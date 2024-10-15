«Кто следующий возьмется контролировать ситуацию в райцентре близ Алматы: МЧС, КНБ? Или, может быть, армия?». «Криминал и стоящие за ним контрэлиты могут почувствовать вседозволенность». «Интервью с Хасаном Касымбаевым»

Сетевой Казахстан 15 октября 2024г.

TIME . KZ . «Вызов всему обществу» — События в алматинском Талгаре — это проверка на профпригодность правоохранительной системы страны. После того как полиция, прокуратура Алматинской области и целый глава МВД взяли расследование дела о смертельной драке в Талгаре под контроль, бандиты сожгли дом семьи убитого 16-летнего Шерзата ПОЛАТА. Это стало основанием теперь уже Генеральной прокуратуре заявить, что дело находится на личном контроле главы надзорного ведомства. Интересно, кто следующий возьмется контролировать ситуацию в райцентре близ Алматы: МЧС, КНБ? Или, может быть, армия?.. А политолог Газиз АБИШЕВ считает, что события близ Талгара поднимают вопрос дееспособности государства: “Выглядит так, будто кто-то бросает вызов казахстанскому государству: мол, мы знаем, что ты, государство, ничего из себя не представляешь, не вызываешь никакого уважения, неспособно поддерживать правопорядок и разваливаешься по частям”.

«Когда работа есть, а желающих – нет» — Светлана ЖАКУПОВА предлагает ввести наказание за лень, а фактически — за тунеядство. То есть — за отлынивание от работы. Даже за зарплату в 600 тысяч тенге, по словам министра, в селах не хотят шевелиться. Эта новость привела многих в шок, но непонятно, от чего больше: от самой трудовой угрозы или от предлагаемой суммы заработка в аулах. Правительственный час министра труда в понедельник в мажилисе начался именно с этого вопроса. — Вакансий достаточно, но люди выбирают сидеть дома и получать пособие! — заявил депутат Анас БАККОЖАЕВ, обративший внимание на количество безработных в селах.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Цена банки пива – кровавая талгарская трагедия» — Все последние дни страна — в шоке от ужасной трагедии, которая случилась в городе Талгар Алматинской области: группой отморозков за банку пива был убит 16-летний Шерзат… Не секрет, что в обществе, в том числе, и в достаточно осведомлённых кругах, начали сомневаться в способности Акорды эффективно контролировать регионы… Центральная власть фактически забыла про такую основу государства, как районы и села. Часто ли президент или премьер посещают районные центры и аулы, и видят там не «потемкинские деревни», а реальную жизнь? Ведется ли Акордой скрупулёзный и объективный анализ общественных настроений и тенденций в регионах, в первую очередь, там, где назревают конфликтные перспективы? Не покрывают ли вышестоящие чиновники по всем известным (клановым, трайбалистским, коррупционным, родственным и иным) причинам темные делишки местных царьков и иные неприглядные обстоятельства и факты?

SPIK . KZ . «Назад в 1990-е: криминалитет в Казахстане снова поднимает голову?» — После резонансных событий в Талгаре усилились разговоры о том, что Казахстан возвращается в лихие 1990-е с точки зрения криминальной активности. Причем в большей степени это касается юга страны, где и до убийства Шерзата БОЛАТА происходили едва ли все не все громкие преступления (погромы в Кордайском районе и в дни Кантара, «алматинский стрелок», насилие в отношении детей, подростков и т.д.). Но насколько адекватна такая оценка? Есть ли для нее основания? И если это не преувеличение, то с чем связан рост преступности? Каких масштабов она может достичь? Марат Шибутов, политолог: «Криминал и стоящие за ним контрэлиты могут почувствовать вседозволенность». Даулет Жумабеков, подполковник запаса, правозащитник: «Это не какая-то локальная ситуация, а общая печальная тенденция».

