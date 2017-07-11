Анонимность – главный козырь криптовалюты 11.07.2017 11:30 Лилия ИГЛИКОВА Общество 95 0 Глава «Интернет Ассоциации Казахстана» Шавкат Сабиров о смысле виртуальных денег comments powered by HyperComments Похожие материалы: Нацбанк Казахстана анализирует целесообразность и перспективность внедрения криптовалюты Создание международной криптовалюты поможет Казахстану уйти от энергетической зависимости, считают в минфине «Зачем нужна криптовалюта?» Генерал Власов: герой обороны Москвы, главный предатель СССР, человек-загадка