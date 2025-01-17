«В гендерном и национальном отношении элита весьма однородна — 90,2% — мужчины, 97,6% — казахи». «Не надо всё валить на Нацбанк, тут нужны стратегические решения на высшем уровне». «Самоочищение: про руки и ноги коррупции»

Сетевой Казахстан 17 января 2025г.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Казахстанская элита-2025 в цифрах» — Поколение тех, кто родился в 1960-е годы, представлено вполне уверенно. К нему относятся 42,3% членов правительства, 35% акимов, по 25% руководящих работников АП и центральных госорганов, не входящих в правительство. Поколение 1970-х занимает самую большую нишу: 50% акимов и руководителей ЦГО, 45% руководящего состава АП, 30,7% членов правительства. Поколение 1980-х годов рождения растет: 26,9% членов правительства, 25% — руководства АП и ЦГО, 15% акимов. Поколение 1990-х на данный момент представлено только в АП с 5%. С точки зрения возраста элита вполне себе сбалансирована… В остальном отметим, что в гендерном и национальном отношении элита весьма однородна — 90,2% — мужчины, 97,6% — казахи.

RATEL . KZ . Расул РЫСМАМБЕТОВ – «Что происходит с тенге? О позиции Нацбанка и эмоциях на рынке» — Национальный банк Казахстана пытается удерживать ситуацию на валютном рынке под контролем. Давление на тенге растет во многом из-за того, что многие участники рынка принимают решения под влиянием эмоций, а не здравого смысла… Нацбанк уже принимает меры и объясняет свои действия. Как говорится, всё течет, всё меняется. Пройдет и паника… Самое главное в мерах, которые будет принимать Нацбанк, – чётко развести по разные стороны простых инвесторов и тех, кто на рынок заходит просто деньги обменять. А так как масштаб операций очень большой, то мер, принимаемых Нацбанком, может не хватить. И поэтому ситуация заслуживает нормального такого заседания Совбеза под председательством президента. Не надо всё валить на Нацбанк, тут нужны стратегические решения на высшем уровне всех органов.

CHECK-POINT.KZ. Мурат ХАЛИЛОВ – «Самоочищение: про руки и ноги коррупции» — Вчера в мажилисе в первом чтении прошло оживленное обсуждение поправок в законодательство, связанных с коррупционными преступлениями. Некоторые из них вызвали пусть и короткую, но бурную реакцию журналистов и общества, что-то было воспринято скептически, а другое — с изрядной долей юмора. Однако мы сегодня хотели бы обратить внимание на то, что безучастное общество не только молчаливо поощряет сложившуюся ситуацию, но и способствует «долголетию» этой самой коррупции… Также «по горячим следам» сами депутаты и наши коллеги обсудили различные практические моменты законопроекта — например, считать ли коробку конфет в подарок учителю или врачу взяткой. Определенный интерес вызвали и предложения наказывать за предложение (простите за тавтологию) мзды.

ORDA . KZ . «Миф о рекордном урожае: знает ли Минсельхоз США о нашем зерне больше, чем мы сами» — Зерно стало предметом для споров, когда несостыковки в цифрах заставили засомневаться в точности отечественных данных. Эксперты разошлись во мнениях. Одним из первых забил тревогу журналист Кирилл ПАВЛОВ, заявив, что показатели Министерства сельского хозяйства РК выглядят подозрительно высокими — «По данным Минсельхоза Казахстана, урожай зерновых в 2024 году составил 26,7 млн тонн. По данным USDA (Минсельхоз США — прим. авт.), то есть по данным космического мониторинга, по данным спутниковых снимков, урожай в Казахстане составил около 18 млн тонн. Теперь вопрос: откуда взялись эти почти девять млн тонн? Не могли же их серым импортом контрабандисты доставить из России?»… В противовес официальный представитель Зернового союза Казахстана Евгений КАРАБАНОВ уверен: ситуация стабильна. По его словам, цифры Минсельхоза близки к реальности, несмотря на небольшие расхождения.

