Центр региона теперь не Ташкент, а Астана 21.06.2017 14:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 196 1 Бурихан Нурмухамедов о единой валюте, переименовании аэропорта Астаны и разборках между Куяновым и Палмером comments powered by HyperComments Похожие материалы: На новый вокзал «Нұрлы жол» прибыл первый международный пассажирский поезд «Самарканд – Астана» Ну куда нам теперь без китайского языка? Грянет ли теперь Баткен-3?! Единый сall-центр для обращений и жалоб пассажиров запустили в Казахстане Алматинцы смогут напрямую обратиться к сотрудникам ОВД и прокуратуры в центр правоохранительных органов