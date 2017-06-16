Казахстанский авторынок возобновил рост после 29-месячного падения продаж

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Май стал первым месяцем роста после более чем двухлетнего падения покупательской активности. Инфографика

Казахстанский авторынок

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