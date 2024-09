«Вокруг Акорды строится ещё одно ограждение. Зачем?». «Страсти по АЭС: когда аргументов не хватает, их приходится выдумывать?». «Избранные: кто в последние 2 года получил больше всего денег от «Банка для своих»?». «Системная проблема – деградация элит»

Сетевой Казахстан 24 сентября 2024г.

AZATTYQ . ORG . «Вокруг Акорды строится ещё одно ограждение. Зачем?» — Ограждение за ограждением – так сейчас выглядит территория вокруг Акорды в Астане. В некоторых местах высокие железные заборы имеют ворота, и когда они закрыты, доступ для горожан и гостей столицы в административный центр заблокирован. Нельзя будет прогуляться даже по живописной набережной реки Есиль. Кому и зачем это нужно? После Январских событий и протестов перед Акордой власти усилили охрану на проходах в административную зону, усложнив вход и выход. Теперь они могут установить ворота у арок, возвести ещё одно ограждение с правой стороны и заблокировать прогулочную дорожку вдоль реки Есиль.

SPIK . KZ . «Страсти по АЭС: когда аргументов не хватает, их приходится выдумывать?» — По мере приближения 6 октября, дня, на который назначен референдум, дискуссия о целесообразности строительства АЭС в Казахстане становится всё более ожесточённой. Но одно дело, когда споры идут вокруг таких специфических вопросов, как энергобаланс, себестоимость энергии, генерируемой различными источниками, окупаемость последних и т.д., на которые могут ответить только «узкие» профессионалы. И другое дело, когда обсуждаются темы, более понятные обывателям. Здесь зачастую в ход идут явно притянутые за уши «аргументы», прозвучавшие, кстати, во время публичных дебатов в Алматы в конце минувшей недели и имеющие широкое хождение в СМИ и соцсетях. Остановимся на некоторых из них.

RATEL . KZ . Алмас ЧУКИН, экономист – «Отчёт о финансовой стабильности Казахстана 2023» — Наконец-то нашёл время и дочитал доклад Нацбанка, вышедший в начале сентября. Жаль только, что они его пишут 8 месяцев. В целом отличный анализ, и всем, кто хочет понять экономику Казахстана, нужно держать его в папке. Там много любопытных наблюдений, и чётко понятно, что волнует НБ в данный момент Остановлюсь только на двух принципиальных областях, требующих внимания. Неподготовленному читателю трудно уловить порой суть их анализа, поскольку доклад написан сухо и безоценочно. Там нет никаких оценок, только изложение фактов и трендов – остальное каждый должен решить сам для себя.

GOLOS — NARODA . KZ . «Избранные: кто в последние 2 года получил больше всего денег от «Банка для своих»?» — На неделе с критикой отечественных финансовых институтов, призванных вкладывать немалые деньги в развитие казахстанской экономики, выступил глава ВАП Алихан СМАИЛОВ. В частности, главный ревизор отметил, что половина всего кредитного, лизингового и инвестиционного портфелей АО «БРК» за пять лет приходится на отдельных привилегированных казахстанцев. Стоит отметить, что такой подход БРК к работе в 2022 году критиковал президент РК. Получается, за прошедшие годы ничего не изменилось? «Голос народа» решил изучить кому выдавал кредиты Банк развития Казахстана в последнее время и кто конкретно входит в число тех «избранных», о которых говорят с высоких трибун.

«Акимы не могут поделить воду: когда все села Казахстана обеспечат жизненным ресурсом?» — К 2025 году власти Казахстана планируют обеспечить 100 процентов населения качественной питьевой водой. Однако казахстанцы особенно те, которые живут в селах без каких-либо коммуникаций, ставят эти планы под сомнение. Вместе с экспертом «Голос народа» разбирался, стоит ли надеяться на эти прогнозы и как не ухудшить ситуацию с дефицитом воды на местах при этом процессе.

EXCLUSIVE . KZ . Мерей СУГИРБАЕВА – «Бизнесмены просят защитить их от правительства» — В Астане состоялась встреча бизнес-сообществ по вопросам маркировки товаров главой НПП Атамекен» Раимбеком БАТАЛОВЫМ. Ее открыл заместитель председателя Тимур ЖАРКЕНОВ, занявший с некоторых пор нейтральную позицию относительно обсуждаемой темы. Он, насколько мы помним, будучи в статусе председателя Союза промышленников и предпринимателей Казахстана, раньше, как и большинство представителей отечественного МСБ, был категорически против маркировки. Сам глава Палаты на совещание запоздал – Раимбека Баталова срочно вызвали в правительство. – Не исключено, что встречался он с основным лоббистом маркировки вице-премьером Сериком Жумангариным, – выдвинула предположение основной оппонент сторонников маркировки, независимый юрист, представитель обувной отрасли Казахстана Айнур КАЙДАРОВА.

