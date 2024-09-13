Корявое время

Партия «Аманат» приятно удивила своей инициативностью

Волюнтаристски проведенный перевод Казахстана на единый часовой пояс проблему разрыва между административным часовым поясом и местным солнечным временем отнюдь не снял, а только обострил. После парламентских каникул и общения с избирателями на местах об этом заговорили депутаты партии власти «Аманат». Правительство такой «подарок» от законодательной ветви власти восприняло без энтузиазма, однако в лице вице-премьера Тамары Дуйсеновой (отвечает в том числе за здравоохранение и социальную политику) обещало подумать. В общем, «слышащее государство» еще не окончательно приказало долго жить.

Заводилой возврата в более нормальное время выступил депутат-одномандатник от партии «Аманат» по Восточно-Казахстанской области Лукбек Тумашинов. Ситуация вполне логичная и закономерная. Для ВКО и предыдущий административный часовой пояс был достаточно дискомфортным, поскольку находясь на крайнем востоке страны местные жители сильно теряли в продуктивном использовании светлого времени суток. Ну а с 1 марта 2024 года там вообще начался абсурд.

Жетысуская область по идее страдает не намного меньше Восточно-Казахстанской, однако там к непониманию центральными властями местных реалий времени относятся с большим пониманием. А вот восточно-казахстанцы и петицию за возврат к прежнему часовому поясу запустили, и роликов про формально ночных, а реально кукарекающих с восходом солнца петухов много в Сеть выложили. Если горожане к новым показаниям часов адаптируются менее болезненно, то для сельских жителей с ЛПХ (личное подсобное хозяйство) все это крайне дискомфортно.

С петицией за возврат старого времени все прошло предсказуемо. Несмотря на искусственно чинимые технические препятствия для желающих поддержать петицию на официальном сайте epetition.kz, она положенные 50000 подписей граждан собрала. Потом были официальные слушания, на которых подписантам заявили, что физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, приводящие к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна – по официальной версии – не подтвердились. Также якобы не подтвердились заявления медиков об ухудшении здоровья лиц с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, плюс тех пациентов, которым предписан строгий прием лекарств по времени суток и физиологическим ритмам организма.

Ну, раз все хорошо, то людям бы пора успокоиться и угомониться, но не тут-то было. Г-н Тумашинов в ходе каникул стал общаться с избирателями от своей области, а они высказывали ему свои оценочные суждения, согласно которым вроде как здоровье реально ухудшилось, разрыв между астрономическим и административным временем создает повседневные проблемы, плюс домашние животные ничего прогрессивного в реализованном варианте перехода на единый часовой пояс не понимают и живут по своему биологическому ритму.

После того, как Лукбек Тумашинов все это озвучил на заседании фракции «Аманат», его поддержали не только депутаты, избранные по партийному списку и проживающие в Восточном Казахстане, но и просто сторонники действий в согласии со здравым смыслом, которые в партии власти однозначно есть.

Ерлан Кошанов, председатель партии и по совместительству спикер Мажилиса, обещал все собранные депутатами в регионах проблемы и вопросы населения систематизировать и направить для рассмотрения в правительство.

Из 98 депутатов нижней палаты парламента 62 места приходится на партию «Аманат». Пикантности складывающейся ситуации добавляет то обстоятельство, что согласно статьи 56 Конституции «Мажилис большинством голосов от общего числа депутатов Мажилиса по инициативе не менее одной пятой от общего числа депутатов Мажилиса вправе выразить вотум недоверия Правительству».

Разумеется, из-за перевода времени вотум недоверия правительству мажилисмены выносить не будут, но здесь важен сам факт политической весовой категории партии, чьи представители публично недовольны сомнительными экспериментами с переводом часов.

Нам дальнейшее развитие событий видится следующим образом. На специальное заседание Мажилиса придет уполномоченное лицо из правительства и в более изящных формулировках повторит те тезисы, на основании которых подписантам петиции чиновники отказали в возврате к прежнему административному времени. На следующих каникулах депутат Тумашинов снова выслушает жалобы земляков на нестыковки между солнечным и административным временем, а будет ли мажилисмен еще раз поднимать вопрос на заседании фракции «Аманат» – пока прогнозировать сложно.

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