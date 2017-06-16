Казахстанский авторынок возобновил рост после 29-месячного падения продаж 16.06.2017 17:00 Экономика 164 2 Май стал первым месяцем роста после более чем двухлетнего падения покупательской активности. Инфографика comments powered by HyperComments Похожие материалы: Рост ВВП стран ЕАЭС после создания зоны свободной торговли с Индией может составить до $2,7 млрд Нацбанк повысил прогноз по росту ВВП Казахстана в 2017 г. до 2,8%, в 2018 г. рост составит 3,6% Российская сторона займется расследованием ЧП в результате падения обломков ракеты в Карагандинской области Рост ВВП Казахстана в январе-мае составил 4,1% Какой будет денежно-кредитная политика Казахстана после продленного соглашения ОПЕК?