2009-2015 годах, только в энергетической сфере… В итоге тарифы повысили, но никаких инвестиций не было.

RATEL . KZ . Ярослав РАЗУМОВ — «Как правильно сажать деревья» — Казахстан в последние годы все чаще сталкивается с двумя климатическими проблемами: выпадением экстремальных объемов осадков или с не менее экстремальными летними температурами, и в результате — с засухой. Эти испытания-антиподы создают массу проблем как для безопасности и самочувствия населения, так и для хозяйственной деятельности. К счастью, есть эффективный способ отвечать на оба вызова сразу – озеленение. И понимание этого в стране есть, отсюда, в частности, инициированная главой государства еще в 2020 году программа высадки двух миллиардов деревьев. Но экологи задаются вопросом — насколько эффективно она реализовывается?

NP . KZ . «Осень на дворе.Как Казахстан готов встретить очередной отопительный сезон?» — Разбор полетов в Правительстве прошел по ежегодной схеме. Между тем на календаре уже последние летние дни, и, несмотря на все еще ласковое солнце, казахстанцы с тревогой посматривают на раскопки в своих городах. В северных регионах отопление в зависимости от температуры иногда запускают и в сентябре, а многие траншеи до сих пор раскопаны.

AZATTYQ . ORG . ««Девятое место в мире по площади, а скот пасти негде!» Бывший судья стал фермером и оказался в кругу проблем» — Бывший председатель Актауского городского суда Малик КЕНЖАГАЛИЕВ после выхода на пенсию решил заняться племенным животноводством и переехал в глубинку. Начинающий фермер, почувствовавший на себе пороки бюрократической системы, рассказывает Азаттыку, что, по его мнению, мешает развитию сельского хозяйства и почему программы по развитию аграрной отрасли остаются на бумаге.

«Журналистам запретили задавать чиновникам вопросы не по теме и свободно ходить по зданиям госструктур» — В министерстве информации Казахстана приняли новые правила аккредитации СМИ. Теперь корреспондентов могут, по сути, лишить возможности работать за «нарушение регламента» — например, за то, что они зададут неудобные вопросы чиновникам на мероприятиях. Правила аккредитации журналистов вызвали волну недовольства прессы и медиаюристов. По сути, они вводят запрет на распространение информации в тех СМИ, которые не заявляли об участии в конкретном мероприятии госоргана, потому что делиться с коллегами фото- и видеоматериалами теперь запрещено.

RITMEURASIA . RU . «Астана отдала свою таможню под наблюдение США. Зачем?» — Неоднозначное решение приняли власти Казахстана в сфере своей таможенной системы. С середины августа экспертные ресурсы обсуждают подписанное между Вашингтоном и Астаной соглашение о получении от США специального таможенного оборудования. Речь идёт об аппаратном оснащении таможни РК, поставленном в рамках действия норм Агентства США по международному развитию (USAID*). Американские серверы внедрят в таможенную систему Казахстана, который представляет собой часть единого с Россией таможенного пространства. Отмечается, что американские системы призваны контролировать соблюдение Астаной антироссийских санкций.

TIME . KZ . «В зубах правда есть» — Казахстанцы все-таки смогут тратить пенсионные накопления на стоматологические услуги — но при этом доказывая, что зубы на месте. На сайте “Открытые НПА” опубликовали проект приказа министра здравоохранения “Об утверждении правил использования единовременных пенсионных выплат на лечение”. В них появилось несколько новых пунктов. Возможно, самое главное для пациента вот это: сначала ему позволят использовать из его пенсионных накоплений лишь 70 процентов от стоимости услуги, а оставшиеся 30 процентов — после лечения. Если он не сможет доказать, что реально лечил зубы, то будет обязан вернуть те самые 70 процентов.

«Результат на все сто?» — По всей стране не нашлось ни одного ученика, который бы провалил аттестацию по казахскому языку. В Министерстве просвещения рассказали, как школьники сдали первый переводной экзамен на знание государственного языка — Пока мы ориентируемся на данные, которые нам предоставили управления образования в регионах. Остальные дети подтвердили тот уровень, который они демонстрировали в течение года. Нас порадовало, что не было неудовлетворительных оценок.

FORBES . KZ . Хатуна ДРБОЯН – «Менеджмент по-казахстански: национальные особенности управления персоналом» — Влияние кочевого образа жизни проявляется в таких чертах, как сильное чувство коллективизма, лояльность к своему роду или сообществу и высокая ценность межличностных отношений. В современном управлении это может выражаться в предпочтении семейных или близких связей при найме сотрудников и сильном акценте на лояльность к компании. Да, это то самое кумовство, при котором родственникам или друзьям предоставляются привилегии независимо от их профессиональных качеств.

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