Центр региона теперь не Ташкент, а Астана

Политика 196 1
Бурихан Нурмухамедов о единой валюте, переименовании аэропорта Астаны и разборках между Куяновым и Палмером

 



 

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. На новый вокзал «Нұрлы жол» прибыл первый международный пассажирский поезд «Самарканд – Астана»
  2. Ну куда нам теперь без китайского языка?
  3. Грянет ли теперь Баткен-3?!
  4. Единый сall-центр для обращений и жалоб пассажиров запустили в Казахстане
  5. Алматинцы смогут напрямую обратиться к сотрудникам ОВД и прокуратуры в центр правоохранительных органов

Новости партнеров

Загрузка...