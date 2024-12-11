«Стоит ли возрождать в Казахстане «прямые линии» с главой государства?». «Казахский халифат: исламский радикализм ближе, чем кажется». «За кражу невесты – на тюремные нары?». «75 крупнейших частных компаний Казахстана»

Сетевой Казахстан 11 декабря 2024г.

SPIK . KZ . «Стоит ли возрождать в Казахстане «прямые линии» с главой государства?» — Когда-то Нурсултан НАЗАРБАЕВ ежегодно общался по «прямой линии» с народом Казахстана, но с 2012 года прекратил это делать. Касым-Жомарт ТОКАЕВ тоже не использует такой формат диалога с населением. А вот, например, в соседней России эта традиция сохранилась – очередная «прямая линия» с Владимиром ПУТИНЫМ состоится совсем скоро, 19 декабря. Юрий БУЛУКТАЕВ, главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения — Исторический опыт свидетельствует, что слабость обратной связи в системе управления обществом может стать одной из причин кризиса государства и потери устойчивости политической системы. И «прямая линия» с президентом служит одной из разновидностей такой связи… Талгат КАЛИЕВ, директор Института прикладных этнополитических исследований — Сама по себе «прямая линия» выглядит анахронизмом. Тем более что средний возраст населения Казахстана – 32 года, а молодежь, как правило, не смотрит телевизор. К тому же данный формат, если вы помните, выглядел несколько показушно. Вопросы граждан проходили жесткую модерацию, пропускались только «удобные». Да и в целом это не самая эффективная форма коммуникации – слишком уж она формализована.

EXCLUSIVE . KZ . Руслан ИБРАГИМ — «Казахский халифат: исламский радикализм ближе, чем кажется» — В Сирии исламистская повстанческая группировка Хайят Тахрир аль-Шам захватила столицу страны Дамаск и свергла режим Башара АСАДА. Исламский радикализм все шире распространятся по Ближнему Востоку и через Афганистан уже вплотную подобрался к Центральной Азии. Насколько эта угроза реальна для Казахстана? Откуда берется исламский радикализм вообще и в Казахстане в частности? И как ему можно противостоять?.. А теперь посмотрим на Казахстан. Страна, в которой колоссальное имущественное неравенство и море других проблем. Тут и там постоянно происходят протесты по самым разным поводам – от коммунальных проблем, до нарушения рабочих прав. Реакция со стороны государства на эти выступления чаще всего одна – сами виноваты, мы и так делаем все возможное. Если наложить на это общую популярность ислама, то получаем актуальный политический ответ на недовольство – исламизм.

AZATTYQ . ORG . ««Это не научная проблема». Как и почему страны Центральной Азии (не) переходят на латиницу» — Переход на латинский алфавит — тема, которая с момента провозглашения независимости стоит на повестке большинства тюркоязычных стран, однажды входивших в Советский Союз. Некоторые провели стремительную реформу, в других процесс проходит медленно. Кыргызстан выделяется на общем фоне — в стране тема смены алфавита даже не на стадии обсуждения. Азаттык изучал, как у соседей КР прошел или проходит переход и почему в кыргызстанском обществе этот вопрос не считается приоритетным…

CHECK-POINT.KZ. «Общественная палата — не место для громких заявлений» — С 2015 года в Казахстане действует закон об общественных советах. Зачем нужны такие советы и что это дает? Об этом — разговор с членом Общественной палаты при мажилисе, политологом Буриханом НУРМУХАМЕДОВЫМ — Общественная палата, прежде всего, — экспертная площадка с элементами определенного представительства различных социальных групп и депутатского корпуса самого мажилиса и региональных маслихатов. И это позволяет, с одной стороны, многим экспертам и специалистам принимать косвенное участие в законодательном процессе, вносить свои предложения и идеи по животрепещущим вопросам непосредственно в мажилис, и, с другой стороны, депутатам нижней палаты парламента получать более широкую экспертно-аналитическую поддержку при работе с законопроектами, быть в курсе всех процессов, происходящих в стране, вникать в проблемы, которые существуют в обществе. Обсуждение животрепещущих вопросов актуализируют необходимость при разработке законопроектов учитывать те проблемы, о которых говорят члены Общественной палаты.

FORBES . KZ . «75 крупнейших частных компаний Казахстана» — Семь участников рейтинга сохранили свои места по сравнению с предыдущим списком, восемь — улучшили позиции, столько же — вернулись в рейтинг. 32 компании ухудшили положение… «Входной билет» в рейтинг по сумме выручки в этот раз составил 27,8 млрд тенге, или $60 млн по среднегодовому курсу за 2023 год. Совокупная выручка топ-75 в нацвалюте составила 15 трлн тенге, или $33 млрд соответственно. Компании списка в прошлом году выплатили в госбюджет более 1,6 трлн тенге налогов… Лидерами по прибыльности оказались компания KAZ Minerals, заработавшая за 2023 год 406,8 млрд тенге. На втором месте — АО «ТНК «Казхром» с 197 млрд тенге, на третьем — ТОО «Корпорация Казахмыс» с 109,7 млрд тенге. Новичками, вошедшими в десятку самых прибыльных, стали ТОО «RG Gold» — 46 млрд тенге, ГК Qazaq Stroy — 45,7 млрд тенге, АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» — 37,1 млрд тенге и ТОО «Казахстанские коммунальные системы» — 36,2 млрд тенге.

