Казахстан ратифицировал соглашение о выделении помощи в $100 млн Кыргызстану для интеграции в ЕАЭС

Астана. 5 июля. казТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации соглашения, предусматривающего выделение $100 млн Кыргызстану для интеграции в ЕАЭС, сообщила пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в среду.

Как сообщалось, Казахстан в целях содействия процессам интеграции Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз окажет помощь, эквивалентную $100 млн. При этом помощь предоставляется на реализацию мероприятий, предусмотренных дорожными картами поэтапно, и может быть предоставлена в следующих формах: услуги, оборудование, товары, обучение, денежные средства в соответствии с отдельными протоколами между сторонами о техническом содействии.

Порядок предоставления помощи, а также механизм контроля ее реализации будет определяться отдельным протоколом.

В целом механизм выделения помощи выглядит следующим образом: для формирования очередного транша помощи кыргызская сторона предоставляет перечень мероприятий, а также заключение о наличии документов, подтверждающих целесообразность и обоснованность предоставления помощи. В свою очередь казахстанская сторона рассматривает полученные документы на предмет их целесообразности и соответствия мероприятиям «Дорожных карт», и в случае положительного решения согласовывает смету расходов. После этого смета расходов утверждается протоколом о техническом содействии.

Для контроля за целевым и эффективным использованием предоставляемой помощи в рамках казахстанско- кыргызского межправительственного совета будет создана совместная двусторонняя ревизионная комиссия.

Соглашение между правительствами двух стран о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции совершено в Санкт-Петербурге 26 декабря 2016 года.