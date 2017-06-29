Fitch подтвердило рейтинг «КазМунайГаза» на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом

Алматы. 29 июня. КазТАГ – Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) в иностранной валюте на уровне «BBB-», прогноз «стабильный», говорится в сообщении рейтингового агентства.

Одновременно Fitch Ratings подтвердило приоритетный необеспеченный рейтинг KazMunaiGaz Finance Sub B.V. в иностранной валюте на уровне «BBB-».

По данным Fitch, КМГ обеспечивает около 27% добычи нефти в стране, включая долю добычи в рамках совместных предприятий, и владеет большей частью перерабатывающих мощностей в Казахстане.

Аналитики рейтингового агентства отмечают улучшение показателей компании в 2016 году: результаты КМГ улучшились, несмотря на слабые цены на нефть, ввиду снижения курса тенге и оптимизации затрат.

«Так, показатель FFO (fund from operations, денежных средств от операций – КазТАГ) у компании повысился до 464 млрд тенге с 390 млрд тенге в 2015 год, а свободный денежный поток увеличился на 83 млрд тенге к предыдущему году, хотя и остался отрицательным», — утверждается в тексте.

В своем рейтинговом сценарии Fitch продолжает консолидировать активы группы в сегменте переработки (KMG International NV (KMGI, «B+»/Rating Watch «негативный») и казахстанские нефтеперерабатывающие заводы), несмотря на объявленные планы продажи этих активов, так как полагает, что продажа этих активов может занять больше времени.

«Тарифы на переработку в Казахстане были дерегулированы с 1 января 2017 года, и мы ожидаем, что с течением времени прибыльность перерабатывающих активов группы в стране будет постепенно улучшаться», — подчеркивается в сообщении.

Приведены следующие ключевые допущения Fitch в рамках рейтингового сценария: цена на нефть марки Brent — $52,5/барр. в 2017 году, $55/барр. в 2018 году, $60/барр. в 2019 г., а затем $65/барр.; средний обменный курс тенге к доллару — Т324 за $1 в 2017 году, а затем Т310; добыча нефти и газа без изменений или умеренное снижение и отсутствие дивидендов по Кашаганскому проекту в 2017-2020 годах; в целом стабильные финансовые показатели в сегменте транспортировки; улучшение прибыльности в сегменте переработки и сбыта; капиталовложения в среднем равные Т380 млрд в год в 2017-2020 годах; отсутствие существенных продаж активов в 2017-2020 годах.

АО «НК «КазМунайГаз» является национальной компанией Казахстана по добыче и переработке нефти и газа и владельцем магистральных нефте- и газопроводов. Суточная добыча в 2016 году была на уровне почти 250 тыс. барр. н. э. или, 580 тыс. барр. н.э. с учетом доли компании в совместных предприятиях.