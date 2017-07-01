Погода без осадков сохранится в субботу на западе и юге Казахстана

Астана. 1 июля. КазТАГ – Погода без осадков сохраняется в субботу на западе и юге Казахстана, местами по республике ожидается неустойчивая погода, с дождями, грозами, усилением ветра, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем возможен град, ветер северо-западный 9-14 м/с, +24+26.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +29+31.

В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра до 15-20м/с, возможен град, +21+26 и +20+25 соответственно. На территории Павлодарской области дожди, местами грозы, ветер 15-20 м/с, также возможен град, +23+28. В Костанайской области днем осадков не ожидается, возможно усиление ветра 15-20 м/с, +20+25.

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях синоптики прогнозируют местами небольшие кратковременные дожди с грозами, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, температура воздуха днем +22+27 и +27+32 соответственно.

В Жамбылской и Кызылординской областях сохраняется погода без осадков, местами усиление ветра 15-20 м/с, +30+35 и +35+40 соответственно. Днем в горах и предгорьях Южно-Казахстанской области кратковременные дожди, грозы, в целом по области погода без осадков, местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с, +33+38. В Алматинской области ясная погода, без осадков, +27+32.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях синоптики также прогнозируют погоду без осадков, +31+36, +34+39, +30+35 и +27+32 соответственно; местами в Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

В Кызылординской, местами Карагандинской, Жамбылской, Алматинской, Мангистауской, Актюбинской областях ожидается сильная жара, в Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами очень сильная жара.

Днем в Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Кызылординской и Атырауской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие сутки на реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности.