Станет ли Казахстан столицей Нового Шелкового пути?

В Центральной Азии Россия обнаруживает в лице Китая конкурента. Распространение юрисдикции ШОС на экономическую сферу желательно Пекину, в частности для укрепления своего влияния посредством реализации проекта Нового Шелкового пути. А это у Москвы, скорее всего, вызывает озабоченность

Издание Jerusalem Post опубликовало аналитическую статью под названием «Kazakhstan seeks role as capital of «New Silk Road» — «Казахстан добивается роли столицы «Нового Шелкового пути».

В предисловии к ней говорится так: «Астана, принимающая крупные международные форумы, становится важной площадкой для евроазиатской экономики».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Нахождение между Европой и Азией не всегда идет казахскому народу во благо.

Нашествия монголов, тюрок и других частенько потрясали эту великую землю. Но недавно в Казахстане стала воплощаться в реальность давняя мечта – превращение страны в центральное связующее звено для экономики, бизнеса, экологических инноваций и дипломатии на древнем Шелковом пути.

Президент Си Цзиньпин в мае 2013 года при своем выступлении в университете Назарбаева в Астане (в действительности это было 7 сентября 2013 года – авт.) представил свое видение формирования «Нового Шелкового пути», который соединит Китай с Западом.

Для местной казахстанской аудитории это стало историческим событием.

Республика Казахстан стала направлять все свои усилия на то, чтобы стать доминирующим глобальным игроком — столицей инициативы «Пояс и Путь» — и извлекать выгоды из своего географического положения страны, расположенной к северо-западу от Китая.

В прошлом по территории нынешнего Южного Казахстана проходил участок того самого древнего Шелкового пути, который использовался для обмена товарами, а также культурой на всем протяжении его маршрутов — от Китая до Рима.

Президент Нурсултан Назарбаев предвидел такие перспективы задолго до того. В 1997 году, спустя шесть лет после распада Советского Союза и объявления государственной независимости Казахстана, Назарбаев решил перенести столицу из Алматы в северный город Астана».

Издание Conversation FR опубликовало материал под названием «Russie-Chine : une alliance de façade ?» — «Россия – Китай: иллюзорный альянс?».

В нем говорится так: «9 июня нынешнего года Российская Федерация (РФ) и Китайская Народная Республика (КНР) приняли Индию и Пакистан в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве ее полноправных членов.

Это решение имеет особый символический характер: альянс между Москвой и Пекином выглядит настолько сильным, что он способен объединить враждующих братьев и сплотить 40 процентов населения мира под эгидой международной организации, никак не связанной с Западом.

Но насколько крепок этот альянс? Не рассыплется ли он в пух и прах в Центральной Азии, где китайский президент Си Цзиньпин как раз посреди российской зоны влияния планирует проложить Новый Шелковый путь? Не натолкнется ли он на экономическое и демографическое неравенство партнеров? За фасадом выявляется множество трещин.

Кроме того, в Центральной Азии Россия обнаруживает в лице Китая конкурента, так что перспективы ШОС на будущее вполне могут претерпеть существенные изменения. Распространение юрисдикции Шанхайской организации сотрудничества на экономическую сферу желательно Пекину, в частности для укрепления своего влияния посредством реализации проекта Нового Шелкового пути. А это у Москвы, скорее всего, вызывает озабоченность».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Товарооборот Китая с постсоветскими государствами Центральной Азии за период с 2001 года по 2013 год увеличился в 40 раз. В результате такой стремительной динамики Китайская Народная Республика закрепилась в качестве крупнейшего торгового партнера всех стран региона. В 2008-2013 годах объем китайско-казахстанской торговли увеличился с 13,2 млрд. до 22,8 млрд. В 2016 году товарооборот одного только города Алматы с КНР составил $1,9 млрд.

***

© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.