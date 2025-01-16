«Казахстан с помощью ОАЭ становится ведущим игроком на Каспии». «А ведь есть деньги на развитие». «Казахстанское общество пытаются затянуть в пучину мракобесия?». «Паводки, засухи, землетрясения: названы самые уязвимые регионы Казахстана»

Сетевой Казахстан 16 января 2025г.

NG . RU . Виктория ПАНФИЛОВА – «Казахстан с помощью ОАЭ становится ведущим игроком на Каспии» — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) займутся на Каспии строительством портовой инфраструктуры, созданием современного танкерного флота, примут участие в прокладке высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря для экспорта электроэнергии, производимой на основе возобновляемых источников энергии в Казахстане, Узбекистане и Азербайджане. Стратегическое партнерство призвано обеспечить развитие транспортно-энергетического потенциала Казахстана. Договоренность была достигнута в рамках визита президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА в Абу-Даби.

TIME . KZ . Петр СВОИК – «А ведь есть деньги на развитие» — В открывающем 2025 год интервью президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ, останавливаясь на всех ключевых моментах, упомянул предложения по переходу к более управляемому курсу тенге и сказал, что Национальный банк и правительство внимательно изучают все варианты. Давайте и мы изучим, отталкиваясь от целеполаганий главы государства. А именно от обозначенной президентом главной цели — укрепить экономику и суверенитет… И здесь без вариантов: пора создавать справедливый Национальный банк и справедливое правительство, отвечающие за развитие национальной экономики и благосостояние граждан.

«Где найти сантехника» — Многие отрасли давно испытывают дефицит квалифицированных рабочих рук. Объявленный указом президента Год рабочих профессий призван восполнить этот пробел, поднять статус тех, кто трудится далеко не в тепличных условиях. Инициатива нужная. Главное, чтобы на местах она не превратилась в кампанейщину, а тысячи обученных на бумаге за госсредства сварщиков, строителей, штукатуров, получив диплом, не ушли в курьеры и таксисты.

KZ . KURSIV . MEDIA . Сергей ДОМНИН – «Почему монетарная политика в Казахстане остается одной из самых жестких в мире?» — Заемные средства достаются казахстанскому бизнесу все дороже и дороже даже на фоне развивающихся стран. В IV квартале 2024 года регуляторы стран мира продолжали смягчать условия денежно-кредитной политики, снижая учетные ставки или оставляя их значения без изменений на фоне стабилизировавшейся инфляции. Исключение составили лишь семь стран, в числе которых оказался и Казахстан… На следующем заседании комитета по ДКП НБ РК, 17 января, перед его членами непростой выбор: либо продолжать делать деньги в экономике все более и более дорогими, тем самым снижая инвестактивность в реальном секторе экономики, либо дать возможность экономике перевести дух.

SPIK . KZ . «Казахстанское общество пытаются затянуть в пучину мракобесия?» — Не успел улечься шум вокруг «царицы Томирис», которую как целительницу чествовали минувшей осенью в одной из сельских школ Жамбылской области, как появилось новое шокирующее видео с «экзорцистом» из Атырау, который пытался изгнать духов из 9-летней девочки… Ни для кого не секрет, что в нашей стране вера в медиумов и целителей распространена очень широко. О том, как далеко зашла эта тенденция и где прячутся ее корни, мы беседуем с преподавателем КазНУ им.аль-Фараби Арманом КУДАБАЕМ.

EXCLUSIVE . KZ . «Почему спецслужбы не ищут заказчиков кибератак?» — Прошёл месяц с тех пор, как Exclusive.kz оказался подвержен DDoS-атаке из-за материала о маркировке товаров. Наша редакция обратилась за комментариями к ответственным госорганам, чтобы выяснить: что делается для защиты казахстанских СМИ от кибератак и реагируют ли спецслужбы как-либо на публикации об атаках, которые в последнее время появляются всё чаще? Результаты, увы, неутешительны… Только треть зарегистрированных дел по связанным с кибератаками статьям УК в Казахстане дошли до суда по итогам 2024 года. Ещё почти треть дел были не раскрыты «за истечением срока давности».

ORDA . KZ . «Чёрные дни и чёрный снег Сатпаева: как столичные ревизоры уехали, а проблемы остались» — Сатпаев — небольшой город в 20 километрах от Жезказгана. Впечатления от него… смешанные. Смотришь на него зимой и думаешь, что он под каким-то киношным фильтром, нужно лишь подкрутить настройки, и снег вокруг снова станет белым. Но в реальности жители города уже который год сталкиваются с серьёзной проблемой. Словосочетание «чёрный снег» стало уже неким устойчивым выражением здесь. Власти твердят: это всё некачественный уголь и старая котельная. Просится мысль: ну так топите же хорошим углем, а котельную почините. Корреспондент выясняла, когда в Сатпаеве перестанет идти чёрный снег и кто виноват.

RATEL . KZ . «Как будет газифицироваться Астана, когда исчезнет смог в Алматы и сколько должен стоить газ» — В эксклюзивном интервью генеральный директор АО «QazaqGaz Aimaq» Бауыржан АСКАРОВ отвечает на эти и другие вопросы, волнующие казахстанцев — Могу сказать, что в Алматы группой компаний «QazaqGaz» уже построена вся необходимая газовая инфраструктура для перевода ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ. Таким образом, эти меры по переводу энергоисточников обеих столиц, северной и южной, с угля на газ, способствуют улучшению экологической обстановки в крупнейших мегаполисах страны.

FORBES . KZ . «Почему уголовное дело против Жанны Уразбаховой считают «опасным прецедентом»» — В конце декабря 2024 года департамент полиции Алматы возбудил уголовное дело против адвоката Жанны УРАЗБАХОВОЙ и ее коллеги Габита БЕКИТАЕВА по обвинению в разглашении данных досудебного следствия (ст. 423 УК РК). По этому уголовному делу адвокатам грозит штраф или лишение свободы до двух лет. Защитники связывают это дело с судебным разбирательством между бизнесменом Александром БЕЛОВИЧЕМ и его супругой Лилией АНОШИНОЙ, сторону которой представляет Жанна. 15 января представители адвокатского сообщества Казахстана провели пресс-конференцию, на которой заявили о недопустимости препятствования профессиональной деятельности адвокатов и назвали возбуждение уголовного дела «опасным прецедентом» не только для казахстанских правозащитников, но всего гражданского общества в целом.

ZAKON . KZ . «Паводки, засухи, землетрясения: названы самые уязвимые регионы Казахстана» — Согласно карте рисков подверженности территории Республики Казахстан природным стихийным бедствиям, большему количеству рисков подвержены Туркестанская, Восточно-Казахстанская, Алматинская области и город Алматы. Очень велик риск возникновения паводков, сильной жары и засухи, ливневых дождей, ураганных ветров, снежных буранов и метелей в центральных и северных регионах страны, а также в Актюбинской и Кызылординской областях.

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