Экология и онкология: какие регионы являются антилидерами

Самыми грязными городами Казахстана признаны Астана и Караганда

Самая высокая онкозаболеваемость — в северной и восточной частях страны

В Казахстане произошёл экологический прецедент: впервые школьников одного из регионов перевели на дистанционное обучение в связи с неблагоприятными метеоусловиями (НМУ) и смогом. Ранее на «дистант» детей отправляли только из-за морозов, гололёда или сильного ветра. Речь идёт о Восточно-Казахстанской области, где в конце ноября «удалёнку» ввели для учащихся школ Усть-Каменогорска, посёлков Опытное поле, Степное, Ушаново и Прапорщиково Глубоковского района. В областном центре установилось безветрие, улицы окутал плотный туман, и нахождение детей на улице посчитали нецелесообразным. По данным РГП «Казгидромет», в последние дни ноября в Усть-Каменогорске действительно фиксировались НМУ II степени, содержание загрязняющих веществ в атмосфере было повышено. Так, максимальная предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода в последние дни ноября составляла 4,4, диоксида серы — 3,8, оксида углерода — 1,9.

Эта ситуация стала поводом для очередного обсуждения проблемы экологического загрязнения в Усть-Каменогорске и его влияния на здоровье граждан. В СМИ регионального и республиканского масштаба было опубликовано несколько материалов о том, что многие жители города в дни НМУ жаловались на кашель, першение в горле, признаки отравления. На совещании в областном акимате руководитель управления здравоохранения Толеген Жигитаев рассказал, что в эти дни двум обратившимся пациентам был поставлен диагноз «Поражение верхних дыхательных путей, вызванное воздействием химических веществ», сообщает МИА «Казинформ». Этот диагноз был зарегистрирован в системе Международной классификации болезней только в прошлом году.

Редакция Finprom.kz проанализировала, какие города Казахстана чаще всего попадают в категорию экологически неблагополучных и почему. На цветовой карте мы обозначили уровни загрязнения в мегаполисах и областных центрах Казахстана за последний год. Исходя из данных РГП «Казгидромет», наихудшее состояние атмосферного воздуха наблюдается в Астане и Караганде. Уровень загрязнения в этих городах оценивается как очень высокий. В меньшей степени, но тоже экологически неблагополучными можно назвать Алматы, Усть-Каменогорск, Туркестан, Петропавловск, Костанай, Уральск и Актобе. В последний год уровень загрязнения атмосферного воздуха в них был высоким. «Зелёные» города в списке областных центров Казахстана можно пересчитать по пальцам одной руки: Кокшетау, Кызылорда и — во втором квартале 2024-го — Талдыкорган.

Вот как выглядела экологическая ситуация в казахстанских областных центрах в октябре текущего года. Низким уровнем загрязнения могли похвастать только Кокшетау и Уральск. В 11 из 19 городов, представленных в отчётах РГП «Казгидромет», загрязнение атмосферного воздуха в октябре было повышенным. К такому выводу специалисты ведомства приходят на основе экологических индикаторов — стандартного индекса загрязнения (СИ) и его наибольшей повторяемости (НП). Те, в свою очередь, зависят от того, сколько раз на постах наблюдения фиксировалось превышение ПДК загрязняющих веществ и насколько серьёзным оно было.

Высокий уровень загрязнения в октябре 2024-го был зарегистрирован в Усть-Каменогорске, Туркестане и Павлодаре, очень высокий — в Алматы, Астане и Караганде. Хуже всего, судя по экологическим индикаторам, ситуация обстояла в последних двух городах: превышение предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ наблюдалось почти каждый день. Суммарные выбросы от стационарных источников в столице составили 138,7 тыс. тонн, по Карагандинской области — 585 тыс. тонн. В октябре в Караганде были зафиксированы такие показатели превышения ПДК: по взвешенным частицам PM 2.5 — 15,3, по сероводороду — 4,5, по оксиду азота — 2,1.

Раз в год Бюро национальной статистики АСПиР РК публикует в демографических ежегодниках информацию о заболеваемости населения в наиболее экологически неблагоприятных регионах страны. По мнению составителей сборника, к таковым относятся Алматы, ВКО как «зона экологического бедствия Семипалатинского ядерного полигона», Кызылординская область как «зона экологической катастрофы Приаралья». Карагандинская область также упоминается как один из регионов с самыми крупными загрязнителями окружающей среды — Балхашским горнометаллургическим комбинатом и компанией «Испат-Кармет», суммарно вызывающими более трети всего объёма загрязнений в стране. В 2023 году среди перечисленных регионов показатели заболеваемости активным туберкулёзом были выше республиканского уровня в Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях, но только среди мужчин. Показатели по некоторым другим заболеваниям в указанных промышленных регионах показатели также были хуже, чем в среднем по РК.

В частности, значительно выше, чем в целом по стране, были индикаторы заболеваемости злокачественными новообразованиями в Алматы, а также в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях. Республиканский уровень заболеваемости раком в 2023 году составлял 231,8 на 100 тыс. женщин и 184,3 — на 100 тыс. мужчин. В ВКО показатели были почти вдвое больше: 395,5 на 100 тыс. женщин и 339,9 — на 100 тыс. мужчин. Детальная информация в диаграмме ниже показывает, что в Восточно-Казахстанской области в целом самый высокий уровень онкозаболеваемости населения.

Выше среднего уровня были также показатели в Павлодарской (352,1 на 100 тыс. женщин и 299,9 — на 100 тыс. мужчин), Северо-Казахстанской (364,7 и 328,7 соответственно). Самая низкая онкозаболеваемость была зафиксирована в Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях, а также в Шымкенте.

В начале декабря стало известно, что Алматы официально включили в онлайн-рейтинг самых загрязнённых крупных городов мира. Согласно результатам исследований, проведённых международной компанией IQAir, Южная столица Казахстана заняла пятое место в десятке наиболее экологически неблагоприятных больших городов. В пятёрку антилидеров также вошли столица Бангладеш Дакка, Ташкент, Мумбаи и Бишкек.

Несмотря на то, что в Алматы нет крупных промышленных заводов, работающих в сфере чёрной или цветной металлургии, как в Усть-Каменогорске или Карагандинской области, самый густонаселённый мегаполис страны возглавляет антирейтинги загрязнённых городов из-за своего географического положения и отсутствия продуваемости по причине хаотичной застройки. Подробнее о главных экологических проблемах Южной столицы мы писали в своём подробном материале.

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Информация предоставлена Finprom.kz



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