Курс доллара США приближается к 500 тенге

Президент Трамп и дешёвая нефть усиливают американскую валюту

Объём нетто-продаж казахстанскими обменными пунктами долларов США в сентябре текущего года составил 169,6 млрд тг — сразу в 1,5 раза больше, чем в прошлом месяце, и на 45,9% больше по сравнению с сентябрём 2023-го.

Продажи долларов США обменными пунктами в сентябре уступили только январским продажам (190,1 млрд тг). Наименьший объём продаж в 2024 году пришёлся на июль: 97,3 млрд тг.

В целом за январь–сентябрь 2024 года объем нетто-продаж обменными пунктами долларов США составил 1,3 трлн тг — на 18,4% больше, чем за январь–сентябрь 2023-го. Это наибольший показатель за аналогичный период с 2020 года.

В региональном разрезе сразу более половины всего объёма нетто-продаж обменными пунктами долларов США за январь–сентябрь 2024 года совокупно пришлось лишь на Алматы и Шымкент: 359,2 млрд и 343,7 млрд тг соответственно. Значительные объёмы продаж также были отмечены в Мангистауской области (94,8 млрд тг), Астане (81,3 млрд тг) и Атырауской области (80 млрд тг).

Наименьшие объёмы нетто-продаж обменными пунктами долларов США пришлись на Восточно-Казахстанскую (3,4 млрд тг), Улытаускую (3,8 млрд тг) и Абайскую (8,3 млрд тг) области. При этом объём продаж в Абайской области вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 2 раза.

Значительный прирост нетто-продаж долларов США продемонстрировали обменные пункты Жетысуской области: сразу в 4,5 раза, но лишь до 10,6 млрд тг. При этом в Туркестанской и Жамбылской областях, наоборот, объёмы продаж показали значительный спад по сравнению с прошлым годом: на 40,6% и на 24,8% соответственно.

В текущем году среднемесячный курс доллара США трижды преодолевал максимальное значение: в августе он составил 478,3 тг, в сентябре — 479,9 тг, в октябре — 485,7 тг. Напомним: ранее пик приходился на март 2022 года, когда курс доллара США в среднем за месяц составлял 497,2 тг. Тогда на национальную валюту оказала колоссальное давление война, развязанная Россией в Украине, а также последовавшие санкции, наложенные на РФ.

При этом доллар США продолжает укрепляться. Так, индекс доллара США к свободно конвертируемым валютам после избрания президентом США Дональда Трампа достиг пикового роста на 1,92%, поднявшись до 105,441 пункта впервые с 2016 года. Мировые цены на нефть, в свою очередь, снизились почти на 3%, и, учитывая зависимость экономики РК от нефти, это может негативно отразиться на бюджетном планировании и на валютном рынке страны.

Ослабление тенге по отношению к доллару продолжается и в ноябре: так, с 1 по 12 ноября 2024 года курс доллара США вырос с 488,3 до 492,7 тг. Более того, эксперты уже прогнозируют повышение курса до 500 тг.

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Информация предоставлена Finprom.kz



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