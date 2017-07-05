Алматы. 5 июля. КазТАГ – Третьего полицейского осудили в Костанае за содействие ОПГ по сбыту героина, сообщила пресс-служба Костанайского областного суда.

«Суд № 2 г.Костаная огласил приговор по уголовному делу в отношении очередного сотрудника полиции Евгения Шлемич, 1976 г.р., оказавшего содействие ОПГ. Приговором суда Е.Шлёмич признан виновным в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права работы в правоохранительных органах сроком на 6 лет, с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — говорится в сообщении в среду.

Однако применив амнистию, суд окончательно назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также Е.Шлёмич лишен специального звания – «старшина полиции». Осужденный взят под стражу в зале суда.

Согласно материалам дела, в период времени с 27 марта по 21 августа 2012 года в Костанае Е.Шлемич, не являясь членом ОПГ, но зная о ее преступной деятельности под руководством нынче осужденных Р.Асылбаевой, А.Петренко и Н.Киселевой, о составе группы, ее иерархии и способах незаконного сбыта наркотического средства, оказывал преступное содействие указанной ОПГ в незаконном сбыте героина, злоупотребив должностными полномочиями.

Также он незаконно получал от руководителей и членов ОПГ денежные вознаграждения.

Напомним, 16 января суд №2 Костаная приговорил бывшего оперуполномоченного группы криминального розыска отделения криминальной полиции Южного отдела полиции управления внутренних дел города, лейтенанта полиции Жараса Байтурсунова к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы за содействие ОПГ и сбыт героина. Согласно материалам дела, Ж.Байтурсунов с 2011 года по 2012 год, не являясь членом ОПГ, но зная о ее деятельности, использовал свое служебное положение в корыстных целях. В частности, за регулярное вознаграждение в виде денег и наркотического средства он оказывал содействие ОПГ в неоднократном сбыте в городе героина в особо крупном размере.

Позже, в феврале, к 4 годам лишения свободы был приговорен еще один экс-полицейский, также оказывавший содействие той же ОПГ. Бывший оперуполномоченный группы по раскрытию имущественных преступлений отделения криминальной полиции Южного отдела полиции УВД г.Костаная Джамбул Каскабаев с 22 марта по 24 августа 2012 года, также зная о ее преступной деятельности группы, в частности о способах незаконного сбыта наркотического средства, использовал свое служебное положение в корыстных целях.