Завершить интеграцию информационных систем к 1 ноября для бесперебойной работы фонда медстрахования поручил премьер РК

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Астана. 11 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров. Премьер-министр Казахстана Бахытжан Сагинтаев поручил завершить интеграцию информационных систем для бесперебойной работы фонда обязательного медстрахования к 1 ноября.

«В стране запускается фонд обязательного медицинского страхования. Для этого очень важно провести работы по обеспечению интернет-связью. (…) Поэтому министерствам информации и коммуникаций и здравоохранения необходимо совместно с заинтересованными центральными и местными исполнительными органами завершить интеграцию информационных систем к 1 ноября текущего года и обеспечить фонд бесперебойной работой, так как фонд начнет у нас активно работать уже с 1 января 2018 года», — сказал Б.Сагинтаев в ходе заседания правительства во вторник.

«Здесь без интеграции нашей информационной системы не продвинуться дальше. Прошу взять на контроль», — добавил он.

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