Новый палуан №1 в стране, неоднозначный старт казахстанских команд в еврокубковых турнирах, «бронза» чемпионата мира по таэквондо, наши на «Тур де Франс» и Уимблдонском теннисном турнире

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Таэквондо: Кайрат Сарымсаков – бронзовый призер мирового первенства

В Муджу (Южная Корея) завершился чемпионат мира. В отличие от Олимпиад, где медали разыгрываются в 8 весовых категориях (4 у мужчин и 4 у женщин), на ЧМ спортсмены оспаривают вдвое больше комплектов наград – 16. Также нужно отметить значительное количество участников – 923 (из 176 стран), или в среднем по 58 в каждом весе. А, например, в категории до 74 кг у мужчин выступало свыше восьмидесяти бойцов.

Именно в этом весе сборная Казахстана и завоевала свою единственную медаль — бронзовую. Ее добыл Кайрат Сарымсаков. Турнирный путь он начал с 1/32 финала, взяв верх над нигерийцем. Затем были победы над представителями Португалии, Литвы и Тайпея. Так наш соотечественник добрался до полуфинала, в котором уступил Никите Рафаловичу из Узбекистана – 8:10. А последний затем в поединке за «золото» проиграл россиянину Максиму Храмцову.

Теперь что касается других казахстанцев. Один из них, Нурлан Мырзабаев (до 80 кг), дошел до 1/4 финала, в котором уступил британцу. Алимжан Серикбаев (до 63 кг), Смаил Дуйсебай (до 87 кг) и наш знаменосец на ОИ-2016 Руслан Жапаров (свыше 87 кг), а также две девушки, Айнур Есбергенова (до 49 кг) и Гулим Бибалаева (до 62 кг), выбыли из борьбы в 1/8 финала. Остальные (а наша сборная выступала максимально полным составом – 16 спортсменов) проиграли на более ранних стадиях.

В итоговом медальном зачете Казахстан оказался среди стран, поделивших 18-30 места (всем им досталось по одной «бронзе»). Лучший показатель у Южной Кореи – 10 медалей, в том числе 5 золотых. В первую тройку вошли также Турция и Сербия. Помимо представителей этих стран, медали высшей пробы завоевали таэквондисты России, Великобритании, Китая, Азербайджана, Германии, Кот д,Ивуара и Нигера.

Казах куреси: сильнейший – из Кызылординской области

В Астане уже в седьмой раз прошел финальный этап ежегодного республиканского турнира «Казахстан барысы». В нем приняли участие 34 палуана – сильнейшие по итогам региональных соревнований (по два спортсмена от 14 областей, а также Астаны и Алматы), а также финалисты «Аскер барысы», где боролись военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.

Именно победитель «Аскер барысы» Еламан Ергалиев из Кызылординской области стал главным героем нынешнего турнира в Астане. В стартовом круге он одолел по очкам Мухита Турсынова из ВКО, триумфатора 2014-го, затем взял верх над еще тремя соперниками и добрался до финальной схватки.

Ради справедливости надо сказать, что большинство фаворитов оказались по воле жребия в другой половине турнирной сетки. Там в четвертьфинале образовались две любопытные пары. В одной из них победитель «Казахстан барысы» 2013-го Айбек Нугымаров из ВКО в напряженной схватке выиграл у первого номера национальной сборной по дзюдо в самом тяжелом весе карагандинца Ержана Шынкеева. А следом за ними на ковре сошлись первый обладатель титула «Казахстан барысы» (в 2011-м) Улан Рыскул из Алматинской области и Руслан Абдразаков из Алматы. Хотя у них разные фамилии, это родные братья. Младший, Руслан, проиграл, но показалось, что он просто решил уступить дорогу старшему. Последний затем одолел Нугымарова и стал вторым финалистом.

Итак, в решающем поединке встретились Ергалиев и Рыскул. Неожиданно для многих схватка прошла с преимуществом молодого кызылординца, который сумел одержать чистую победу. Он завоевал титул «Казахстан барысы» 2017-го и получил главный денежный приз – 25 миллионов тенге. Третье место занял Нугымаров, взявший верх над Арманом Калиевым из Атырауской области.