ORDA . KZ . «Интервью с Хасаном Касымбаевым, которого называют главарём банды «Хуторских» и связывают с убийством подростка в Талгаре» — Жители Талгара связывают преступление с деятельностью так называемой банды «Хуторские», которой, по слухам, руководят братья Хасан, Аслан и Ержан. Пока расследование продолжается, а полиция опровергает существование такой группировки. Впрочем, это не остановило волну домыслов.

Корреспондент Orda.kz разыскала Хасана КАСЫМБАЕВА, которого называют не только главарём банды, но и человеком с обширными связями в силовых структурах и власти. Особняк Касымбаева с обширной территорией расположен в Талгаре. Поражает не только шикарный дом, но и ухоженный двор. Сразу видно, что здесь живёт человек обеспеченный. Сам Хасан встретил нас с явным напряжением — к общению с прессой он не привык, но, несмотря на это, согласился ответить на вопросы – Я казах, выходец из Старшего жуза, рода Албан… Владею заводом по производству бетонных конструкций и занимаюсь продажей цемента… Да, мой брат Аслан Касымбаев работает руководителем аппарата акима Талгарского района… Да, в 2017 году Ержан был осуждён на 14 лет. Сейчас он отбывает наказание в тюрьме…

GOLOS — NARODA . KZ . ««Моя хата с краю»: почему казахстанские чиновники не несут ответственность за коррупцию подчиненных?» — В 2019 году в Казахстане вступили в силу нормы законодательства, предусматривающие отставку чиновников за коррупцию подчиненных. Из СМИ мы часто слышим о задержании того или иного госслужащего. Однако о том, как часто руководители подают в отставку, почти не говорится. Редакция обратилась в Агентство по делам государственной службы и узнала, сколько политиков ушло в отставку из-за коррупции подчиненных.

CHECK-POINT.KZ. Айгуль ОМАРОВА — «Каждому казахскому гражданину…» — 15 октября — 130 лет со дня рождения Сакена СЕЙФУЛЛИНА. Нет в казахской культуре и истории человека, вызывавшего столь полярные оценки, чем Сакен Сейфуллин. Одни им восхищаются и считают настоящим защитником казахов. Другие буквально ненавидят его из-за того, что он не поддержал лидеров Алаш-Орды. Между тем, историческая правда оказалась на стороне сына охотника, каковым и был Сакен Сейфуллин. Наверное, он продолжил бы дело отца, если бы в семье не заметили тягу мальчика к знаниям. Собрав самые красивые шкурки зверей, отец отвез его в Акмолу и определил в приходскую школу…

NP . KZ . «Как зимовать будем. Стоит ли ожидать сюрпризов от энергетиков?» — Уже в эти выходные в северных регионах страны синоптики прогнозируют снег. Возможно, он еще не ляжет основательно, но это означает одно – зима близко. О том, с чем подошли тепловики к новому отопительному сезону, перед Премьер-министром отчиталось Министерство энергетики. Пока все идет в штатном режиме. Теплые батареи в эти дни уже в жилых домах Абайской, Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей и, конечно, в столице. В западных и южных регионах в квартирах потеплеет с середины месяца.

TENGRINEWS . KZ . «“За все надо бороться“. Как на востоке Казахстана живет село с необычной историей» — В Восточно-Казахстанской области есть небольшая деревня под названием Ново-Троицкое. После строительства Усть-Каменогорской ГЭС в 50-х годах прошлого века в регионе оказались затоплены несколько деревень. И тогда Ново-Троицкое стало пристанищем для переселенцев из ушедших под воду сел. Как здесь сейчас живут люди — выясняли корреспонденты… Сейчас в Ново-Троицком, по официальным данным, проживают 546 человек.

GAZETA . RU . ««Казахстанская афера»: как сотни россиян лишаются честно купленных иномарок» — Россияне столкнулись с массовым изъятием новых автомобилей, ввезенных из Казахстана. Машины забирают при любом визите в ГИБДД, однако они честно были куплены в России, а их владельцы не догадывались об афере продавцов. Юристы советуют судиться с автосалонами, но предупреждают, что те уже могли заявить о своем банкротстве. Подробнее о «казахстанской схеме» мошенничества с автомобилями…

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