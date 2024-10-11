«Референдум и петиции: диалог власти с народом или его иллюзия?». «Предприятия «Самрук-Казына» либо убыточные, либо проблемные». «Казахстанское правительство» на арабской земле. Что купили в Дубае министры и их близкие?»

Сетевой Казахстан 11 октября 2024г.

SPIK . KZ . Сауле ИСАБАЕВА — «Референдум и петиции: диалог власти с народом или его иллюзия?» — Понятно, что посредством запуска официального сайта петиций и проведения референдума по АЭС государство пытается показать гражданам, что учитывает их мнение при принятии решений по важным вопросам. Но так ли это на самом деле? Может, мы снова наблюдаем лишь иллюзию диалога? Вообще, насколько объективно такие формы «народного волеизъявления» отражают существующие в обществе настроения, и достаточно ли они эффективны в плане принятия тех или иных государственных решений? Может, имеет смысл что-то предложить взамен или в дополнение к ним?

KAPITAL . KZ . «Экономист: Текущее ослабление тенге — следствие острой нехватки доходов бюджета» — Галымжан АЙТКАЗИН считает, что поведение нацвалюты является отражением внутренних экономических проблем — Стоит признать, что текущее поведение тенге является отражением больше внутренних экономических проблем Казахстана… В первую очередь из внутренних факторов — это, конечно же, крайне слабое исполнение доходов бюджета, поэтому в первой половине года правительство усиленно изымало трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет, конвертация которых на бирже KASE со стороны Нацбанка оказывает давление на курс и ведет к его укреплению. Это с лихвой перекрыло все прочие факторы, включая внешние — цена на нефть и торговый баланс.

CARAVAN . KZ . ««Предприятия «Самрук-Казына» либо убыточные, либо проблемные»: казахстанцы платят из своего кармана за ошибки управления» — Квазигосударственный сектор распоряжается активами, многие из которых представляют собой стратегические предприятия, а значит, принадлежат к числу составляющих национальную безопасность. Но на каком основании? Доходы АО «КТЖ», АО «KEGOC», АО «Самрук-Энерго», АО «КазТрансОйл» и QazaqGaz – все это доходы от предоставления регулируемых услуг, которыми пользуется в основном население республики. А значит, и оплачиваются они из кармана казахстанцев. Перечисленные компании, и не только – «дочки» АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». Но смысл существования их, по меткому замечанию отечественного политолога Данияра АШИМБАЕВА, «весьма НЕочевиден».

AZATTYQ . ORG . ««Казахстанское правительство» на арабской земле. Что купили в Дубае министры и их близкие?» — В новой части расследования о недвижимости казахстанцев в Дубае Азаттык рассказывает о домах бывших министров и глав комитетов. Среди владельцев имущества в Арабских Эмиратах есть даже бывшие заместители руководителей министерских комитетов.

««Растлевают», «оскверняют». Депутат видит в ЛГБТ-сообществе «экстремизм». Что ему ответили?» — Признать ЛГБТ-организацию «экстремистской» и запретить в Казахстане «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» — как это уже сделано в соседних России и Кыргызстане — предлагает депутат мажилиса Ринат ЗАИТОВ. Парламентария возмутило мероприятие, организованное в Алматы группой Feminita. Заитов усмотрел в нём посягательство на святое.

FORBES . KZ . «Наука, деньги, новые вакцины: над чем работает Кунсулу Закарья» — Биолог Кунсулу ЗАКАРЬЯ стала известна широкой аудитории в 2020 году – как соруководитель казахстанской программы по разработке вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. Мы поговорили с известным ученым о вероятности появления новых вирусов, развитии фундаментальной науки и талантливой молодежи.

VLAST . KZ . «Тогжан Касенова, эксперт по ядерной безопасности: «На месте правительства Казахстана я бы не торопилась со строительством АЭС»» — После референдума по вопросу строительства АЭС правительству Казахстана предстоит определиться с технологиями и выбрать партнера для начала реализации проекта. «Власть» поговорила с доктором политических наук и специалистом по ядерной безопасности Тогжан КАСЕНОВОЙ о том, какие риски несет сама АЭС, в том числе в геополитическом аспекте.

ORDA . KZ . «Общественный фонд выкупил у Утемуратова «31 канал». Откуда деньги?» — На днях казахстанский олигарх Булат УТЕМУРАТОВ продал свой крупный актив — «31 канал» — общественному фонду «Әділдік және Өркендеу». Сумма сделки неизвестна, но даже без неё такой транзит вызывает вопросы.

NOVGAZ . COM . Бигельды ГАБДУЛЛИН —«Мараль» — Публикуем главы из романа нашего постоянного автора Бигельды Габдуллина «Мараль» (Клевета) о журналисте, оказавшемся в заключении. Вот что говорит о теме романа автор: «Он о несправедливостях в судебной системе, об ужасах тюремных застенков написано немало книг, но я хочу рассказать не столько об этом, сколько об абсурдных тяжбах, о порождении бесчеловечной беззаконности и системы подавления людей». Полностью роман увидит свет в республиканском художественно-литературном журнале «Простор», начиная с №9. Отрывок из этого романа выйдет также в популярном московском журнале «Юность», №11.

KZAIF . KZ . «Несгибаемый Арцишевский» — Член казахстанского ПЕН-клуба, Союза писателей Казахстана, Союза театральных деятелей Казахстана, Союза журналистов Казахстана, Союза кинематографистов Казахстана, прозаик, поэт, драматург, публицист Адольф Альфонсович АРЦИШЕВСКИЙ – личность для нашей республики знаковая. По его судьбе можно изучать историю ХХ и XXI века, а также развитие журналистики Казахстана… Сейчас Адольфу Альфонсовичу 86 лет, но он не выпускает перо из рук…

KZ . MEDIA . «Убийство подростка в Талгаре: что известно на настоящий момент» — В ночь на 4 октября 2024 года в городе Талгар из-за банки пива взрослыми мужчинами был убит 16-летний подросток. В следственный изолятор водворены 7 подозреваемых сроком на два месяца. Казахстанцы в шоке. Жители Талгара организовали мемориал в память о Шерзате Болат, а его отец сделал видеообращение, в котором сказал, что получает угрозы от неизвестных. Рассказываем, что известно об этом деле на настоящий момент.

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