«Константин Сыроежкин: Системная проблема – деградация элит» — Одни считают, что Казахстан «лег» под Россию, другие – под Китай. Но обе страны переживают серьезный кризис. Чем это для нас грозит? Об этом exclusive.kz поговорил с известным синологом Константином СЫРОЕЖКИНЫМ — Мы перестали заниматься наукой по большому счёту. Серьёзно заниматься. Мы не изучаем ни Россию, ни Китай, ни страны Центральной Азии. Может, есть какие-то закрытые доклады. Но руку на пульсе надо держать, в том числе изучать эти самые проблемы. Если мы не знаем своих соседей, то грош нам цена. Мы не сможем работать на опережение.

LITER . KZ . «Как Казахстан стал ведущим игроком на мировом рынке урана» — Казахстан занимает лидирующую позицию в мире по добыче урана, что делает его ключевым игроком на международной арене в атомной энергетике. За семь месяцев до этого страна экспортировала за рубеж природный обработанный уран на 2 млрд долларов США, что на 54% больше, чем за тот же период в 2023 году. За последние годы, начиная с 2015, это стало рекордным показателем.

FORBES . KZ . «Еркин Татишев инвестирует в Most Holding, который создаёт свой необанк» — Most Holding объявил о «начале нового этапа развития». В компанию проинвестировали два стратегических партнера — владелец и председатель СД Kusto Group Еркин ТАТИШЕВ, а также Асхат САГДИЕВ, предприниматель с 30-летним опытом работы в инвестиционно-банковских сферах. «Полученные средства будут направлены на запуск ряда ключевых инициатив, включая создание необанка, открытие инвестиционного фонда в Сингапуре и масштабирование IT-хабов», — сообщили Forbes Kazakhstan в Most Holding.

TIME . KZ . «Никаких гарантий» — Почему пациенты опасаются, что после реформы ОСМС медицинское обслуживание станет еще хуже. Мы продолжаем серию публикаций о грядущих новшествах в системе обязательного социального медицинского страхования. Как мы уже сообщали, Минздрав намерен до 2025 года перенести из гарантированного государством объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) в страховой пакет (ОСМС) несколько социально значимых болезней и множество услуг, которые пока доступны даже тем, у кого нет страховки. Сегодня мы предоставили слово обычным пациентам, которые не понаслышке знают о проблемах казахстанской медицины.

«Канадцу показали на дверь?» — Дэвида НЕМИРОВСКИ с треском увольняют с поста главного тренера ведущего хоккейного клуба республики. Этого следовало ожидать. В нынешнем сезоне “Барыс” под руководством 48-летнего канадского специалиста одержал лишь одну (!) победу в первых семи матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). С тремя очками “Барыс” занимает последнее позорное место в турнирной таблице всего нынешнего первенства, а не только в Восточной конференции…

NOVGAZ . COM . Мурат УАЛИ, писатель – «Жырау – рэперы» — Тюркское слово «жыр» (йыр, ыр) означает героический эпос, песнь-назидание. Авторы жыров – жырау, исполняя их нараспев – речитативом (как правило под аккомпанемент кобыза) ещё со времён хунну, были на просторах Дешти-Кипчака носителями степной устно-поэтической традиции. Англоамериканский сленговый термин «рэп», означающий быструю речь или речитатив под акустические или электронные сэмплы зародился в нью-йоркском Бронксе в конце 1970-х, и затем на гребне хип-хоп цунами покатился по миру. Соответственно, авторы рэпов – рэперы оформились, как носители городской устно-поэтической традиции. В исторической ретроспективе получается, что первыми рэперами были не негры из Бронкса, а тюркские жырау – степные рэперы. Ну, а современных казахстанских рэперов можно назвать городскими жырау.

ORDA . KZ . «Дело «назарбаевского Людоеда» держат в секрете: процесс по ОПГ Коспаева пройдёт в закрытом режиме» — Началось главное судебное разбирательство (ГСР) по делу ОПГ Елдоса КОСПАЕВА, которого называли «правой рукой» Болата НАЗАРБАЕВА. Процесс решено вести в закрытом формате, для этого есть официальные и неофициальные причины…

