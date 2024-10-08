«Референдум по строительству АЭС прошел. Что это было – общенациональный диалог или сценарий автократа?». «Теперь вопрос в том, кто будет строить первую в нашей стране АЭС»

Сетевой Казахстан 8 октября 2024г.

TIME . KZ . Лэйла ТАСТАНОВА – «Атомный исход» — 71,12 процента проголосовавших граждан высказались за строительство атомной электростанции в Казахстане. Таковы предварительные итоги республиканского референдума. Об этом в понедельник на брифинге сообщил председатель Центральной комиссии референдума (ЦКР) Нурлан АБДИРОВ. Теперь вопрос в том, кто будет строить первую в нашей стране АЭС.

«Подтасовка на госуровне» — Очередной скандал, связанный с маркировкой товаров: детское питание сопроводили штрихкодами от обуви. Руководитель ассоциации аптек Казахстана Талгат ОМАРОВ решил проверить через приложение Naqty Onim для сканирования цифровых кодов (Data Matrix, PDF-417, линейных штрихкодов) на упаковке товаров маркировку детского питания, а именно российскую воду “Агуша” и соки этой же марки.

AZATTYQ . ORG . «Референдум по строительству АЭС прошел. Что это было – общенациональный диалог или сценарий автократа?» — 6 октября в Казахстане прошел референдум по вопросу строительства атомной электростанции. Согласно предварительным официальным результатам, 71 процент проголосовавших поддержали строительство АЭС в Казахстане. Это четвертый референдум в Казахстане и второй, проведенный при Токаеве. Что дает этот референдум ТОКАЕВУ? Реализовал ли он концепцию «слышащего государства», проведя референдум и «спросив мнение народа»?

INFORMBURO . KZ . «Почему противники АЭС проиграли» — Политолог Марат ШИБУТОВ о том, что «людей, которые постоянно критикуют своих, перестают воспринимать». В принципе уже можно с уверенностью сказать, что противники АЭС проиграли. Но почему это случилось? Я думаю, на это было семь причин.

TENGRINEWS . KZ . «Паводки и работа на результат. Интервью с Канатом Бозумбаевым» — В интервью заместитель премьер-министра Канат БОЗУМБАЕВ рассказал о том, какие задачи решает правительство и кто помогал устранять последствия паводков — Моя жизненная установка: если тебе поручили работать на каком-то месте, нужно работать эффективно, чтобы от твоей работы был толк. Не работать, чтобы работать. А работать, чтобы дать результат.

SPIK . KZ . Баян АХМЕТ – «Бюджетный кризис в Казахстане: не пора ли начать жить по средствам?» — В нынешнем году в Казахстане заговорили не просто о бюджетном дефиците, а о бюджетном кризисе. Правительство пытается закрыть разрастающуюся дыру всё новыми и новыми трансфертами из Национального фонда. На конец августа из него изъяли около 3,45 триллиона тенге, или чуть ли не весь объём, запланированный на год. Эксперты не исключают вероятности того, что для покрытия дефицита бюджета власти могут пойти на существенное ослабление курса национальной валюты, что приведёт к разгону инфляции, а значит, к обесцениванию зарплат и пенсий.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Казахстан вошел в десятку стран, активнее остальных пополнявших запасы золота последние 10 лет» — Казахстан занял седьмое место в мире по объемам пополнения запасов золота за последние десять лет – с 2013 по 2023 год. Объем десятилетних запасов подсчитало российское издание РБК. Запасы золота Нацбанка увеличились на 151 тонну. Лидирует Россия с 1 298 тоннами. В то же время в десятку стран с самыми большими запасами золота Казахстан не вошел. Второе место по приросту запасов золота за 10 лет занял Китай (1 181 тонна), третье – Турция (424 тонны). Далее расположились Польша, Индия, Узбекистан с 256, 246 и 154 тоннами соответственно. Последние места в десятке заняли Сингапур (103 тонны), Ирак (100 тонн) и Таиланд (92 тонны).

ORDA . KZ . «Не простое, а золотое: из чего состоит цена куриного яйца в Казахстане» — За одну неделю сентября цена на куриные яйца выросла сразу почти на два процента. Orda.kz решила разобраться, что скрывается за отчётами статистиков, как формируется цена на яйца, что такое сезонная кладка яиц и при чём тут тарифы на электроэнергию.

«Протесты, угрозы самоподжога, заблокированные дороги: что творилось в Талгаре, где убили подростка» — В Алматинской области продолжают расследовать гибель 16-летнего Шерзата Болата, погибшего в результате массовой драки 4 октября в городе Талгаре. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс, и сегодня десятки жителей вышли на митинг, требуя справедливого расследования и наказания для всех виновных. Расследование дела взял под личный контроль министр внутренних дел Казахстана Ержан САДЕНОВ.

CARAVAN . KZ . «Помесь общаги с тюремной камерой: ЖК в центре Алматы превратился в рассадник тараканов» — Алматы захлестнула новая волна популярности малогабаритного жилья. И это легко объяснимо — студенты, приезжие, те, кто только начинает свою взрослую жизнь, ищут доступные варианты. Общежитий на всех не хватает, и маленькая квартирка может быть спасением для молодых людей. Не нужно брать кредиты, просить деньги у родственников. Микроквартира решает вопрос с крышей над головой, пусть даже чуть больше купе в поезде. Впрочем, многим, похоже, большего и не надо — они проводят дни на работе или учебе, приходя домой лишь помыться, поспать, да разогреть еду, купленную в ближайшем магазине.

NP . KZ . «Ничего личного. Насколько наши личные данные защищены законом?» — С развитием цифровизации, социальных сетей и мессенджеров наши персональные данные, а также права человека на свое изображение, личную и семейную тайны оказались под такими угрозами, каких раньше не было. Действительно, чтобы вскрыть ваше письмо сто лет назад, требовался целый штат жандармов. А сейчас любая «бывшая» может одним кликом опубликовать ваше фото той или иной степени интимности, а конкуренты — фрагменты из деликатной переписки. Как человек может постоять за себя?

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