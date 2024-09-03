«Социальный прагматизм, сигнал олигархам, запрос на справедливость». Референдум по АЭС, «ангажированные лица» и «другой разговор». «Возврат активов. Главное условие амнистии». «В целом президент не слишком доволен состоянием дел»

Сетевой Казахстан 3 сентября 2024г.

TENGRINEWS . KZ . «Социальный прагматизм, сигнал олигархам, запрос на справедливость: эксперты о нарративах Послания» — «Если мы говорим о наиболее масштабных месседжах Послания, то, как подчеркнул Президент Касым-Жомарт Токаев, ключевыми в стратегическом развитии нашей страны остаются концепты «справедливый Казахстан» и «слышащее государство». Это несменяемый базис взаимоотношений между обществом и госаппаратом. Идейный триумвират дополняется не менее сильным концептом «закон и порядок». Его практическое воплощение – сделать города и аулы Казахстана одними из самых безопасных и защищенных в мире«, — отметил директор Института евразийской интеграции Азамат БАЙГАЛИЕВ.

AZATTYQ . ORG . «Референдум по АЭС, «ангажированные лица» и «другой разговор» с предпринимателями. Главное из послания Токаева» — Датой проведения референдума по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане Астана определила 6 октября. О чём ещё говорил президент Токаев в очередном «послании народу»… В своём очередном, седьмом по счёту за последние пять лет, «послании народу» ТОКАЕВ вновь заявил, что многие существующие в стране проблемы накапливались годами. Название нынешнего послания Токаева — «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм». Он в своём выступлении неоднократно акцентировал внимание на теме единства и сплочённости общества… В своём послании президент Казахстана призвал не оглядываться на страницы прошлого и не заниматься поиском виновных. Он не уточнил, о каких событиях прошлого говорит… Также казахстанский глава остановился на теме амнистии капитала, обязательным условием которого он назвал вложение средств в казахстанскую экономику.

«Сырдарья и сельское хозяйство: как ошибки прошлого привели к дефициту воды в настоящем и что с этим делать?» — Нерациональное использование воды для полива хлопка и риса в Центральной Азии ведёт к истощению Сырдарьи, угрожая сельскому хозяйству и экосистемам региона. Между Казахстаном и Узбекистаном существуют договорённости по распределению водных ресурсов, однако изношенные мелиоративные системы и отсутствие скоординированных действий лишь усугубляют водный кризис, ставя под сомнение устойчивость водообеспечения в будущем. Как страны справляются с этими вызовами и какие шаги необходимо предпринять сегодня, чтобы ускорить решение проблемы? Мы обсудили эти вопросы с экспертом по изменению климата и координатором общественного фонда «Водное партнёрство Казахстана» Куралай ЯХИЕВОЙ.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Застарелые проблемы» — Вопреки ожиданиям Касым-Жомарт ТОКАЕВ не стал в новом послании объявлять новую стратегию развития Казахстана до 2050 г… Обратим внимание, что Токаев акцентирует внимание на застарелых системных проблемах — бюджетная дисциплина, эффективность налоговой политики, кредитование реального сектора экономики, развитие МСБ, поддержка сельского хозяйства, сохранность и использование Нацфонда, улучшение инвестиционного климата, социальная ответственность крупного бизнеса, цифровизация, тарифная политика, адекватные землепользование и ирригация, диверсификация экономики, модернизация энергетики и коммунального хозяйства, качество автомобильных дорог, подготовка кадров, реформа образования и здравоохранения, очередное совершенствование механизма ГЧП и госзакупок, борьба с преступностью и наркобизнесом, развитие туризма. По ряду сфер есть динамика, но вместе с тем очевидно, что в целом президент не слишком доволен состоянием дел.

CHECK-POINT.KZ. Мурат ХАЛИЛОВ – «Возврат активов. Главное условие амнистии» — Как и предполагалось, президент ТОКАЕВ в рамках Послания народу Казахстана высказался и по поводу возврата государству незаконно приобретенных активов. Сказал коротко и ясно. Однако в обществе все равно возникли вопросы, а некоторые паблики стали вырывать из контекста и по-своему преподносить сказанное. Поэтому, продолжая тему ликбеза по заданной теме, некоторые моменты из выступления главы государства требуют разъяснения… По этому поводу глава государства напомнил: «В прошлом году на встрече с бизнесом я высказал свою твердую позицию на этот счет. Мы договорились, что обязательным условием амнистии капитала станет вложение средств в экономику Казахстана. Главное, чтобы они работали на благо страны. Этот момент необходимо закрепить нормативно».

