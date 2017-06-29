КМГ не будет выкупать долю фонда «Самрук-Казына» в Кашагане из-за нехватки средств

Алматы. 29 июня. КазТАГ – Fitch Ratings не ожидает, что АО «Национальная компания «КазМунаГаз» (КМГ) выкупит долю АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» в нефтяном месторождении Кашаган в среднесрочной перспективе ввиду нехватки средств, говорится в сообщении рейтингового агентства.

«Мы не ожидаем, что КМГ выкупит эту долю в среднесрочной перспективе ввиду недостаточных средств, если только условия сделки не будут значительно отличаться от первоначальных в пользу группы», — указывается в информации, распространенной в четверг.

Как пояснили в рейтинговом агентстве, КМГ ведет переговоры с ФНБ «Самрук-Казына» о продлении опциона на покупку доли фонда в нефтяном месторождении Кашаган.

«Мы рассматриваем такое потенциальное продление опциона как еще один пример государственной поддержки группы», — отмечается в тексте.

Вместе с тем Fitch ожидает более низкие дивиденды от деятельности совместных предприятий (СП): в 2016 году КМГ получила дивиденды от СП и ассоциированных компаний на сумму Т119 млрд, что на 31% ниже относительно предыдущего года.

«После объявления о расширении стоимостью $37 млрд ТОО «Тенгизшевройл» (во главе с Chevron Corp.), в котором КМГ владеет 20%, выплатило нулевые дивиденды КМГ в 2016 году по сравнению с 89 млрд тенге в 2015 году. Мы ожидаем, что денежные дивиденды группы в 2017-2019 годах останутся на низких уровнях относительно исторических объемов», — утверждают аналитики.

В Fitch напомнили, что 1 ноября 2016 года началась коммерческая добыча нефти на гигантском казахстанском месторождении Кашаган. При этом КМГ ожидает, что добыча нефти на месторождении увеличится более чем в 2 раза к концу 2017 года относительно примерно 180 тыс. барр./сутки в настоящее время.

«Мы прогнозируем отсутствие дивидендов группе от Кашагана в течение рейтингового периода, так как KMG Kashagan B.V., ассоциированная структура КМГ (50%) с долей в проекте 16,88%, продолжит погашать долг на $1,6 млрд, относящийся к приобретению Кашагана», — подчеркивается в сообщении.