Завершить интеграцию информационных систем к 1 ноября для бесперебойной работы фонда медстрахования поручил премьер РК

Астана. 11 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров . Премьер-министр Казахстана Бахытжан Сагинтаев поручил завершить интеграцию информационных систем для бесперебойной работы фонда обязательного медстрахования к 1 ноября.

«В стране запускается фонд обязательного медицинского страхования. Для этого очень важно провести работы по обеспечению интернет-связью. (…) Поэтому министерствам информации и коммуникаций и здравоохранения необходимо совместно с заинтересованными центральными и местными исполнительными органами завершить интеграцию информационных систем к 1 ноября текущего года и обеспечить фонд бесперебойной работой, так как фонд начнет у нас активно работать уже с 1 января 2018 года», — сказал Б.Сагинтаев в ходе заседания правительства во вторник.

«Здесь без интеграции нашей информационной системы не продвинуться дальше. Прошу взять на контроль», — добавил он.