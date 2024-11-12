«Казахстан вошел в топ-35 конкурентоспособных стран мира». «Почему заседания правительства стали не нужны даже ему самому?». «Роскошь на сотни миллионов: изъятые у казахстанских олигархов драгоценности выставили на торги». «В чём разница между рассветом и закатом»

Сетевой Казахстан 12 ноября 2024г.

EXCLUSIVE . KZ . Максим ЕЛИЗАРОВ – «Почему заседания правительства стали не нужны даже ему самому?» — Вот уже несколько раз заседания правительства отменялись. А в тех случаях, когда они проводились, представляли собой зачитывание по бумажке сухих, неинформативных, заранее подготовленных отчётов, содержащих уже общеизвестную хвалебную информацию, не ставящую никакой проблематики. Что это значит? Или дело в том, что реальные проблемы, требующие решений, обсуждаются кулуарно… Всё это приводит государство к застою, несмотря на острую необходимость в его стремительном развитии. Такая политика может плохо обернуться в первую очередь для госаппарата и имиджа президента ТОКАЕВА.

ZAKON . KZ . «Казахстану подняли рейтинги международные агентства: эксперт разъяснил, что это означает для страны» — Казахстан вошел в топ-35 конкурентоспособных стран мира. Об этом объявил президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ на заседании Совета иностранных инвесторов в Астане, ссылаясь на данные Международного института развития менеджмента (IMD). Известный финансист Расул РЫСМАМБЕТОВ в интервью поделился своим мнением о том, насколько привлекателен Казахстан для иностранного капитала — Казахстан поставил амбициозную, но при этом вполне реалистичную цель привлечь 150 млрд долларов иностранных инвестиций к 2029 году. В 2022 году страна привлекла рекордные 28 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, что свидетельствует о положительной динамике.

ORDA . KZ . «Роскошь на сотни миллионов: изъятые у казахстанских олигархов драгоценности выставили на торги» — Компания по управлению возвращёнными активами начала выкладывать на сайте аукциона госимущества лоты с драгоценностями и люксовыми вещами. Они стоят сотни миллионов тенге и были изъяты у олигархов и коррупционеров. На сайте компании появились лоты по продаже некоторых дорогих ювелирных украшений. А на сайте электронных торгов выложили отчёт об оценке всех ценностей. В этом списке много всего, но мы перечислим самое интересное. Например, женская сумка Louis Vuitton Paris стоимостью 230 тысяч тенге.

«Как футбольный клуб «Каспий» из Актау кинул турок на 122 миллиона тенге» — Актауские футболисты почти две недели отдыхали в турецкой Анталье, жили в пятизвёздочном отеле, тренировались под пальмами и по окончанию учебно-тренировочного сбора уехали, не заплатив за всё это. Турецкая сторона подала на них в суд… Эта история тянет на международный скандал. Турецкая компания больше года пытается выбить с футбольного клуба «Каспий» долг в размере 230 521 евро (более 122 миллионов тенге по сегодняшнему курсу).

CARAVAN . KZ . «Казахстанские вузы хотят вывести на международный уровень за счёт деления студентов на «элиту» и «всех остальных»» — На заседании правительства было объявлено, что с апреля следующего года в Казахстане планируют внедрить независимую оценку качества образования в университетах. Заместитель премьер-министра Тамара ДУЙСЕНОВА сообщила, что это якобы должно повысить их конкурентоспособность. Критерии оценки будут взяты у Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По результатам такой проверки университеты будут разделены на три категории: высшая, средняя и целевая лиги… Депутаты Сената парламента считают, что это разделит молодежь на «элиту» и «всех остальных». В таком случае студентам из вузов «нижней лиги» будет гораздо сложнее получить качественное образование и шансы на трудоустройство.

FORBES . KZ . «Анар Фазылжанова: Важно, чтобы бизнес перешёл на казахский язык» — Мы встретились с кандидатом филологических наук и директором Института языкознания имени Ахмета Байтурсынулы Анар ФАЗЫЛЖАНОВОЙ в ее кабинете в здании института, который она возглавляет с 2020 года. Мы поговорили с Анар Фазылжановой о состоянии казахского языка и его роли в современном обществе — Наш институт занимается широким спектром вопросов, связанных с казахским языком: его структурой, историей, диалектологией, ономастикой и терминологией. Мы также открыли отделы социолингвистики и психолингвистики — два новых направления, которые помогают понять язык с разных сторон. Если говорить простыми словами: если наука о казахском языке перестанет развиваться, ответственность за это будет лежать на нашем учреждении.

