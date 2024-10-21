«Слушать сказанное Токаевым следует, опираясь на мысль, что все (абсолютно все!) говорится и делается, исходя из национальных интересов Казахстана». «Появились слухи о внеочередных президентских выборах в Казахстане. Кто и зачем их распространяет?»

Сетевой Казахстан 21 октября 2024г.

CHECK-POINT.KZ . Мурат ХАЛИЛОВ – «В интересах Родины» — Выступление Касым-Жомарта ТОКАЕВА на пленарном заседании Astana Think Tank Forum в прошлый четверг вызвало ожидаемую информационную волну. Речь президента была разобрана на цитаты, а некоторые поспешили обвинить докладчика во всех политических грехах… Но главное, как нам показалось, слушать и перечитывать сказанное Токаевым следует, опираясь на мысль, что все (абсолютно все!) говорится и делается, исходя из национальных интересов Казахстана… Вообще, на наш взгляд, это один из важнейших месседжей, высказанных президентом Казахстана на форуме, причем, заметим, вся речь была сказана на английском языке. Важный, но не единственный, кстати. И это лишний раз подтверждает мысль, что Астана все же станет если не площадкой для первого раунда переговоров между Киевом и Москвой, то тем самым посредником, которому доверяют обе стороны конфликта, а таковых, на самом деле, не так много.

KZ . MEDIA . «Появились слухи о внеочередных президентских выборах в Казахстане. Кто и зачем их распространяет?» — «Волна» в общественном настроении, поднятая республиканским референдумом по вопросу строительства в стране атомной электростанции, спала. Но уже поднимается новая, спровоцированная на этот раз трагическими событиями в городе Талгаре. И на этом фоне в Казахстане появились слухи, что выборы президента в стране будут внеочередными и уже в следующем году. Установить источники этих слухов хотя бы приблизительно, невозможно – об этом говорят многие. При этом непонятно, что стало поводом. Пусть второй президент РК не демонстрирует отличного физического состояния, но Касым-Жомарт ТОКАЕВ часто ездит за рубеж, встречается с визитерами, выступает на форумах, принимает подчиненных. То есть точно жив и здоров!

IA — CENTR . RU . «Перспективы макроэкономического развития Казахстана: причины замедления и потенциал роста» — Международные финансовые институты продолжают публиковать прогнозы по развитию экономик разных стран. В своем недавнем докладе аналитики Азиатского банка развития отдельное внимание уделили анализу развития экономики Казахстана. В частности, аналитики АБР пересмотрели прогноз по темпам роста ВВП Казахстана в сторону снижения…

FORBES . KZ . «Несвободным курсом: почему тенге и дальше будет сильно зависеть от Нацбанка» — Высокая активность Нацбанка помогает избегать резких колебаний и чрезмерного ослабления тенге, но создает искусственное давление на валютный рынок. Если курс дрейфует в сторону ручного управления, перестают работать рыночные сигналы – на рынке возникает нервозность, которая давит на курс… Скорее всего, Нацбанк приложит максимум усилий и не допустит валютного шока – нет фундаментальных причин для такого ослабления тенге. Другой вопрос – дадут ли тенге ослабиться до неких комфортных уровней для выполнения затратной части бюджета?

AZATTYQ . ORG . «Казахстан «проедает» фонд будущих поколений. Турция стремится к усилению влияния в Центральной Азии» — Средства Национального фонда Казахстана правительство использует для «латания дыр» в бюджете, что несёт большие риски для экономики страны, отмечают в западных изданиях. СМИ анализируют, почему Турция вводит термин «Туркестан» вместо «Центральной Азии» и как Анкара укрепляет сотрудничество с тюркоязычными государствами. В прессе также пишут об отказе Казахстана вступать в БРИКС.

GOLOS — NARODA . KZ . «Казахстан рискует остаться без мяса? Как отсутствие экспорта губит отечественных фермеров» — Мир потихоньку отказывается от казахстанского мяса. Такие выводы можно сделать из данных об экспорте министерства сельского хозяйства РК. А, между тем, каких-то 5 лет назад страна строила и реализовывала грандиозные планы по отправке за рубеж 60 тысяч тонн мяса. Что стало с теми амбициями и будет ли по их итогу мясо у самих казахстанцев? «Голос народа» попытался понять ситуацию со стратегическим продуктом.

EXCLUSIVE . KZ . «Россия объявила транзитную войну казахстанской продукции» — В двадцатых числах сентября Россельхознадзор ввел ограничения на транзит казахстанского зерна и ряда сельхозпродукции через территорию России. Озвученная причина – фитосанитарные риски. Казахстанские аграрии бьют тревогу. По их мнению, Минсельхоз РК запаздывает с решением проблемы. Экспортеры уже несут серьезные убытки. Не только вагоны с зерном, но и с чечевицей, рисом, подсолнечником разворачивают на границе. Агробизнесмены требуют с чиновников введения жестких ответных мер, среди которых пересмотр тарифов на транзит уже российской сельхозпродукции через нашу республику и ограничение ее доступа на казахстанский рынок.

RATEL . KZ . Олег ЧЕРВИНСКИЙ – «Вице-министр сельского хозяйства Польши вызвал на ковёр посла Казахстана» — Под таким заголовком польское деловое издание Business Insider опубликовало статью об эмбарго на импорт яблок, введенном в конце августа правительством Казахстана сроком до конца года. Основанием для запрета стал прогноз небывалого урожая в казахстанских садах – как ожидается, валовый сбор яблок составит не менее 300 тысяч тонн, что полностью закрывает потребности внутреннего рынка. Учитывая, что садоводы получают субсидии из бюджета, государство заинтересовано помочь им продать свою продукцию. Вице-министр сельского хозяйства Польши Михал КОЛОДЗЕЙЧАК резко раскритиковал введение эмбарго, назвав его недобросовестной конкуренцией.

