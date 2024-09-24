«Вокруг Акорды строится ещё одно ограждение. Зачем?». «Страсти по АЭС: когда аргументов не хватает, их приходится выдумывать?». «Избранные: кто в последние 2 года получил больше всего денег от «Банка для своих»?». «Системная проблема – деградация элит»

AZATTYQ.ORG. «Вокруг Акорды строится ещё одно ограждение. Зачем?» — Ограждение за ограждением – так сейчас выглядит территория вокруг Акорды в Астане. В некоторых местах высокие железные заборы имеют ворота, и когда они закрыты, доступ для горожан и гостей столицы в административный центр заблокирован. Нельзя будет прогуляться даже по живописной набережной реки Есиль. Кому и зачем это нужно? После Январских событий и протестов перед Акордой власти усилили охрану на проходах в административную зону, усложнив вход и выход. Теперь они могут установить ворота у арок, возвести ещё одно ограждение с правой стороны и заблокировать прогулочную дорожку вдоль реки Есиль.
SPIK.KZ. «Страсти по АЭС: когда аргументов не хватает, их приходится выдумывать?» — По мере приближения 6 октября, дня, на который назначен референдум, дискуссия о целесообразности строительства АЭС в Казахстане становится всё более ожесточённой. Но одно дело, когда споры идут вокруг таких специфических вопросов, как энергобаланс, себестоимость энергии, генерируемой различными источниками, окупаемость последних и т.д., на которые могут ответить только «узкие» профессионалы. И другое дело, когда обсуждаются темы, более понятные обывателям. Здесь зачастую в ход идут явно притянутые за уши «аргументы», прозвучавшие, кстати, во время публичных дебатов в Алматы в конце минувшей недели и имеющие широкое хождение в СМИ и соцсетях. Остановимся на некоторых из них.
RATEL.KZ. Алмас ЧУКИН, экономист – «Отчёт о финансовой стабильности Казахстана 2023» — Наконец-то нашёл время и дочитал доклад Нацбанка, вышедший в начале сентября. Жаль только, что они его пишут 8 месяцев. В целом отличный анализ, и всем, кто хочет понять экономику Казахстана, нужно держать его в папке. Там много любопытных наблюдений, и чётко понятно, что волнует НБ в данный момент Остановлюсь только на двух принципиальных областях, требующих внимания. Неподготовленному читателю трудно уловить порой суть их анализа, поскольку доклад написан сухо и безоценочно. Там нет никаких оценок, только изложение фактов и трендов – остальное каждый должен решить сам для себя.
GOLOS—NARODA.KZ. «Избранные: кто в последние 2 года получил больше всего денег от «Банка для своих»?» — На неделе с критикой отечественных финансовых институтов, призванных вкладывать немалые деньги в развитие казахстанской экономики, выступил глава ВАП Алихан СМАИЛОВ. В частности, главный ревизор отметил, что половина всего кредитного, лизингового и инвестиционного портфелей АО «БРК» за пять лет приходится на отдельных привилегированных казахстанцев. Стоит отметить, что такой подход БРК к работе в 2022 году критиковал президент РК. Получается, за прошедшие годы ничего не изменилось? «Голос народа» решил изучить кому выдавал кредиты Банк развития Казахстана в последнее время и кто конкретно входит в число тех «избранных», о которых говорят с высоких трибун.
«Акимы не могут поделить воду: когда все села Казахстана обеспечат жизненным ресурсом?» — К 2025 году власти Казахстана планируют обеспечить 100 процентов населения качественной питьевой водой. Однако казахстанцы особенно те, которые живут в селах без каких-либо коммуникаций, ставят эти планы под сомнение. Вместе с экспертом «Голос народа» разбирался, стоит ли надеяться на эти прогнозы и как не ухудшить ситуацию с дефицитом воды на местах при этом процессе.
EXCLUSIVE.KZ. Мерей СУГИРБАЕВА – «Бизнесмены просят защитить их от правительства» — В Астане состоялась встреча бизнес-сообществ по вопросам маркировки товаров главой НПП Атамекен» Раимбеком БАТАЛОВЫМ. Ее открыл заместитель председателя Тимур ЖАРКЕНОВ, занявший с некоторых пор нейтральную позицию относительно обсуждаемой темы. Он, насколько мы помним, будучи в статусе председателя Союза промышленников и предпринимателей Казахстана, раньше, как и большинство представителей отечественного МСБ, был категорически против маркировки. Сам глава Палаты на совещание запоздал – Раимбека Баталова срочно вызвали в правительство. – Не исключено, что встречался он с основным лоббистом маркировки вице-премьером Сериком Жумангариным, – выдвинула предположение основной оппонент сторонников маркировки, независимый юрист, представитель обувной отрасли Казахстана Айнур КАЙДАРОВА.
