Жаркая погода ожидается в среду на побережьях Алаколя и Балхаша, на Иссык-Куле – дождь

Алматы. 5 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева . Сильная жара ожидается в среду на побережьях казахстанских озер Алаколь и Балхаш, на кыргызском Иссык-Куле – дождь.

Так, согласно данным РГП «Казгидромет», на побережье Алаколя в среду переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-восточный 9-14 м/с, температура воздуха +33+35, вода в озере утром прогрелась до +27.

На Балхаше переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 9-14 м/с, температура воздуха +28+30, днем местами очень сильная жара, температура воды +29.

В Зеренде пройдет кратковременный дождь, утром температура воздуха +13.

В Каркаралы ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-западный 9-14 м/с, температура воздуха +28+30.

В Баянауле солнечно, осадков не ожидается, утром воздух прогрелся до +23. В Боровом переменная облачность, без осадков с температурой воздуха +13, вода прогрелась утром до +18.

В Алма-Арасане также переменная облачность, осадков не ожидается, утром +29.

По данным Кыргызгидромет, на больше части побережья Иссык-Куля днем дожди с грозой, ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с, синоптики прогнозируют +24+29, вода в озере утром вторника прогрелась почти до +20.