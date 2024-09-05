«Послание и его политический преферендум». «Токаев неоднократно говорил о дефиците идей и о дефиците кадров». «Токаев посылал примирительные месседжи олигархам и представителям «старого Казахстана». Кое-кто правильно их понял, а вот некоторые вставляют палки в колеса»

Сетевой Казахстан 5 сентября 2024г.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Послание и его политический преферендум» — Послание озаглавлено: ««Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм». По поводу закона и порядка у меня особых сомнений нет: законы у нас строгие и граждане законопослушны. А вот относительно экономического развития и общественного оптимизма уверенности маловато, ибо у нас все красиво на бумаге, но, как правило, традиционные президентские послания не находят своего подтверждения в реальности. И такое, увы, происходит ежегодно… Таков политический преферендум (окружающая среда) Послания. Возможно, именно в этом — главная проблема власти?!

TIME . KZ . «Методично и последовательно» — Данияр АШИМБАЕВ — Токаев неоднократно говорил о дефиците идей и о дефиците кадров. И проблема заключается как раз в том, что, когда какие-то идеи появляются, имеющиеся кадры выполняют их на не очень высоком уровне. Но, поскольку других кадров особо нет, президент, просто плюнув на необходимость замены, старается выбить из существующих чиновников максимально возможное. Не ругает за провалы, а, анализируя итоги контроля госаудита и работу госадминистрации, дает поручения, что сделать из несделанного. Как учитель, работающий с нерадивыми школьниками: понимает, что ругать бесполезно, и просто ставит заново задачи. Методично напоминает, пока не сделают или хотя бы не поймут, как и что нужно сделать.

Петр СВОИК – «Не утонуть бы вместе с соломинкой…» — В послании президента народу сказано, на мой взгляд, главное: устранить дисбалансы между денежно-кредитной и фискальной политикой. То есть нужен способ стабилизировать сразу все — и цены, и бюджет, и Национальный фонд, и способ их стабильного взаимодействия. Все мы понимаем: когда утопающий хватается за соломинку, это не она его спасает, а он ее топит. И хотя Нацфонд не соломинка, валютную “подушку безопасности” тоже легко сдуть и утопить такими-то темпами наращивания бюджетных траншей.

CHECK-POINT.KZ. Мурат ХАЛИЛОВ – «Возврат активов. Другой разговор» (часть III) — В теме возвращения государству незаконно полученных активов наиболее проблематично само это действо. Основной упор делается на добровольность передачи, но уже встал вопрос и о принудительном характере, о чем прямо намекнул президент Токаев в рамках Послания народу Казахстана… В целом же, хотелось бы верить, что прямой намек Касым-Жомарта Кемелевича несет под собой гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Тем более, за последние 2,5 года Токаев и Акорда посылали разные примирительные месседжи олигархам и представителям «старого Казахстана». Кое-кто правильно их понял, а вот некоторые не только «тормозят», но и вставляют палки в колеса. В общем, возникают определенные риски.

KAPITAL . KZ . «Вячеслав Додонов: Экономика вышла на передний план в курсе развития страны» — Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МНВО РК Вячеслав ДОДОНОВ — Во-первых, приоритетность экономических вопросов, с которых начал выступление президент, и которые представляли первые четыре пункта Послания. Это свидетельствует о том, что в настоящее время экономика вышла на передний план в курсе развития страны с точки зрения главы государства. Во-вторых, можно обратить внимание на анонсированные меры в области совершенствования законодательной базы экономических реформ, в частности, на дальнейшую работу над Налоговым кодексом, принятие которого перенесено на следующий год (очевидно, в связи с новыми инициативами в области налоговой политики), и необходимость разработки нового закона о банках. В-третьих, это тезис о переходе к дифференцированной шкале налогообложения доходов, который, на мой взгляд, имеет не столько экономические мотивы, сколько постулирует необходимость дальнейшего утверждения императива справедливости в обществе в рамках концепции «Справедливого Казахстана».

FORBES . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Проект бюджета 2025-2027: сохраняются дисбалансы» — По мнению аналитиков в проекте республиканского бюджета сохраняются планы по дальнейшему продолжению текущей процикличной политики, из-за чего в следующем году при высоких ценах на нефть изъятия из Нацфонда в бюджет снова будут больше поступлений от нефтяного сектора в него. В целом продолжение процикличной бюджетной политики противоречит Национальному плану развития Казахстана до 2029 года, который был утверждён в конце июля этого года.

GOLOS — NARODA . KZ . «Есть ли шанс догнать Южную Корею? Какие отрасли промышленности нужно развивать в Казахстане» — Доктор экономических наук, профессор Мейрам КАЖЫКЕН поделился своими взглядами на перспективы развития промышленности в Казахстане и на существующие вызовы, с которыми сталкивается отечественная индустрия. Прежде всего, отметил Мейрам Кажыкен, необходимо четко определить само понятие промышленной политики. По его словам, промышленная политика представляет собой комплекс мер, действий, программ, стратегий и законодательных актов государства, направленных на развитие промышленности и создание целостной системы ее поддержки.

EXCLUSIVE . KZ . «Аренда и покупка жилья в Казахстане: все менее доступно» — Купить жилье в Казахстане – задача не самая простая. Доходы большей части общества непропорционально ниже постоянно растущих цен на недвижимость, а высокие ипотечные ставки проблему, очевидно, не решают. Выход из этой ситуации многие находят в аренде, но и здесь ситуация не сильно лучше. Нестабильный рынок, завышенные цены, недобросовестные риелторы, низкое качество квартир – вот с чем сталкивает потенциальный арендатор.

LITER . KZ . «Закон о банкротстве: почему некоторые стремятся использовать его в своих интересах?» — Закон о банкротстве физических лиц, разработанный с целью обеспечения социальной защищенности тех, кто не в состоянии погасить свои долги, может быть подвергнут изменениям из-за злоупотреблений. Изначально закон был задуман как механизм, позволяющий людям, столкнувшимся с серьезными финансовыми трудностями, найти выход из долговой ямы и избежать бесконечного финансового бремени. Однако некоторые граждане Казахстана начали использовать его в своих интересах.

AZATTYQ . ORG . «Круги ада после обжигающего пламени. Как пострадавший при ЧП на заводе борется за свои права» — Простой разнорабочий, получивший травмы на карагандинском заводе ферросплавов, третий год добивается компенсации за подорванное здоровье. Он судится с компанией — владельцем предприятия, на котором недавно вновь произошло ЧП — на этот раз с летальными последствиями.

TENGRINEWS . KZ . «Что происходит с алматинским апортом? Как выращивают самое вкусное яблоко в мире» — С таким вопросом мы приезжаем в Енбекшиказахский район Алматинской области к Роману САФАРОВУ, главе Ассоциации производителей апорта. Он рассказал, как сегодня выращивают знаменитое яблоко, ставшее национальным брендом... Настоящий апорт, как говорит Роман, должен расти на высоте от 900 метров над уровнем моря и выше. Если посадить его ниже, он превратится совсем в другое яблоко: потеряет свой неповторимый аромат, да и храниться будет не так долго. Проверяем: высота сада — почти 1200 метров. Для апорта условия идеальные.

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