Казахстану и Латвии необходимо наращивать сотрудничество в транзитно-транспортной сфере

Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин принял участие и выступил на международной конференции «Перспективы глобального транспортного сообщения. Евразийский потенциал», состоявшейся в латвийском павильоне ЭКСПО-2017.

В работе конференции приняли участие президент Латвии Р. Вейонис, министр сообщений У.Аугулис, президент Латвийских железных дорог Э. Берзиньш, руководитель АО «НК «Қазақстан темір жолы» К. Алпысбаев.

Первый заместитель Премьер-Министра РК отметил роль конференции как важной площадки в построении взаимовыгодного сотрудничества в транспортной отрасли.

«Качественная транспортная инфраструктура Казахстана и Латвии позволяет существенно сократить сроки доставки, а также в разы увеличить грузопоток между Европой и Азией»,- сказал А.Мамин.

По его словам, на фоне успешного развития торгово-экономических отношений Китая, стран Юго-Восточной Азии с Европейским Союзом, актуальным становится дальнейшее развитие глобального проекта Великого Шелкового пути с активным вовлечением латвийской стороны, обладающей значительным транспортно-логистическим потенциалом, что позволит сформировать на базе Латвии региональный хаб.

А.Мамин отметил «большие перспективы совместного сотрудничества Казахстана и Латвии по выходу казахстанских товаров через Латвию на рынок Европы, в том числе через морские порты, являющиеся для Казахстана воротами на балтийско-скандинавский рынок, и перевозке латвийских грузов через Казахстан в страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии».

«В этой связи, нам необходимо, кроме уже имеющихся совместных проектов, такие как зерновой терминал в Вентспилском порту, а также контейнерные поезда «Балтика Транзит», создавать новые проекты в транспортно-логистической отрасли»,- отметил А.Мамин.

Как сказал Первый заместитель Премьер-Министра РК, «Правительство Казахстана ставит задачу по снижению административных барьеров и улучшению сервиса на транспортных маршрутах. В рамках программы «Цифровой Казахстан» выделен отдельный блок по транспорту».

В завершение А.Мамин выразил уверенность в успешном проведении Конференции, которая внесет вклад в развитие транзитно-транспортного потенциала, дальнейшее укрепление долгосрочных и взаимовыгодных партнерских отношений.

Президент Латвии Ра­ймондс Вейонис также подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества в транзитно-транспортной отрасли, являющейся «одним из важных направлений двусторонних казахстанско-латвийских отношений».

«Казахстан является надежным и значимым партнером по сотрудничеству для нашей страны. В этом году исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Латвией и Казахстаном. Уже четверть века наши страны благодаря тесному сотрудничеству развивают как активный политический диалог, так и успешное экономическое сотрудничество. Это крепкая и многообещающая основа для дальнейшего развития и общих достижений, ибо нас объединяют общие цели и общее видение будущего»,- сказал президент Латвии.

Международная конференция «Перспективы глобального транспортного сообщения. Евразийский потенциал» состоялась на площадке ЭКСПО 2017 в рамках Недели транзита и логистики.

Пресс-служба Премьер-Министра РК