INFORMBURO . KZ . «Концентрация населения в городах приведёт к оголению больших территорий Казахстана – экономгеограф» — Учёный-экономгеограф Шерипжан НАДЫРОВ — Сейчас наблюдается очень быстрый процесс переселения населения из сельской местности в города, в результате которого происходит оголение больших территорий страны, парализуется их развитие, что не в интересах Казахстана… Поэтому необходимо, на мой взгляд, полицентричное развитие всех городов Казахстана, включая малые и средние, а также развитие и возрождение сельских территорий, чтобы рационально использовать человеческие и материальные ресурсы нашей родины.

FORBES . KZ . «Александр Панчин: Человек может прожить тысячу лет» — В Алматы хорошо знают Александра ПАНЧИНА — он часто приезжает в город с лекциями. Известный популяризатор науки, кандидат биологических наук, борец с лженаукой и мракобесием, он сейчас занимается проблемами старения. «Старение я определю как увеличение вероятности смерти с возрастом, и если мы, предположим, заморозили вероятность смерти, то ответ — тысячу лет», — изумил ведущего ученый. Для этого нужно «убрать все те повреждения, которые накапливаются с возрастом: повышенный риск онкологических заболеваний, ослабление мускулатуры, ухудшение состояния иммунной системы, болезнь Альцгеймера и т. д.», — отметил Панчин.

AZATTYQ . ORG . ««Как в сказке». Акимат Астаны рапортует, что в городе проходят десятки митингов в месяц» — 120 митингов в месяц якобы проводят некие общественные организации только в одной столице Казахстана Астане. Чиновники опубликовали данные, в которых говорится, что власти города едва успевают согласовывать поступающие заявки. Между тем гражданские активисты годами не могут добиться возможности провести мирное собрание… Диана ОКРЕМОВА называет происходящее «имитацией бурной деятельности» и «полнейшей профанацией». «То есть они просто пишут места, даты, места — каждый месяц один и тот же список».

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Удивительная казахско-кыргызская история: как одна фотография восстановила родственные узы через 90 лет» — Нургуль КАРАСАРТОВА живет в США. Однако тысячи километров не помешали ей найти родственников в Казахстане, связь с которыми была потеряна 90 лет назад. Ее прабабушка – кыргызка, а прадедушка – казах. Волею судьбы им пришлось разлучиться, как и двум их дочерям: одна из них осталась в Казахстане, другая всю жизнь прожила в Кыргызстане. Родные сестра покинули этот мир, так и не увидев друг друга. Однако их потомкам суждено было воссоединить разорванные родственные узы. Нургуль Карасартова, поведавшая эту удивительную историю, является внучкой одной из них. Как же родственники обрели друг друга спустя столько лет и какую роль в этом сыграла одна фотография, она рассказала в интервью…

SPIK . KZ . «Найдется ли на «Казцинк» управа, и станет ли воздух в Усть-Каменогорске чище?» — В конце ноября прошлого года Усть-Каменогорск на несколько дней накрыла волна смога. Жители областного центра задыхались и кашляли, школьников временно перевели на дистанционное обучение, а в грязном воздухе города повисли два классических вопроса «кто виноват?» и «что делать?». Очевидно, что второй из них должен решаться после того, как будет получен ответ на первый. Поэтому хорошо бы разобраться в том, что именно «виноватый» делал «не так» и что конкретно необходимо исправить.

LITER . KZ . «Как помочь жертве сексуального насилия: советы казахстанского психиатра» — Недавняя трагедия в Актау потрясла всю страну: чемпионка по карате, сильная и смелая девушка, не смогла справиться с горем после изнасилования и ушла из жизни. Эта история напомнила нам о том, насколько важно своевременно оказывать поддержку жертвам сексуального насилия. Психологическая травма может казаться непреодолимой, но правильная помощь и внимание могут изменить исход даже самых сложных ситуаций. Чтобы разобраться, как поддержать тех, кто пережил насилие, и предотвратить подобные трагедии, мы обратились за советом к опытному психиатру Тамаре АСИМ — Нельзя молчать о случившемся и обвинять жертву.

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