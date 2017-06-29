Метадоновую заместительную терапию для героиновых наркоманов вводят в Кызылорде

Кызылорда. 29 июня. КазТАГ — В Кызылорде с июля стартует программа по МЗТ – метадоновой заместительной терапии для наркоманов, сообщила заместитель главного врача по лечебной работе областного наркологического центра Гулайым Сейилханова.

«Формируется список участников программы, готов кабинет МЗТ, где услуги будут оказываться на бесплатной и добровольной основе. Раз в день любой потребитель инъекционных наркотиков под контролем медика сможет получать метадон — это синтетический наркотик длительного действия, который при поддерживающей терапии в правильной дозировке не вызывает эйфорию. Дозировка определяется индивидуально для каждого пациента», — сказала Г.Сейилханова.

В нынешнем году реализацию программы в Кызылорде спонсирует общественный фонд «Амансаулык», источники финансирования на следующий год еще не определены.

Одной из целей введения такой терапии, как отметила Г.Сейилханова, «это снижение криминогенной обстановки».

«Инъекционному наркоману в день необходимо найти 6-7 тысяч (тенге) на дозу, и он находит их любым способом, включая незаконные. Получая бесплатно метадон, человек, как это принято говорить, слезает с героиновой иглы, следовательно, не совершает больше преступлений, чтобы купить себе наркотики. Во-вторых, при применении МЗТ в среде участников программы резко снижается риск ВИЧ-инфекции, смертей от передозировок», — сказала она.

Как отметила Г.Сейилханова, в Кызылорде стоит проблема полинаркомании, когда пациентами наркоцентра все чаще становятся граждане, принимающие и синтетические наркотики, и вещества растительного происхождения.

«Среди наших пациентов с наркоманией примерно 30% полинаркоманов» — сообщила она.

По данным прокуратуры Кызылординской области, в регионе порядка 3,5 тысяч инъекционных наркоманов, большинство из них не состоят на врачебном учете, так как скрывают зависимость.