Футбол: забивной «Кайрат», скромный «Иртыш» и невнятный «Ордабасы»

Абсолютно разным получился старт в квалификации Лиги Европы для трех казахстанских команд. Одна из них уже после первого матча фактически обеспечила себе выход в следующий раунд, шансы второй на это можно оценить как «фифти-фифти», а третья загнала себя в крайне трудное положение.

Начнем с алматинского «Кайрата». В домашней встрече с литовским «Атлантасом» его преимущество над соперником и в классе, и в качестве игры было подавляющим. Да и с реализацией голевых моментов все обстояло замечательно. Как результат, разгромная победа со счетом 6:0. По два раза отличились Жерар Гоу, Андрей Аршавин и Иво Иличевич. Ответный поединок, по сути, превратился в формальность.

Павлодарский «Иртыш» тоже играл на своем поле. Забив быстрый гол (уже на 5-й минуте после точной передачи Александра Кислицына вернувшийся в казахстанский чемпионат Игорь Бугаев реализовал выход один на один с голкипером), хозяева позволили футболистам болгарского «Дунава» прийти в себя, а в концовке матча и вовсе думали больше об обороне, нежели об атаке. Счет 1:0 сохраняет одинаковые шансы для обеих команд.

Наконец, шымкентский «Ордабасы» в гостях проиграл боснийскому клубу «Широки Бриег», пропустив еще до перерыва два безответных мяча. Нельзя сказать, что соперник выше классом, причина в другом – сам «Ордабасы» играл невразумительно. Поражение 0:2 делает его шансы на выход в следующий раунд если не призрачными, то незначительными.

Ответные матчи состоятся 6 июля.

Футбол: «Астана» упрочила свое лидерство

Состоявшийся в минувший уик-энд 18-й тур чемпионата Казахстана получился усеченным. Дело в том, что два матча с участием команд, представляющих нашу страну в квалификации Лиги Европы («Кайрат» — «Иртыш», «Тобол» — «Ордабасы»), состоялись почти три месяца назад, в начале апреля. Таким образом, из лидирующей пятерки в эти выходные играла только «Астана». Она одержала очередную победу и увеличила свой отрыв от занимающего второе место «Кайрата» до 5 очков.

«Тараз» – «Астана» 0:1. Единственный и победный гол в середине второго тайма забил Жуниор Кабананга. В споре лучших бомбардиров чемпионата он догнал Жерара Гоу из «Кайрата» — в активе каждого из них по 14 мячей.

«Окжетпес» – «Атырау» 1:0. В этом поединке соседей по турнирной таблице тоже все решил один гол.

«Кайсар» – «Акжайык» 0:0. Счет соответствует игре, которая получилась довольно скучной.

«Шахтер» – «Актобе» 0:2. Так получилось, что эти команды в течение четырех дней провели между собой два матча в рамках чемпионата страны. Первый (он должен был состояться еще 23 апреля, но из-за неготовности стадиона в Актобе его перенесли на более поздний срок) завершился победой «Шахтера» в гостях – 1:0. А второй состоялся вчера в Караганде, и снова выиграли гости, то есть теперь уже «Актобе». До этого западноказахстанская команда проиграла семь матчей подряд и скатилась на последнее место.

Турнирное положение: «Астана» – 45 очков (после 19 игр), «Кайрат» – 40 (19), «Ордабасы» – 35 (19), «Иртыш» – 31 (19), «Тобол» – 25 (18), «Кайсар» – 20 (18), «Окжетпес» – 18 (17), «Шахтер» – 18 (18), «Атырау» – 17 (17), «Тараз» – 17 (18), «Акжайык» – 15 (17), «Актобе» – 12 (17).