SPIK . KZ . «Миграционный обмен между РК и РФ снова в пользу соседей. Но надолго ли?» — По итогам прошлого года в Казахстане впервые за последние 12 лет было зафиксировано положительное сальдо внешней миграции – такого не случалось с 2011-го. Количество перебравшихся на ПМЖ в нашу страну на 9,2 тысячи превысило число уехавших. Эта тенденция получила продолжение и в нынешнем: за первое полугодие, по данным Бюро национальной статистики, сальдо составило плюс 7,3 тысячи. Как видим, существуют все предпосылки к тому, чтобы до конца 2024-го превзойти прошлогоднюю цифру, причём существенно.

CARAVAN . KZ . Адил УРМАНОВ — «Мигранты могут угробить или спасти Казахстан» — Астана и Алматы остаются главными насосами, высасывающими людей из регионов страны. Только за полгода 2024 года в Астану прибыло 122 тысячи человек. В Алматы – 104 тысячи человек. Третий город, который привлекает новых людей — Шымкент. За полгода сюда переехали жить почти 63 тысячи человек. Почему люди переезжают в другие регионы? Причин несколько, и они прежде всего экономические и социальные. И если сейчас три мегаполиса Казахстана не сильно справляются с наплывом новых жителей, то в будущем проблемы городов будут только нарастать.

ORDA . KZ . «Риддер опять замёрзнет? Сотрудники местной ТЭЦ не получают зарплату уже сейчас» — Многострадальная ТЭЦ в городе Риддере, которая была на слуху у всей республики из-за бесконечных аварий предыдущей зимой, снова в центре скандала. Всего год назад станцию забрали у частников, которые целых пять лет не проводили здесь ремонт, из-за чего она оказалась в плачевном состоянии. В результате объект теплоснабжения передали в управление КГП на ПХВ «Водоканал» Риддера. Власти города и области говорили, что под крылом государства деятельность предприятия наладится. Действительно, на ТЭЦ и тепловых сетях города за счёт средств республиканского бюджета начался масштабный ремонт. Однако для сотрудников теплостанции не наступило положительных перемен.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Что известно о бизнесе мультимиллионеров Кима и Новачука, на чьих шахтах погибли пятеро казахстанцев» — В последние выходные августа на двух шахтах холдинга KAZ Minerals в Восточно-Казахстанской области произошли аварии. В результате погибли пятеро рабочих. «Курсив» рассказывает историю группы и ее совладельцев — Владимира КИМА и Олега НОВАЧУКА, входящих в список богатейших казахстанцев.

GOLOS — NARODA . KZ . «Казахстанцам станет сложнее брать кредиты? Эксперты прокомментировали нововведения» — Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка за последнее время приняло ряд мер для минимизации рисков при кредитовании. В их число вошли: обязательная биометрическая идентификация при выдаче электронных займов, запрет на начисление вознаграждений после 90 дней просрочки, отсрочки по займам для призывников, требование согласия супруга на крупные кредиты и другие. Как эти изменения повлияют на финансовый сектор, и будут ли казахстанцы брать меньше кредитов? Как считает финансист Расул РЫСМАМБЕТОВ, влияние нововведений скажется только положительно. А согласие супругов сделает осознанным не только оформление кредита, но и его подачу.

NP . KZ . «Деньги с неба. Решение проблемы переполненных арыков в Алматы и подтопления города лежит под землей» — В гостях у «НП» специалист в сфере инженерного строительства, коммунального снабжения и водоотведения Марат БАЛГЕРЕЕВ. Тема интервью — подтопление дорог и то, что с этим делать, — для многих алматинцев является настоящей напастью, ведь порой даже после небольшого дождя передвигаться по городу, не промочив ноги по колено, становится крайне сложно. Арычная сеть явно не справляется — Проблема подтопления города должна решаться не на уровне земли путем строительства открытых арычных систем, а коллекторами под землей, пропускная способность которых несопоставимо выше.

LITER . KZ . «Квадробика добралась до Казахстана: почему это опасно?» — В последнее время среди подростков набирает популярность квадробинг. Это движение подразумевает, что дети надевают костюмы животных, или маски и хвосты, и подражают поведению животных. И это происходит не где-то далеко, за границей, подобные видео постят и из казахстанских городов в соцсетях. Также таких тинейджеров сейчас встречают на улицах в костюмах медведей, собак, енотов, лисиц и кошек. Они бегают на четвереньках, прыгают, лают, мяукают и играют друг с другом. Руководитель Ассоциации психологов Казахстана Зарина КЕНЖЕКАР — Здесь важно наличие взрослого, который может объяснить, что есть кошачий корм и жить как кошка или собака – это нечеловеческий образ жизни.

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