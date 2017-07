Истоки исламского терроризма

Америка создала и поддерживает ИГИЛ, Аль-Каиду и другие известные террористические группировки - используя их боевиков для продвижения своих имперских замыслов

Англоязычное издание Center for Research on Globalization опубликовало аналитическую статью Стивена Лендмана под названием «US Deploys ISIS to Central Asia» — «США развертывают боевиков ИГИЛ в Центральной Азии».

В ней говорится так: «Америка создала и поддерживает ИГИЛ, Аль-Каиду и другие известные террористические группировки — используя их боевиков для продвижения своих имперских замыслов. В декабре 1991 года было сформировано Содружество Независимых Государств (СНГ). В его состав вошли Россия в качестве ведущего учредителя, а также восемь других наций в качестве полноправных членов, а еще две – как ассоциированные члены. Все они в прошлом являлись советскими республиками.

По словам руководителя Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрея Новикова, ИГИЛ смещает основной фокус с Сирии и Ирака на Центральную Азию, в том числе на Афганистан. Он считает, что террористическая группировка из регионов боевых действий (Сирии и Ирака) в страны Центральной Азии экспортирует новую модель террористической и экстремистской активности.

Ранее Исламское Государство объявило о создании новой «провинции», базирующейся главным образом в Афганистане и охватывающей территории других центрально-азиатских государств.

Новиков утверждает, что «анализ боевых столкновений и в целом вооруженного противостояния в Афганистане уже позволяет ставить вопрос о том, что боевиками перенимается не только стратегия, но и военно-технологические решения», используемые ИГИЛ.

Боевики ИГИЛ пытаются захватить территории для экспансии на близлежащие районы.

Они поставили перед собой цель «расширить свое присутствие на севере Афганистана с выходом к районам вблизи границ государств Центральной Азии и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая», поясняет Новиков».

Франкоязычное издание Le Huffington Post Quebec опубликовало аналитический материал Бенуа Рено под названием «Les dirigeants occidentaux sont responsables du terrorisme» — «Западные лидеры несут ответственность за терроризм».

В нем излагается следующее: «Феномен терроризма, проявляющийся в последнее время и предположительно имеющий исламистский религиозный характер, является прямым следствием колониальной политики западных держав».

Далее уже в материале говорится так: «После I мировой войны победившие страны приступили к разделу владений Османской империи. Именно англичанам, благодаря усилиям их агентов, в частности некоего Томаса Эдварда Лоуренса, достался самый большой кусок пирога. Этот самый Лоуренс Аравийский наладил доверительные отношения с династией Хашимитов, которые тогда находились у власти в регионе Мекка. Эти арабские короли хотели сформировать крупное единое государство с целью отхватить большую часть бывших османских владений.

Это Уинстон Черчилль, тогдашний министр колоний, возьмется в этой связи практиковать старую добрую тактику «разделяй и властвуй». Он станет контролировать фрагментацию арабских территорий посредством формирования ряда небольших, соперничающих друг с другом монархий, некоторые из которых будут находиться под властью Хашимитов (Ирак, Иордания). Франция также потребовала своей доли от добычи, и ей по соглашению, которое она заключила с Великобританией, был передан контроль над Ливаном и Сирией. Что же касается самой Аравии как таковой, британское правительство возьмется поддерживать амбиции семьи Саудов, происходящей из центрального региона Аравийского полуострова и придерживающейся ультра-фундаменталистского направления ислама — ваххабизма.

Все признают, что именно из этого течения ислама черпают вдохновение такие группировки, как Аль-Каида, Талибан или Исламское Государство. Но мало кто знает или желает признавать то, что, если ваххабизм представляет собой столь влиятельную силу, это, прежде всего, объясняется тем, что Британская империя решила, что он является важным союзником в деле неоколониального контролирования Ближнего Востока. В 1922 году британская армия была отправлена на Аравийский полуостров для оказания поддержки новому королю Сауду в его усилиях по подавлению восстания некоторых из своих подданных.

Новые оружейные контракты, подписанные в этом году Трампом, представляют собой лишь свидетельство того, что эта политика сговора между западным империализмом и саудовской монархией будет иметь продолжение».

***

© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.