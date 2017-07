Польша хочет сделаться независимой от России в плане поставок газа и стать распределительным хабом для Центральной Европы

«Сотрудничество с США дает нам возможность не только покончить с зависимостью от России… в отношении газа, но и также помочь Украине», - сказал заместитель премьер-министра Польши Матуш Моравецкий

Издание Press TV опубликовало статью под названием «Poland to become EU hub for US gas» — «Польша собирается стать центром Европейского Союза по принятию американского газа».

В предисловии к ней говорится так: «Польша объявила о плане, который превратит ее в европейский центр по импорту природного газа из США».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Этот план был обнародован польским президентом Анджеем Дудой во время визита американского президента Дональда Трампа в Варшаву.

«Можем ли мы стать хабом, через который американский сжиженный природный газ будет поставляться в страны Центральной Европы? Я убежден, что ответ будет «да», — сказал журналистам Дуда, встречая Трампа.

Польский президент подчеркнул, что этот вопрос рассматривается в рамках проекта «Инициатива трех морей» — альянса, объединяющего свыше десяти государств Восточной и Центральной Европы, граничащих с Адриатикой, Балтийским и Черным морями.

Это заявление было сделано через месяц после того, как в Польшу прибыл первый американский танкер со сжиженным природным газом (СПГ).

Польша в год потребляет 16 миллиардов кубических метров газа. И большую часть этого объема она импортирует из России на основе долгосрочного соглашения с «Газпромом», которое должно действовать до 2022 года.

Варшава планирует в последующем заменить российский газ поставками из Норвегии по трубопроводу, который предполагается проложить, а также дальнейшими танкерными партиями сжиженного природного газа из США, прибывающими на терминал в Балтийском море.

Ранее польский министр иностранных дел сказал, что дальнейшие поставки СПГ в Польшу зависят от США.

«Один танкер прибыл, и мы доказали себе, что это возможно. Теперь все зависит от американской стороны, от того, предложат ли ее представители заключение такого контракта, который будет коммерчески выгодным для Польши», — процитировало информационное агентство Reuters слова Витольда Ващиковского.

Дуда также выразил надежду на заключение долгосрочных контрактов с Вашингтоном в дальнейшем.

«Это открывает путь к большему количеству контрактов. Надеюсь, что в скором времени будет подписан долгосрочный контракт на поставки сжиженного газа из США, и, таким образом, мы станем диверсифицировать источники поставок этого чрезвычайно важного сырья в Польшу», — сказал он.

Издание News.pl опубликовало материал под названием «Poland could be gas distribution hub for Central Europe: Deputy PM» — «Польша может стать газораспределительным хабом для Центральной Европы: заместитель премьер-министра».

В предисловии к нему говорится так: «Польша посредством налаживания партнерских связей с Соединенными Штатами обретает шанс сделаться независимой от России в плане поставок газа и стать распределительным центром для Центральной Европы в будущем», — сказал заместитель премьер-министра Матуш Моравецкий».

Далее уже в самом материале излагается следующее: «Моравецкий, который также является министром развития и финансов Польши, сказал, что он обсудил ряд вопросов, в том числе тему поставок газа, с президентом Дональдом Трампом и его советниками во время визита американского лидера в Варшаву, состоявшегося в прошлый четверг.

«Сотрудничество с США дает нам возможность не только покончить с зависимостью от России… в отношении газа, но и также помочь Украине и стать газораспределительным центром для Центральной Европы через 5-10 лет», — сказал Моравецкий.

Он добавил, что газ, покупаемый Польшей у США, «безусловно, будет дешевле».

Россия поставляет газ в Польшу по газопроводу «Ямал — Европа», проходящему транзитом через территорию Белоруссии. Согласно условиям контракта «Газпрома» с Польшей, срок которого истекает 2022 году, годовой объем поставок должен составлять 11,1 миллиарда кубических метров.

Сейчас на европейском рынке СПГ (сжиженный природный газ) на 70 процентов дороже трубопроводного российского газа. Ранее польская сторона говорила о готовности платить более высокую цену «ради диверсификации». Теперь же польский вице-премьер выражает уверенность в том, СПГ из США будет дешевле трубопроводного газа из России.

