Кто и сколько инвестирует в социальные проекты в РК?

Самые крупные благотворительные фонды Казахстана

В 2024 году Казахстан не смог улучшить свои позиции в международном рейтинге по индексу благотворительности. Согласно отчёту The World Giving Index — 2024, созданному глобальной организацией CAF, наша страна в текущем году оказалась на 113-м месте из 142. В прошлом году Казахстан занимал 107-ю строчку рейтинга. Из 100 максимально возможных баллов РК набрала всего 33. Это значительно меньше, чем в других странах СНГ — России (45), Узбекистане (44), Кыргызстане (42).

Методология исследования была составлена так, чтобы увидеть, насколько общество готово к благотворительности, может ли каждый человек поделиться с ближним в трудное время, поддержать деньгами или оказать нефинансовую помощь, став волонтёром. Результаты исследования основаны на опросах граждан в исследуемых странах. Заметим: согласно выводам составителей отчёта, лидерами по индексу благотворительности не всегда становятся самые богатые страны. В текущем году в пятёрке лучших оказались Индонезия, Кения, Сингапур, Гамбия и Нигерия.

Именно поэтому сегодня вопрос развития благотворительности и сопутствующих видов деятельности в Казахстане актуален и важен.

Тема благотворительности в РК становится более обсуждаемой, как правило, на фоне негативных событий. Это либо стихийные бедствия, либо какие-то экстраординарные ситуации. Таких в Казахстане хватает — будь то пожары, наводнения, землетрясения или какие-то социальные явления.

Благотворительность — признак социального взросления общества, признание солидарной и личной ответственности за свою страну и её граждан. Мы решили узнать, каких целей достигает Казахстан благодаря спонсорам, меценатам и волонтёрам.

На спонсорские деньги в Казахстане строятся школы, детские сады, социальные объекты, оставшиеся без крова заселяются в новые квартиры и дома, больные редкими заболеваниями получают деньги на лечение за границей, а талантливые дети — возможность учиться бесплатно. Это не всегда показывают в новостях, но таких историй, судя по отчётам крупнейших фондов Казахстана, масса. Ниже мы расскажем о некоторых из них.

В Казахстане благотворительность можно разделить на две большие категории — корпоративную и общественную. К первой относится меценатство крупных предпринимателей или компаний. Для чего бизнес занимается благотворительностью? Есть несколько причин. Во-первых, корпоративная социальная ответственность показывает приверженность компании ценностям всего общества. Во-вторых, бизнес получает определённую нефинансовую выгоду от своих социальных вкладов — репутацию социально ориентированной компании, лояльность клиентов, потребителей. В-третьих, предприятия, жертвующие деньги на благотворительность, наращивают ценность своего бренда. Это неоднократно доказывали маркетинговые исследования.

Вторая категория благотворителей — люди, не имеющие бизнеса или больших зарплат. Это те, кто может перевести по SMS-акции 300 тенге на лечение незнакомого человека, кто готов принести пакет продуктов в пункт приёма для пострадавших от паводков или стать волонтёром в каких-либо крупных проектах. И хотя вклад таких благотворителей меньше, чем вклад меценатов, значение такой помощи невозможно переоценить. Неравнодушные казахстанцы в тяжёлые времена помогают друг другу словом и делом, и воспитывают своим примером детей.

Редакция Ranking.kz составила список 10 крупнейших корпоративных и общественных благотворительных фондов Казахстана, которые за годы своего существования принесли неоценимую пользу обществу. Подробную информацию можно получить в таблице.

Среди наиболее известных меценатов стоит выделить, к примеру, Булата Утемуратова. На средства из его фонда были построены школа в Есике, общественно-культурный центр в Косшы, профинансированы образовательные программы, оказана поддержка обществу инвалидов, творческим ассоциациям. Общая сумма инвестиций в проекты превысила 15,4 млрд тг. Самым известным детищем фонда стала сеть уникальных центров реабилитации для детей с аутизмом «Асыл Мирас» во всех крупных городах страны. В них получают помощь более 16 тыс. детей со сложными ментальными особенностями. Благодаря работе специалистов центров дети с аутизмом получают раннюю поддержку, необходимые социальные и обучающие навыки.

Социальные проекты — один из приоритетов благотворительного фонда Вячеслава Кима Añsa Foundation, созданного в 2024 году. Вячеслав Ким стал одним из первых отечественных меценатов, выделивших средства для восстановления регионов, пострадавших от паводков весной 2024 года. Всего из фонда в Северо-Казахстанскую и Акмолинскую области было направлено 20 млрд тг. Деньги пошли на постройку новых домов и покупку квартир, возведение детского сада в Петропавловске. Также фонд реализует программу Baquatty Audan, которая началась с поддержки в оснащении кабинетов инклюзии для сельских детей посёлков Кызылжар, Оразак, Караменды Батыр и Ыбырай Алтынсарин в Акмолинской области. Школам этих сёл не только купили специальное оборудование для работы с особыми детьми, но и помогли с повышением квалификации педагогов-ассистентов, логопедов, дефектологов и т. д.

Известно, что до основания Añsa Foundation Вячеслав Ким занимался благотворительными проектами совместно с Михаилом Ломтадзе. На счету меценатов многолетняя поддержка проекта «Аутизм победим!», закупка машин скорой помощи, экспресс-тестов, аппаратов ИВЛ во время пандемии Covid-19. Совместно с фондом «Саби» Ким занимался поддержкой молодых предпринимателей Казахстана.

Среди крупных меценатов можно также назвать учредителя фонда «Дара» Гульнар Досаеву, известную в Казахстане тем, что она открыла 48 кабинетов психолого-педагогической коррекции и 68 ресурсных центров инклюзивного образования. Список благотворителей, создавших фонды для оказания помощи нуждающимся, можно продолжить следующими фамилиями: Кенес Ракишев, Асель Тасмагамбетова, Тимур Кулибаев, Шухрат Ибрагимов, Серикжан Сейтжанов, Нурлан Смагулов и многие другие.

В десятку крупнейших благотворительных фондов мы включили и общественные организации, которые аккумулируют средства спонсоров и направляют их в самые необходимые проекты. Важно отметить: большинство таких благотворительных организаций имеют попечительские советы, которые коллегиально принимают решения о перечислении средств. На сайтах таких фондов размещается отчётность, в которой значится, сколько денег ушло на конкретные проекты и программы.

В число самых популярных общественных фондов входит фонд «Қазақстан халқына», созданный по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева в 2022 году. За три года благотворительная организация собрала более 250 млрд тг. Деньги пошли на разные социальные нужды, от строительства домов для семей, пострадавших от стихийных бедствий, до выделения образовательных грантов. Нельзя не упомянуть другой крупный общественный фонд — «АНА ҮЙІ», известный своим проектом по искоренению социального сиротства «Дом мамы». Благодаря работе таких домов мамы более чем 7 тыс. малышей вовремя получили поддержку, и их дети не оказались в интернатах и домах малютки.

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Информация предоставлена Ranking.kz

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