Китай атакует мягко

Политика 236 1
Российский эксперт, востоковед Алексей Маслов о том, что выраженной доброжелательности китайцев противостоять практически невозможно, особенно в нынешних экономических условиях

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