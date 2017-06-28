Китай атакует мягко 28.06.2017 15:40 Лилия ИГЛИКОВА Политика 236 1 Российский эксперт, востоковед Алексей Маслов о том, что выраженной доброжелательности китайцев противостоять практически невозможно, особенно в нынешних экономических условиях comments powered by HyperComments Похожие материалы: Китай перевел в Казахстан 3 предприятия из запланированных 51 в рамках программы переноса производств Китай предупреждает своих туристов на фоне неразберихи с визами в Казахстан Казахстан уже осенью может начать экспорт природного газа в Китай Обеспечит ли Китай Казахстану и его соседям по региону решающую военную поддержку людскими ресурсами перед лицом растущей исламистской воинственности?!