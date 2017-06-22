В 2008 году активы нацхолдингов составляли 47% от ВВП, в настоящее время – 59,7%

Ситуация с компанией Rompetrol, которую «КазМунайГаз» купил за $4 млрд, а теперь не может продать за $1 млрд, достаточно наглядно иллюстрирует работу квазигосударственного сектора Казахстана. Эффективности его деятельности было посвящено экспертное обсуждение на площадке Аналитической группы «Кипр» при поддержке Фонда Сорос-Казахстан.

«Даже депутаты критикуют работу квазигосударственного сектора», – обратила внимание Шолпан Айтенова, директор Zertteu Research Institute. Таким образом, глубина падения очевидна и надо что-то предпринимать. Кстати, как оценивают свою работу сами «квазигосударственники» и государственные органы, призванные следить за их трудовыми достижениями (нацкомпании, министерство нацэкономики, минфин, «СамрукКазына») узнать не удалось. Ерлан Смайлов, модератор заседания, в начале работы круглого стола представил большой список тех, к кому за три недели до мероприятия отправлялись приглашения для участия в экспертном обсуждении. Поступило два отказа, а остальные просто промолчали в ответ.

«Квазигосударственный сектор много шире, чем национальные компании и холдинги», – подчеркнула г-жа Айтенова. При этом государство продолжает накачивать сектор деньгами вне зависимости от его эффективности. Из 162 млрд тенге, запланированных в 2017 году в республиканском бюджете на покупку финансовых активов, 92% пойдет на пополнение уставных капиталов различных государственных АО. Дополнительное финансирование от государства квазигосударственный сектор получит через бюджетное кредитование. Из 184 млрд тенге таких кредитов для АО с участием государства, 63% получит АО НУХ «Байтерек».

«Государство и регулятор, и собственник, и управленец, – описала ситуацию Шолпан Айтенова. – Мы не знаем каким образом производятся бонусные выплаты руководству государственных и квазигосударственных компаний». Проблема начинается уже на уровне базовых цифр, ведь по одним методикам расчета участие государства в экономике Казахстана составляет 14% ВВП, а по другим 60%. В квазигосударственных структурах плохо с прозрачностью, а среди них самые закрытые по информации СПК – социально-предпринимательские корпорации (их 16 штук).

Азамат Джолдасбеков, профессиональный независимый директор, указал на три блока, которые должны быть разделены: государственные функции (в первую очередь контролирующие и регулирующие), государственный заказ и управление инвестиционным портфелем. «Все госкомпании выполняют все функции одновременно и все делают плохо», – заявил он. «Нас на самом деле погубили деньги», – считает г-н Джолдасбеков. Именно приток нефтедолларов в нулевые годы позволил функционировать такой затратной и неэффективной государственной машине. В условиях Казахстана государственные компании несут и специфическую нагрузку: «Город Астана построен на деньги национальных компаний».

«В период высоких цен на нефть государственные компании бесконтрольно тратили огромные деньги на инфраструктурные проекты, покупку зарубежных активов и социальные проекты, – отметил Касымхан Каппаров, директор Национального бюро экономических исследований. – Для финансирования этих расходов государственные компании агрессивно занимали за рубежом и внешний долг квазигосударственного сектора вырос до $23 млрд. После падения цен на нефть крупнейшие государственные компании оказались не в состоянии выплачивать внешний долг и обратились за помощью к государству». Он сообщил, что в Нацфонде сейчас насчитывается $64 млрд. «Его хватит минимум на 3 года, а в 2020 году мы заживем хорошо», – прогнозирует г-н Каппаров.

«Рациональность использования обязательно связана с системой государственного управления, – подчеркнул экономист Шамиль Дауранов. – В системе госуправления обязательно надо разделить тех, кто управляет, и тех, кто контролирует».

Сергей Домнин, главный редактор журнала «Эксперт Казахстан», акцентировал внимание на том, что госкомпании, в отличие от частных, вынуждены иначе реагировать на социальные проблемы в местах своей деятельности. Например, «Озенмунайгаз» в Жанаозене «работает не на прибыль, а на создание рабочих мест».

«А кто сказал, что государственное имущество должно использоваться эффективно? – задался вопросом Марат Шибутов, политолог. – В законе «О госимуществе» про прибыльность, эффективность, безубыточность ничего не написано». Сам он предлагает вернуться к схеме, когда нацкомпании управлялись профильными министерствами. «Акционеры должны постоянно вмешиваться в работу компаний, в противном случае менеджеры все украдут или завалят», – еще один его тезис.

«На 1 июля 2016 года 5,4 трлн. тенге временно свободных денежных средств квазигоссектора были размещены на счетах банков второго уровня Казахстана, – сообщил Рахим Ошакбаев, директор Центра прикладных исследований «Талап». – Значительная часть этих средств сформирована за счет республиканского бюджета и НацФонда через пополнение уставного капитала, кредитование и выпуск облигаций. За последние 10 лет квазигоссектору было выделено свыше $34 млрд».

Чтобы лучше соотнести 5,4 трлн тенге, надо знать, что по информации Данияра Куаншалиева, директора департамента аналитики ТОО «GreenPoint», активы нацхолдингов составляют 59,7% ВВП или 27,5 трлн тенге.

Из $23 млрд долгов квазигоссектора $6 млрд – это долг госбанков и $17 у «СамрукКазына». «КазМунайГаз» имеет самый большой долг – $20 млрд. «Весь доход идет на погашение долга», – акцентировал Касымхан Каппаров. Долги правительства и Нацбанка на $14 млрд – это отдельная категория заимствований.

«Опасен не долг, опасна системная структура государства», – считает Жарас Ахметов, директор ТОО «OilGazProject».

«Государство для того и создает квазигоссектор, чтобы иметь руку, которой оно влияет на экономику», – указал Айдархан Кусаинов, советник председателя Нацбанка РК.

«Более 70% ВВП обеспечивается 7% рабочих мест, – особо выделил Петр Своик, председатель президиума ассоциации «Прозрачный тариф». – Правительство не хочет радикальных решений».

Все участники круглого стола «Эффективность квазигосударственного сектора: вопросы и предложения» сошлись на том, что приватизация госимущества имеющихся системных проблем не решит и в их разрешении не поможет. Еще «нужно не создавать проблемы изначально». Тема модернизации общественного сознания применительно к квазигоссектору вообще не поднималась.

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