Велоспорт: впереди три недели «Тур де Франс»

В минувшую субботу стартовала самая престижная велогонка – «Тур де Франс». Казахстанская велогруппа «Астана» заявила на эту многодневку следующий состав: Фабио Ару, Дарио Катальдо (оба – Италия), Якоб Фульсанг, Микаэль Андерсен (оба – Дания), Андрей Гривко (Украина), Дмитрий Груздев, Бахтияр Кожатаев, Алексей Луценко, Андрей Зейц (все – Казахстан). Давно уже на «Большой петле» не выступало столько наших соотечественников. Роль капитана, как и год назад, доверена Ару, но ее вполне может взять на себя и Фульсанг, который недавно в отличном стиле выиграл прелюдию к «Тур де Франс» — недельную гонку «Дофине де Либерэ».

Главными претендентами на победу в генеральной классификации считаются британец Кристофер Фрум из «Sky», колумбиец Наиро Кинтана из «Movistar», француз Роман Барде из «AG2R La Mondiale» (призеры прошлогоднего «Тур де Франс»), испанец Альберто Контадор из «Trek-Segafredo», австралиец Ричи Порте из ВМС…

В первый день участники состязались в индивидуальной гонке на 14 км. Лучший результат в составе «Астаны» показал Гривко, проехавший дистанцию с 13-м временем. Луценко замкнул «топ-20» (всего на старт вышли 196 гонщиков). А выиграл этап Джерэйн Томас из «Sky». Его одноклубник и действующий чемпион «Тур де Ски» Фрум опередил всех других «генеральщиков» на 35-42 секунды. В этом же промежутке расположились и Ару с Фульсангом.

Второй этап, состоявшийся вчера, завершился победой немца Марселя Кителя из «Quick-Step» и не внес изменений в ситуацию в общем зачете.

Теннис: соперник казахстанца – первая ракетка мира

Сегодня стартует Уимблдонский турнир – один из четырех, входящих в серию «Большой шлем». В мужском одиночном разряде выступят два представителя Казахстана. Совсем еще молодой (две недели назад ему исполнилось 20 лет) Александр Бублик, занимающий 134-ю позицию в рейтинге АТР и пробившийся в основную сетку через квалификацию, встретится в стартовом круге не с кем-нибудь, а с первой ракеткой мира британцем Энди Марреем. Шансы соперников, конечно, неравны, но на корте случается всякое. Кстати, в начале нынешнего года на дебютном для себя турнире «Большого шлема» — открытом чемпионате Австралии – Бублик в первом круге сенсационно победил теннисиста из «топ-20». Еще один казахстанец, опытнейший Михаил Кукушкин (118-й в рейтинге АТР), сыграет с японцем Таро Даниэлем (89-й).

Сложная соперница досталась нашей лучшей теннисистке Юлии Путинцевой (43-я в рейтинге WTA) – это Анастасия Севастова из Латвии (19-я). А вот Зарине Дияс (130-я) должно быть попроще в поединке с китаянкой Синьюн Хан (120-я).

Волейбол: «Алтай» идет без поражений в клубном чемпионате Азии

Во Вьетнаме в эти дни проходит клубный чемпионат Азии. От Казахстана в нем выступает победитель последнего мужского первенства страны усть-каменогорский «Алтай»

Вначале 13 команд-участниц были разделены на четыре группы: в двух по четыре клуба, в одной – три, еще в одной – два. В своем квартете «Алтай» выиграл у всех трех соперников, при этом не отдав им ни одной партии: сначала казахстанские волейболисты взяли верх над «Ян Чай» из Гонконга – 3:0 (25:15, 25:21, 25:20), затем над «Канберра Хит» из Австралии – 3:0 (25:8, 25:18, 25:16), а потом над фаворитом группы «Аль-Араби» из Катара – 3:0 (27:25, 26:24, 25:22).

Таким образом, «Алтай» вышел в «плэй-офф» с первого места. Турнир продлится до 6 июля. Наша команда выступает в следующем составе: Мирлан Бадашев, Александр Стольников, Василий Тупчий, Сергей Гуменюк, Денис Чегодаев, Жансерик Жумагалиев, Канат Габдулин, Марат Имангалиев, Дамир Акимов, Нодирхан Кадирханов, Кайрат Байбеков, Евгений Якутин, Виталий Вориводин, Александр Сулейманов. Главный тренер – Рафаиль Гилязутдинов.

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