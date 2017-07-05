Таджикистан вновь пригрозил лишить российскую авиакомпанию прав на полеты в Душанбе и Худжанд

Алматы. 5 июля. КазТАГ – Таджикские власти вновь пригрозили лишить российскую авиакомпанию, теперь уже «Ямал», прав на полеты в Душанбе и Худжанд, пишет газета «Коммерсантъ».

«Минтранс Таджикистана может передать право на полеты российской авиакомпании «Ямал» из подмосковного Жуковского в Душанбе и Ходжент (Худжанд) другим перевозчикам, сообщил замначальника департамента гражданской авиации министерства Анвар Нуров. Это произойдет, «если авиакомпания с августа не приступит к взятым на себя обязательствам», пояснил чиновник», — говорится в публикации.

Газета напоминает, что полеты из аэропорта Жуковский в Таджикистан стали причиной крупного конфликта авиавластей двух стран осенью 2016 года. Тогда Душанбе отказался согласовать полеты российских авиакомпаний из Жуковского, ссылаясь на то, что аэропорт относится к Москве, хотя, по мнению минтранса РФ, он относился к Московской области и был региональным. После нескольких раундов переговоров, в том числе с участием первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, стороны договорились, что таджикская Somon Air возобновит полеты в российские регионы, а «Уральские авиалинии» смогут летать из Жуковского. Вопрос о полетах «Ямала» был отложен, окончательные договоренности были достигнуты в мае.

«После согласования числа рейсов «Ямал» планировал приступить к полетам в Ходжент (Худжанд) и Душанбе с 1 июля. На сайте аэропорта сообщалось, что продажи билетов откроются 19-21 июня, но сейчас на сайте авиакомпании указано, что первый рейс будет выполнен 16 сентября. Заместитель коммерческого директора «Ямала» Илья Лебедев говорил, что эта дата выбрана, потому что авиакомпании необходимо создать «глубину продаж» билетов», — отмечается в публикации.

Между тем источник газеты, знакомый с ситуацией, объясняет перенос сроков тем, что «Ямал» поставил один самолет для выполнения туристических чартерных рейсов в Турцию, чтобы восполнить сокращение программы полетов «ВИМ-Авиа». Кроме того, по его словам, «направление в Таджикистан еще предстоит осваивать и привлекать пассажиров, тогда как спрос на Турцию очень высокий, и туроператоры должны выполнить обязательства перед пассажирами «ВИМ-Авиа», которая в мае и начале июня массово задерживала рейсы из-за позднего прибытия самолетов после техобслуживания.

В свою очередь И.Лебедев заявил, что Таджикистан не может отозвать у «Ямала» право на полеты из Жуковского, поскольку перевозчиков назначают авиационные власти РФ. Поэтому этот вопрос «Ямал» будет решать с минтрансом РФ, для которого подготовит письмо с просьбой перенести начало выполнения полетов. В министерстве компетенцию ведомства в этом вопросе подтвердили.

Сейчас из Жуковского летают российские «Уральские авиалинии» и Pegas Fly, белорусская «Белавиа», кыргызские «Эйр Манас» и Avia Traffic Company, турецкие Onur Air и SunExpess. Выполняются рейсы в Анталью, Баку, Симферополь, Рим, Ош, Бишкек, Минск, Душанбе, Сиань, Худжанд.