«Константин Сыроежкин: Системная проблема – деградация элит» — Одни считают, что Казахстан «лег» под Россию, другие – под Китай. Но обе страны переживают серьезный кризис. Чем это для нас грозит? Об этом exclusive.kz поговорил с известным синологом Константином СЫРОЕЖКИНЫМ — Мы перестали заниматься наукой по большому счёту. Серьёзно заниматься. Мы не изучаем ни Россию, ни Китай, ни страны Центральной Азии. Может, есть какие-то закрытые доклады. Но руку на пульсе надо держать, в том числе изучать эти самые проблемы. Если мы не знаем своих соседей, то грош нам цена. Мы не сможем работать на опережение.
LITER.KZ. «Как Казахстан стал ведущим игроком на мировом рынке урана» — Казахстан занимает лидирующую позицию в мире по добыче урана, что делает его ключевым игроком на международной арене в атомной энергетике. За семь месяцев до этого страна экспортировала за рубеж природный обработанный уран на 2 млрд долларов США, что на 54% больше, чем за тот же период в 2023 году. За последние годы, начиная с 2015, это стало рекордным показателем.
FORBES.KZ. «Еркин Татишев инвестирует в Most Holding, который создаёт свой необанк» — Most Holding объявил о «начале нового этапа развития». В компанию проинвестировали два стратегических партнера — владелец и председатель СД Kusto Group Еркин ТАТИШЕВ, а также Асхат САГДИЕВ, предприниматель с 30-летним опытом работы в инвестиционно-банковских сферах. «Полученные средства будут направлены на запуск ряда ключевых инициатив, включая создание необанка, открытие инвестиционного фонда в Сингапуре и масштабирование IT-хабов», — сообщили Forbes Kazakhstan в Most Holding.
TIME.KZ. «Никаких гарантий» — Почему пациенты опасаются, что после реформы ОСМС медицинское обслуживание станет еще хуже. Мы продолжаем серию публикаций о грядущих новшествах в системе обязательного социального медицинского страхования. Как мы уже сообщали, Минздрав намерен до 2025 года перенести из гарантированного государством объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) в страховой пакет (ОСМС) несколько социально значимых болезней и множество услуг, которые пока доступны даже тем, у кого нет страховки. Сегодня мы предоставили слово обычным пациентам, которые не понаслышке знают о проблемах казахстанской медицины.
«Канадцу показали на дверь?» — Дэвида НЕМИРОВСКИ с треском увольняют с поста главного тренера ведущего хоккейного клуба республики. Этого следовало ожидать. В нынешнем сезоне “Барыс” под руководством 48-летнего канадского специалиста одержал лишь одну (!) победу в первых семи матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). С тремя очками “Барыс” занимает последнее позорное место в турнирной таблице всего нынешнего первенства, а не только в Восточной конференции…
NOVGAZ.COM. Мурат УАЛИ, писатель – «Жырау – рэперы» — Тюркское слово «жыр» (йыр, ыр) означает героический эпос, песнь-назидание. Авторы жыров – жырау, исполняя их нараспев – речитативом (как правило под аккомпанемент кобыза) ещё со времён хунну, были на просторах Дешти-Кипчака носителями степной устно-поэтической традиции. Англоамериканский сленговый термин «рэп», означающий быструю речь или речитатив под акустические или электронные сэмплы зародился в нью-йоркском Бронксе в конце 1970-х, и затем на гребне хип-хоп цунами покатился по миру. Соответственно, авторы рэпов – рэперы оформились, как носители городской устно-поэтической традиции. В исторической ретроспективе получается, что первыми рэперами были не негры из Бронкса, а тюркские жырау – степные рэперы. Ну, а современных казахстанских рэперов можно назвать городскими жырау.
ORDA.KZ. «Дело «назарбаевского Людоеда» держат в секрете: процесс по ОПГ Коспаева пройдёт в закрытом режиме» — Началось главное судебное разбирательство (ГСР) по делу ОПГ Елдоса КОСПАЕВА, которого называли «правой рукой» Болата НАЗАРБАЕВА. Процесс решено вести в закрытом формате, для этого есть официальные и неофициальные причины…
***
© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.