GOLOS — NARODA . KZ . «Три дворца планируют построить в Астане в ближайшее время: самые дорогие госзакупки осени» — Судя по порталу госзакупок, в обозримом будущем у жителей различных регионов Казахстана будут новые дороги, коммунальная инфраструктура, дома и даже дворцы. Госорганы не жалеют на все это миллиарды тенге. Если сравнить самые дорогие госзакупки лета и осени, первое, что бросается в глаза – снижение рекордных сумм. Так, если летом 6 из десяти закупок была более 20 млрд тенге, то осенью чиновники были гораздо скромнее в трате денег налогоплательщиков: превысила сумму в 20 млрд только одна закупка. Это строительство канализационного западного коллектора в г. Алматы… Так, на третьем месте осеннего ТОП-10 расположился акимат города Каражал области Улытау. Здесь планируют подключить к газу поселок Жайрем и город Каражал. Для этого строят отвод от магистрального газопровода и прочую инфраструктуру газоснабжения. Выделяют на это региональные власти более 15,2 млрд тенге. В Шымкенте хотят построить центр реабилитации инвалидов за 12,2 млрд тенге, а в Северо-Казахстанской области продолжается реконструкция многострадального Булаевского водопровода за 12,1 млрд тенге.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «За кражу невесты – на тюремные нары: в Уголовном кодексе Казахстана появится новая статья?» — Несмотря на то, что на дворе 21 век, до сих пор мужчина в Казахстане может запросто украсть для женитьбы любую понравившуюся ему девушку: затолкать в машину прямо на публике средь бела дня… За последние пять лет за похищение невест было заведено 214 уголовных дел, однако только 5% из них дошли до суда. А наказание получили всего лишь 27 человек. И это лишь те случаи, в которых девушки не побоялись осуждения, порицания и пытались добиться справедливости. Учитывая приверженность традициям, одной из которых многие и считают кражу невесты, а также отсутствие за это наказания, похищений гораздо больше. Именно поэтому депутаты и эксперты настаивают на необходимости изменений в законодательство. По их словам, пора приравнивать кражу девушек к уголовному преступлению.

ORDA . KZ . «Как и почему благотворительные фонды в Казахстане разрушают свою репутацию» — Скандалы с благотворительными фондами и организациями, пойманными на присвоении и нецелевом расходовании средств, появляются в казахстанских СМИ с тревожной частотой. Весной агентство финмониторинга публиковало данные о том, что мошенники под предлогом сбора средств на «лечение» и «помощь малоимущим» обобрали 660 тысяч казахстанцев. Деньги тратили на покупку имущества, бытовые расходы, ставки в букмекерских конторах и аренду дорогих апартаментов за рубежом. В мае случился инцидент с благотворительными организациями из ассоциации «Жибек жолы». Закрыли сразу 26 учреждений, которые работали с детьми. Против организаторов выдвинули ряд обвинений, среди которых были нарушения прав детей и религиозный экстремизм. Эффект разорвавшегося фейерверка произвёл скандал с фондом Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 под руководством Перизат КАЙРАТ. Выяснилось, что на собранные деньги руководительница фонда реализовывала далеко не всегда благотворительные проекты, а порой оплачивала себе дорогие удовольствия. А в списке учредителей оказались известные персоны из правящей партии.

TIME . KZ . «Только без крайностей!» — В начале осени казахстанцы схватились за сердце: в интернете разошлась информация о том, что Минздрав планирует изменить правила вызова врачей неотложки по четвертой категории срочности. Дескать, впредь мобильные бригады будут выезжать только в определенные часы, а не круглосуточно. Оказалось, что так, да не так: приедут врачи в любой момент, только в рабочее время — бригады из поликлиник, а вечером и ночью — обычные скорые. Пошумели — выдохнули. Приказ тем не менее тогда не приняли — отправили на дополнительное обсуждение… Как нам пояснили в Минздраве, четвертая категория вызовов в любом случае останется, но по некоторым пунктам документ все-таки могут скорректировать.

LITER . KZ . «Дороги трещат по швам: как в Казахстане борются с коррупцией» — Глава государства поручил Агентству по противодействию коррупции и правительству устранить коррупционные риски и обеспечить законность в дорожной отрасли. В ответ на это в стране начался внешний анализ коррупционных рисков на всех этапах строительства дорог — от планирования до приемки работ. Как сообщил руководитель Антикоррупционной службы Асхат ЖУМАГАЛИ, одним из главных направлений работы стало проведение ревизии нормативно-правовых актов и строительных стандартов на предмет выявления коррупционных норм, коллизий и пробелов. Основные проблемы, которые выявили в ходе анализа, оказались: завышение стоимости проектно-сметной документации, использование некачественных материалов, а также привлечение недобросовестных подрядчиков, не выполняющих свои обязательства в полном объеме. За последние 3,5 года было зарегистрировано 65 коррупционных правонарушений, общая сумма ущерба от которых составила почти 9 миллиардов тенге.

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