TIME . KZ . «В чём разница между рассветом и закатом» — Тема перевода стрелок часов переходит, похоже, из фазы бурного народного возмущения в фазу нервного тика населения. Что интересно: чем больше инициаторы ввода единого времени на всей территории страны во главе с депутатом мажилиса Еркином АБИЛЕМ (во всяком случае, именно он как официальное лицо первым публично заявил об этом; и давайте уже не будем всуе упоминать “от сохи” хронобиолога Болата НУРХОЖАЕВА) приводят свои научно обоснованные доводы, тем больше отторжения у людей они вызывают… С другой стороны, уже сами люди в городах и весях — раз уж время сдвинулось и от этого никуда не деться — предлагают поменять в целом режим работы всех (!) учреждений и предприятий: начинать рабочий день на час раньше.

QAZAQUNI . KZ . Дастан ЕЛДЕС — «Жакупова хочет лишить солидарной пенсии будущих пенсионеров?» — Тема пенсий и пенсионных накоплений актуальна с 1998 г. – начала пенсионной реформы. Сколько воды утекло с тех пор, а вместе с ней – и часть пенсионных накоплений, но до сего дня эта самая реформа продолжается и конца края не видно… Министр труда и социальной защиты населения Светлана ЖАКУПОВА на брифинге в правительстве прокомментировала информацию в СМИ по предложению лишить работающих пенсионеров пенсии. «По пенсионерам. Я уже объяснила. Во-первых, вырванные из контекста мысли, поданные под, скажем, лозунгами «Жакупова хочет лишить пенсии», это, наверное, качество нашей журналистики. Я вообще не проговаривала, что у состоявшихся пенсионеров приостанавливать выплаты и не выплачивать им пенсии», – сказала Светлана Жакупова. «Нужно правильно доносить информацию. Говорилось о праве раннего выхода и отложенного выхода. И говорилось так, что если человек откладывает выход и желает работать, тогда ему пенсию не назначать. Это говорит о том, что состоявшимся пенсионерам приостанавливать выплаты, если они работают? Нет, конечно. Это только будущее, то, когда человек достигнет пенсионного возраста, и у него будет право выбора», – добавила глава Минтруда.

GOLOS — NARODA . KZ . ««Крестовый поход против пенсионеров»: юрист высказался о предложении Минтруда» — В последние дни в Казахстане оживленно обсуждается инициатива министерства труда и социальной защиты: приостановить выплаты базовой пенсии для работающих пенсионеров. Такое предложение вызвало бурю негодования и сомнений среди граждан, и на это есть веские основания. В интервью с экспертом по трудовому праву Муслимом ХАСЕНОВЫМ редакция выяснила, почему это решение беспокоит казахстанцев и какие социальные и экономические последствия оно может повлечь.

NOVGAZ . COM . «Приехали» — Казахстан оказался очень любим релокантами. Но теперь в Европе размышляют: а не отправить ли сюда своих нелегальных мигрантов? Вот что об этом думает экономист Айдар АЛИБАЕВ — Наше государство своим-то людям особо не помогает, так что поддержка беженцам из третьих стран маловероятна. Так что, если Франция избавляется от некоторых мигрантов, это совсем не значит, что надо превращать Казахстан в отстойник для европейских отказников.

CHECK-POINT.KZ. Мурат ХАЛИЛОВ – «Дело Шерзата. Продолжение следует» — На днях исполнятся сороковины с вечера убийства 16-летнего Шерзата Полата на окраине Талгара. Это дело всколыхнуло общественность страны и заставило власти принимать существенные решения. Правда, общество не всегда остается удовлетворенным, а периодически вбросы заставляют посмотреть на него с другой стороны. Чего в таком случае не хватает со стороны компетентных органов?

DNI . ASIA . «Ад в раю» — Итак, микрорайон Ерменсай рос как на дрожжах, а того, что отмечалось в акиматовских документах, как разветвленная социальная инфраструктура, в том числе, подача воды потребителю… так и оставалось на бумаге. Тем временем, солидные порталы, традиционные СМИ и информагентства без устали громят виновных в этом — и в уходящем году, и в прошлом, и, в позапрошлом, и в поза-поза-прошлом. А толку нет. В самые жаркие месяцы, летом, в Ерменсае в тех же вышепоименованных ЖК круглогодично, и, особенно в летний сезон, творится локальный антисанитарный ад, который, в свою очередь, рождает социальное недовольство нескольких тысяч алматинцев. Кстати, если собрать все публикации по данной теме в СМИ, как в бумажных, так и в электронных СМИ за последние лет 12-13, соберется большая библиотека статей, репортажей, подробных исследований. Тем не менее, воз проблем и ныне там.

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