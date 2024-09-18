«Дайте народу порулить своей жизнью!». «Почему Токаев отказался от совместного брифинга с Шольцем». «Какие перемены ждут казахский язык в ближайшие годы». «За какие подвиги казахстанские генералы получают звание «Народного Героя»?»

Сетевой Казахстан 18 сентября 2024г.

ORDA . K Z . «Без комментариев: почему Токаев отказался от совместного брифинга с Шольцем» — Первый в истории визит федерального канцлера Германии Олафа ШОЛЬЦА в Казахстан не обошёлся без небольшого скандала. Зарубежные журналисты ожидали, что по итогам переговоров состоится совместная пресс-конференция Шольца и президента Токаева — но так её и не дождались. Как рассказал политический обозреватель Анатолий ИВАНОВ-Вайскопф, который участвовал в освещении визита Шольца и был знаком с его программой, изначально общение с журналистами действительно предполагалось. Но в итоге с прессой общался только Шольц. Касым-Жомарт ТОКАЕВ проигнорировал встречу с представителями иностранных СМИ. По словам Анатолия Иванова-Вайскопфа, освещать визит канцлера в Астану прибыли порядка сорока представителей немецких СМИ. Их в первую очередь интересовало резонансное высказывание казахстанского президента о «непобедимости» России, сделанное в контексте войны в Украине.

TIME . KZ . Тогжан ГАНИ — «Сырьё в обмен на технологии» — Германия, безусловно, заслуживает место в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН, считают в Акорде. На саммите “Центральная Азия + Германия” в Астане президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ пригласил ФРГ к участию в уникальном проекте. Речь идет о строительстве по дну Каспия линии энергопередачи в Европу. В Астане за круглым столом собрались лидеры всех пяти стран Центрально-Азиатского региона и канцлер Германии Олаф ШОЛЬЦ, прибывший в Казахстан с официальным визитом накануне.

«Кодекс! Скоро грянет кодекс!» — Депутаты мажилиса принимают боевые стойки перед обсуждением проекта нового Налогового кодекса. Парламентариям этот важнейший для страны документ представили вице-министр национальной экономики Азамат АМРИН и вице-министр финансов Ержан БИРЖАНОВ. Вообще-то текст проекта был опубликован еще в июне, и все народные избранники, кому это было интересно, с ним уже наверняка ознакомились и сделали определенные выводы. Но все же вице-министры постарались рассказать о новом кодексе как можно больше хорошего.

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Дайте народу порулить своей жизнью!» — Есть несколько назарбаевских постулатов, объясняющих бесконечный перенос на неопределенный срок выборности всех ветвей власти. Ну, то есть выбрать себе президента мы можем, а вот городского или областного акима, начальника полиции и судью — мы еще не созрели… Люди просто устали, что им все время что-то навязывают, но при этом реальных проблем в ауле, городе и области никто не хочет решать – временщикам нужно отбить вложенное в должность, а там хоть саксаул не расти. Если мы хотим покончить с коррупцией, то уже пора признать, что назарбаевская система кроме нее ничего не производит. А выстроенная им вертикаль, в которой народ должен сидеть под плинтусом, уже привела к параличу власти, которая боится стихийных митингов больше, чем закона.

««Кентавры», «смотрящие» и «авгиевы конюшни» казахстанской теплоэнергетики» — Пётр СВОИК об атомной и газовой генерации, менталитете правительства и о том, что ещё может помочь казахстанской энергетике. По мере приближения отопительного сезона возрастает внимание к состоянию энергетической инфраструктуры. Это было всегда, а теперь, после многочисленных аварий двух последних зим на тепло- и электростанциях, так особенно. В энергосистеме Казахстана инфраструктурный кризис, эту тему не обходят уже и зарубежные экономисты, изучающие страну.

AZATTYQ . ORG . ««Возможность сделать выбор затмевается пропагандой». Референдум по АЭС и экологические права казахстанцев» — В Казахстане 6 октября состоится референдум по проекту АЭС. Власти заявляют, что «каждый важный шаг в жизни страны принимается совместно с общественностью» и что народу предоставлено право выбора, строить ли АЭС или нет. Правозащитники утверждают, что экологические права граждан ограничены.

