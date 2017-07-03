Народные новости. 3 июля 2017 г.

Публикуйте свои новости здесь - в комментариях

Уважаемые читатели. Редакция предлагает новый формат новостей.

Теперь “Народные новости” мы предлагаем создавать вам. Пишите их сами здесь, в комментариях. Мы не будем их редактировать. Конечно, модерация останется – мы удалим те сообщения, которые могут вызвать судебные преследования, а также те, которые новостями не являются.

Каждый день мы будем выкладывать этот текст, а вы – публикуйте свои новости в комментариях.

Вы также можете использовать фото- и видеоматериалы. Фотографии вы можете подгружать непосредственно в комменатриях. А для размещения видео есть специальные сайты, например, www.youtube.com. После размещения, Вы можете поставить в комментариях ссылку на свое видео.

И еще раз — здесь должны быть только новости и реакция на них. Все остальные комментарии будут удаляться, причем это будет — “удаление без следа”.