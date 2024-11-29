«Путин: быть или не быть российской АЭС в Казахстане – решат в Астане», «Ждет ли Казахстан очередная девальвация, рассказали экономисты», «Когда и откуда появились казахи на самом деле?»

Сетевой Казахстан 29 ноября 2024г.

SPUTNIK.KZ. «Путин: быть или не быть российской АЭС в Казахстане – решат в Астане» — Окончательное решение о сотрудничестве с Россией по вопросу атомной энергетики и постройки первой АЭС в Казахстане остается исключительно за Астаной, заявил президент России.

Вопрос строительства атомной электростанции в Казахстане обсуждался на совместных заседаниях, и участие в этом процессе Росатома – вполне возможно, считает Владимир Путин. Но последнее слово в выборе подрядчика остается за Астаной.

«Росатом» является крупнейшей компанией в мире по количеству строящихся атомных электростанций за рубежом. Это связано с тем, что мы не просто строим электростанции, мы, как правило, создаем отрасль в той стране, которая начинает этот вид деятельности. Мы готовим кадры, поставляем необходимые материалы, забираем отработанное топливо, способствуем развитию науки в атомной сфере», – заметил президент России.

SPIK.KZ. «Сверка часов в Евразийском союзе: к итогам визита Владимира Путина» — Государственный визит президента РФ в Астану проходил в быстро меняющемся геополитическом контексте – на фоне формирования второй администрации Дональда Трампа и ожидающейся смены приоритетов внешней политики США. Заявленный курс новой/старой американской администрации – расширение торговых войн с Китаем – напрямую затрагивает внешнеэкономические интересы стран Евразийского союза, поскольку КНР является ключевым внешнеторговым партнером и для РК, и для РФ. При этом если Москва экономическим давлением со стороны Штатов может пренебречь, то об Астане этого сказать нельзя.

CARAVAN.KZ. «Разорившиеся крестьяне могут построить трущобы вокруг Астаны и Алматы» — Правительству Казахстана будет дешевле сейчас спасти от разорения сотни хозяйств, занимающихся выращиванием хлеба, чем потом бороться с последствиями массового переезда крестьян в города.

Такое мнение высказал «Каравану» Евгений Карабанов, официальный представитель Зернового союза Казахстана.

CHECK-POINT.KZ. «Казахстанских абитуриентов знают на международном уровне» — Граждане Казахстана давно привыкли, что за качество надо платить. И чем выше качество, тем выше ставка. Каково же было наше удивление, что эта аксиома не работает в случае школ НИШ. Здесь можно получить среднее образования уровня Европы, Британии и США совершенно бесплатно.

Эту уникальную возможность всем казахстанским детям без исключения дарят два источника — государственный грант «Өркен», а также образовательный фонд НУ и НИШ. Фонд работает по принципу эндаумента — то есть, аккумулирует вложения от меценатов и приумножает этот базовый капитал путем инвестиций в высокодоходные ценные бумаги. На эти средства финансируются научные и технические проекты как в Назарбаев Университете (NU), так и в НИШ.

KZ.KURSIV.MEDIA. «Ждет ли Казахстан очередная девальвация, рассказали экономисты» — Курс российской валюты к вечеру 28 ноября опустился ниже 108 руб. за доллар на Forex. В течение дня показатель доходил до 113 руб. Несмотря на заявление Нацбанка об отвязке тенге от российской валюты, курс все равно так или иначе реагирует на ее волатильность. По сравнению с предыдущим днем торгов значение выросло на 2%, до 512 тенге, некоторые обменники продавали доллар за 527 тенге. «Курсив» узнал у аналитиков, что будет с курсом тенге дальше и как слабая нацвалюта скажется на казахстанской экономике.

ZAKON.KZ. «Без эмоций, но соблюдая ритуалы: врачи Павлодарского центра медицины катастроф рассказали о своей работе» — В Казахстане работают необычные медицинские бригады. Именно их ждут во время дорожных и техногенных аварий, пожаров, стихийных бедствий. Это врачи Центров медицины катастроф, или, сокращенно, ЦМК. С врачами Павлодарского ЦМК познакомился корреспондент Zakon.kz.

Казахстанские ЦМК, которые входят в структуру Министерства чрезвычайных ситуаций Казахстана, часто называют медицинскими кризис-менеджерами. Почему так говорят?

GOLOS—NARODA.KZ. «Миллионы на ЧС и нехватка сейсмостанций: как Казахстан готовится к природным катастрофам?» — За 2024 год Алматы уже пережил 3 заметных землетрясения. И ранее система гражданской защиты Алматы не была готова к предупреждению о стихии. Тогда властям было поручено разработать комплексный план развития сейсмологической отрасли. В связи с этим «Голос народа» решил выяснить, насколько регионы и города республиканского значения готовы к угрозе ЧС.

ORDA.KZ. ««Я не знаю, какая у меня зарплата». Как чемпиону Сапиеву работается чиновником в Карагандинской области» — Серик Сапиев — новый руководитель управления физической культуры и спорта в Карагандинской области. Корреспондент Orda.kz записала эксклюзивное интервью с чемпионом.

Напомним, Серик Сапиев — олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и Азии, обладатель кубка Вэла Баркера, экс-мажилисмен и бывший председатель комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Казахстана.

EXCLUSIVE.KZ . «Когда и откуда появились казахи на самом деле?» — Доктор PHD Мухит-Ардагер Сыдыкназаров утверждает, что «восточные карты IX-XIV ясно показывают Казахское государство под политонимом «Аль-Казакийя» с 890 года». Профессиональные историки, специалисты по средним векам, отнеслись к этому «открытию» скептически.

– Это слово «Аль-Казакийя» читается как Карлукия, но из-за подстрочных и надстрочных знаков в арабице имеются разночтения (Хазладжия, Хазлахия и т.д.). Поэтому трактовать это как «казахи» не совсем корректно, хотя поиски этого слова, прозвучавшего до XIII века, идут постоянно, – утверждает специалист по средневековой истории Казахстана, доктор исторических наук Еркин Абиль. – Мухамеджан Тынышпаев писал, например, что слово казахи известны с XII века. Но он имел в виду Северный Кавказ, где проживала такая народность как касоги.

AZATTYQ-RUHY.KZ. «Семья убитого Шерзата собирает деньги? Отец подростка ответил на этот вопрос» — Родители убитого в Талгаре 16-летнего Шерзата Болата дали интервью YouTube-каналу «Айран» и рассказали, что от их имени мошенники вели сборы денег после сожжения их дома, передает Azattyq Rýhy.

Напомним, 4 октября этого года в Талгаре Шерзата Болата на глазах у матери избила и изрезала ножом толпа, устроившая потасовку у магазина из-за банки пива, за которую не хотели расплачиваться. Жестокое убийство подростка вызвало широкий общественный резонанс. А 12 октября казахстанцев потрясла еще одна новость — дом семьи убитого подростка подожгли. Обошлось без жертв, в тот момент дома никого не было. После этого в Интернете был объявлен сбор денег, но, как оказалось, семья Шерзата к этому не имеет никакого отношения.

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.