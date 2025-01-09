«Угрозы для Казахстана. Часть 5-я: реваншисты, неустроенная молодежь и другие», «Огай, Ким, семья Идрисовых и дочь Шарипбаева. Чьи компании будут снабжать казахстанцев электричеством»

Сетевой Казахстан 9 января 2025г.

NOMAD.SU. Данияр АШИМБАЕВ – «К вопросу о событиях 3-летней давности» — Говоря о январских событиях, нужно отметить, что многие до сих пор упорно считают (или просто пропагандируют) тезис о том, что переворот якобы был организован 1-м президентом, чтобы избавиться от 2-го.

Вот только зачем это было нужно 1-му, никто особо не объясняет. Недоволен, мол, реформаторским настроением — и все тут.

Изначальный сценарий, разработанный, как минимум, за год до транзита власти, собственно и предусматривал то, что потом будут называть «двоевластием». И все участвующие лица на него, грубо говоря, подписались. А тем, кому распределение ролей не понравилось, были в предыдущие несколько лет отправлены на позиции, максимально отдаленные от центров принятия решений.

Другое дело, что несмотря на отработанную процедуру имели место отдельные шероховатости, особенно в первые месяцы.

SPIK.KZ. «Угрозы для Казахстана. Часть 5-я: реваншисты, неустроенная молодежь и другие» — Сегодня мало кто подвергает сомнению то обстоятельство, что за трагическими событиями января 2022-го стояли фигуры из «старой элиты», вознамерившиеся пересмотреть итоги транзита власти в стране. И что для достижения своих целей они использовали, главным образом, социально неустроенную молодёжь, которая вольно или невольно выступила в роли «тарана». Связанные с этим угрозы сохранились, и в сочетании с целым рядом других факторов они могут вновь дестабилизировать ситуацию в стране.

KZ.KURSIV.MEDIA. «Огай, Ким, семья Идрисовых и дочь Шарипбаева. Чьи компании будут снабжать казахстанцев электричеством » — Комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ) рассказал, что с 1 января 2025 года снабжение электрической энергией граждан и бизнес в Казахстане будут осуществлять лишь региональные электросетевые компании (РЭК). Ранее этим также занимались нерегулируемые электроснабжающие организации (НЭСО). Согласно утверждениям комитета, РЭК соответствуют квалификационным требованиям. «Курсив» выяснил, кто владеет компаниями, которые будут снабжать казахстанских потребителей электроэнергией. Среди собственников крупные бизнесмены и члены их семей.

SPUTNIK.KZ. «Казахстанцы смогут оцифровать полученные ранее дипломы колледжей и аттестаты школ на eGov» — В АО «Национальные информационные технологии» рассказали, что это касается документов, выданных с 1980 по 2023 годы.

«Теперь граждане могут не только корректировать неверные данные, но и подать заявку на создание цифровой версии документа. Услуга доступна при условии наличия скан-копии ранее полученного диплома», — разъяснили инициаторы.

CARAVAN.KZ. «Кыргызские ученые напророчили сильное землетрясение в Алматы» — Климатические кошмары напрогнозировали на год Змеи американские, британские, китайские и европейские ученые: засухи, наводнения, активность вулканов и землетрясения. А директор Кырзызского института сейсмологии Канат Абдрахматов в своем прогнозе вообще посулил Алматы сильное землетрясение в 2025-2026 годах.

Можно ли верить этим предсказаниям? Особенно американским климатологам Леонарду Охэнену и Манучеру Ширази? Они связали рост солнечной активности с прогрессивным таянием ледников, что может привести к просадке почв, движению литосферных плит и оживлению вулканической деятельности не только в южном полушарии. В прошлом году Алматы дважды трясло довольно ощутимо. Ученые правы?

EXCLUSIVE.KZ . «Что сдерживает развитие гражданской авиации в Казахстане?» — Казахстанская авиация столкнулась с рядом проблем, которые препятствуют улучшению качества услуг для граждан. Почему до сих пор для многих казахстанцев перелёты остаются недоступными, а большинство региональных аэропортов не может обеспечить зарубежные стандарты? Разберём, что сдерживает рост отрасли и как её можно улучшить.

ZAKON.KZ. «Баян Алагузова показала, как скромно встретила 51-летие за границей» — Сегодня, 9 января 2025 года, казахстанский продюсер Баян Алагузова отмечает день рождения. Ей исполнился 51 год. Если на юбилей ведущая устроила помпезную вечеринку, то в этот раз праздник состоится в узком семейном кругу за границей, сообщает Zakon.kz.

С утра она опубликовала небольшое видео. В кадре ее супруг Турсенгали Алагузов подготовил ей небольшой сюрприз, красиво оформив два стола для торжества.

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