CARAVAN . KZ . «Какие перемены ждут казахский язык в ближайшие годы» — Тема развития казахского языка и его интеграции в различные сферы общественной жизни в последние годы привлекает все большее внимание как экспертов, так и широких слоев населения. С каждым годом интерес к этому вопросу только возрастает, и государственные органы активно принимают меры по его продвижению. Принятые реформы и новые инициативы делают акцент на то, чтобы казахский язык стал неотъемлемой частью не только в официальных учреждениях и деловом обороте, но и в повседневной жизни каждого гражданина Казахстана. Государство стремится к тому, чтобы каждый житель страны, независимо от своей национальности или места проживания, обладал достаточным уровнем владения казахским языком. В условиях стремительной глобализации и этнического многообразия Казахстана задача по укреплению статуса казахского языка становится не просто актуальной, но и жизненно важной. Этот процесс требует системных и многогранных подходов, что особенно важно на фоне общего роста внимания к вопросам национальной идентичности и культурного наследия.

«Почему ИИ не используют в казахстанских клиниках» — Недавно прошла новость о том, что качество обслуживания в медучреждениях Казахстана за последние пять лет значительно ухудшилось. Согласно социологическому исследованию Института общественной политики, количество жалоб в Минздрав за это время увеличилось на 60,8 %. Каждый четвертый казахстанец обращался с жалобами на медицинские учреждения или персонал. Кроме того, по данным международного исследования STADA Health Report 2024, Казахстан занял второе место среди 23 стран по уровню недовольства системой здравоохранения. Прокомментировать ситуацию мы попросили руководителя проекта и директора Алматинской лаборатории искусственного интеллекта Almaty AI Lab Досжана ЖУСУПОВА.

SPIK . KZ . «За какие подвиги казахстанские генералы получают звание «Народного Героя»?» — Недавнее присвоение звания «Халық Қаһарманы» («Народный Герой») бывшему председателю КНБ РК и бывшему же министру обороны РК Сату ТОКПАКБАЕВУ, которое приурочили к его 85-летию, вызвало неоднозначную реакцию казахстанских завсегдатаев социальных сетей. Если одни поздравили генерал-полковника, то другие задались вопросом: а чем таким особенным, кроме руководства силовыми органами, он отметился, чтобы быть удостоенным столь высокой почести?

GOLOS — NARODA . KZ . «За 4 года зарплата выросла вдвое: сколько зарабатывают школьные учителя Казахстана?» — Закон о статусе педагога был принят в 2019 году. Согласно нему, планировалось поднять зарплаты учителей вдвое за 4 года. Определённый срок подходит к концу, редакция решила узнать, сколько сейчас зарабатывают казахстанские педагоги. Как сообщили в министерстве просвещения, заработная плата педагогов рассчитывается согласно ряду нормативно-правовых актов. Средняя зарплата учителей превысила 300 тысяч тенге.

EXCLUSIVE . KZ . «Почему казахстанский бизнес боится работать с государством» — В феврале на первом заседании правительства Олжаса БЕКТЕНОВА президент Казахстана раскритиковал сложившуюся ситуацию с раскрытием потенциала государственно-частного партнерства. Он поручал «оперативно разобраться с этим вопросом», но вскоре власти про это забыли. Никаких изменений в регулировании ГЧП так и не произошло, а проблемы, о которых бизнесмены говорят десятилетиями, по-прежнему игнорируются. Напомним, что государственно-частное партнёрство (ГЧП) изначально задумывалось как способ привлечь бизнес к реализации инфраструктурных проектов с разделением рисков между предпринимателями и государством. Как неоднократно утверждало правительство при разных премьер-министрах и составах Кабмина, ГЧП должно было стать «гибким и эффективным инструментом, ускоряющим развитие социальной инфраструктуры и снижающим нагрузку на государственный бюджет». Однако в результате всё произошло с точностью да наоборот. И виноваты в этом в первую очередь непрозрачность взаимодействия власти с бизнесом и отсутствие чётких правил игры.

TENGRINEWS . KZ . «Традиция или панибратство? Откуда взялись Маке, Саке и Баке» — Исследователь и историк рассказали корреспонденту как и когда появились сокращения казахских мужских имен — Саке, Баке и Маке. Как считает исследователь казахских имен Кайыр РЫСБАЕВ, есть несколько объяснений этому. «В целом есть два варианта этой тенденции. То, что это пошло от сокращенного «ака», «ага» («старший брат» на казахском). Допустим, Мурат-ага. Соответственно, сокращенно это превратилось в Маке. Второй вариант — заимствование из монгольского языка. У них есть слово «ике» — что значит «господин». Предполагается, что на первый слог имени добавлялся суффикс «-ке». Поэтому и пошло Саке, Маке, Баке», — полагает Кайыр Рысбаев.

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