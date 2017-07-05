Жаркая погода ожидается в среду на побережьях Алаколя и Балхаша, на Иссык-Куле – дождь

Алматы. 5 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева. Сильная жара ожидается в среду на побережьях казахстанских озер Алаколь и Балхаш, на кыргызском Иссык-Куле – дождь.
Так, согласно данным РГП «Казгидромет», на побережье Алаколя в среду переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-восточный 9-14 м/с, температура воздуха +33+35, вода в озере утром прогрелась до +27.
На Балхаше переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 9-14 м/с, температура воздуха +28+30, днем местами очень сильная жара, температура воды +29.
В Зеренде пройдет кратковременный дождь, утром температура воздуха +13.
В Каркаралы ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-западный 9-14 м/с, температура воздуха +28+30.
В Баянауле солнечно, осадков не ожидается, утром воздух прогрелся до +23. В Боровом переменная облачность, без осадков с температурой воздуха +13, вода прогрелась утром до +18.
В Алма-Арасане также переменная облачность, осадков не ожидается, утром +29.
По данным Кыргызгидромет, на больше части побережья Иссык-Куля днем дожди с грозой, ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с, синоптики прогнозируют +24+29, вода в озере утром вторника прогрелась почти до +20.comments powered by HyperComments