SPIK . KZ . «Можно ли заставить казахстанских чиновников и их близких быть скромнее?» — Пожалуй, ничто так не раздражает народ, особенно в периоды кризисов, как роскошная жизнь власть имущих, которой их жены, дети любят похвастать в соцсетях. И даже тогда, когда эти неуместные понты провоцируют публичный скандал, дело редко доходит до отставок или хотя бы извинений, как это принято во всем цивилизованном мире. О том, почему казахстанские чиновники и их близкие не стесняются демонстрировать свое богатство, тем самым подрывая авторитет власти в глазах населения, и как можно заставить их быть скромнее…

TIME . KZ . «Он был настоящим героем и настоящим другом» — 19 октября 2024 года отмечают 100-летие казахстанского героя, знаменосца Победы Рахимжана КОШКАРБАЕВА.

Накануне этой даты в редакции оказались малоизвестные фотографии героя. Ими поделился кандидат юридических наук Максот СЕРГАЛИЕВ. Он же рассказал историю этих уникальных снимков, а также несколько малоизвестных фактов о Кошкарбаеве… 9 апреля 1945 года Красная армия получила приказ: в каждой дивизии, танковой и артиллерийской бригаде, наступающей на Берлин, изготовить красные флаги. Не знамена! — подчеркивает военный историк, — а именно флаги… Каждый старательно выводил на ткани номер своего полка, части, дивизии, фронта. Эти флаги получили группы, которые были созданы специально для того, чтобы водрузить их на здание рейхстага. Как известно из истории, первым это сделал именно Рахимжан Кошкарбаев.

«Погром в “Барысе”» — В казахстанском хоккее очередная революция. А может, и контрреволюция. В ведущем хоккейном клубе страны, куда входит несколько команд из разных лиг, произошли кардинальные изменения. Кому они пойдут на пользу? Прежде всего изменения коснулись главной команды, выступающей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Генеральным директором ХК “Барыс” назначен Нурлан ОРАЗБАЕВ. На этом посту он заменил уволенного ранее Бориса ИВАНИЩЕВА. Отправлен в отставку с должности генерального менеджера клуба Олег БОЛЯКИН, который в последнее время был чуть ли не главным лицом в казахстанском хоккее. Наставником “Барыса” снова стал Галым МАМБЕТАЛИЕВ, сменивший недолго проработавшего на тренерском мостике россиянина Вячеслава БУЦАЕВА. Изгнаны из команды все североамериканские игроки — защитники Натан БОЛЬЕ, Уилл БУТЧЕР и Алекс ГРАНТ, нападающие Чейз Де ЛЕО, Майкл МАКЛАУД, Си Джей СМИТ и Уэйд ЭЛЛИСОН. Разорваны также контракты с белорусом Владиславом КОДОЛОЙ и россиянином Даниилом АПАЛЬКОВЫМ.

NOVGAZ . COM . Валерий ЖАНДАУЛЕТОВ — «Под номером 0001» — Как закрывали Семипалатинский ядерный полигон. 19 октября исполнилось 35 лет со дня последнего ядерного взрыва на казахстанской земле, что стало волеизлиянием многонационального народа Казахстана, вдохновленного активными действиями и энтузиазму МАД «Невада-Семипалатинск»… Международное антиядерное движение «Невада-Семипалатинск» — первая неправительственная организация Казахстана. Она была зарегистрирована Министерством юстиции республики под номером 0001. Свидетельство датировано 21 октября 1991 года. Как показало время, Движение внесло огромный вклад не только в и развитие гражданского общества в Казахстане, но и в формирование внутренней и внешней государственной политики новой независимой страны.

NP . KZ . «Дорожный беспросвет. Как решить извечную проблему» — Не менее 10 000 километров дорог по всей стране должно быть отремонтировано в ближайший год. Такую задачу озвучил Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ, выступая с Посланием народу Казахстана. «В текущем году по всей стране ремонтируется и строится около 12 000 километров автомобильных дорог, что является беспрецедентным объемом для Казахстана. Завершается реконструкция трасс Астана — Алматы, Актобе — Атырау — Астрахань, Талдыкорган — Усть-Каменогорск», — отметил глава государства. Однако, если на автотрассы средства выделяются, то асфальтирования улиц внутри населенных пунктов надо ждать долго.

ORDA . KZ . ««Лежал на ребёнке и ласкал, как женщину»: мать, защищавшую дочь, осудили на три с половиной года» — В Казахстане часто случается, что женщины — жертвы домашнего насилия, оказавшие сопротивление тиранам, в итоге получают тюремные сроки. Шокирующую историю рассказала в своих соцсетях правозащитница Инга ИМАНБАЙ. К ней за юридической помощью обратилась жительница Алматы. По её словам, бывший муж изнасиловал её, а потом начал приставать к шестилетней дочери. В тот день мужчина был ещё и пьян. Женщина не смогла стащить его с ребёнка и в отчаянии нанесла ему ножевое ранение. В итоге мать-одиночку, воспитывающую двоих детей (психически травмированных извращенцем) ждёт три с половиной года тюрьмы. А понесёт ли наказание мужчина, выясняла Orda.kz.

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