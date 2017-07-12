24 казахстанца не смогли заселиться в отель в Турции из-за банкротства туроператора Elite class

Алматы. 12 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева. 24 туриста из Казахстана не смогли заселиться в отель в Турции из-за банкротства туроператора Elite class, сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

«24 наших туриста, из них около 8-9 детей, все они расселены благодаря усилиям нашего консула, который договорился с одной из туристических компаний-партнеров, которые взяли на себя расходы и разместили у себя наших туристов. Они продолжат свой отдых», — сказал А. Жайнаков агентству в среду.

При этом он отметил, «вопрос остается в том, что сегодня могут другие приехать туристы, которые пока не знают о проблеме».

При этом А. Жайнаков добавил, что у обанкротившегося турецкого туроператора Elit class много партнеров в Казахстане.

В связи с этим МИД РК предупреждает граждан, купивших путевки, имеющих отношение к данному туроператору, пока воздержаться от поездок до выяснения обстоятельств.

«Наш консул находится на связи, мы готовы оказать содействие, в то же время рекомендуем всем нашим гражданам перед поездкой обязательно связаться с отелем, в который они направляются, убедиться, что их бронь проплачена, и только после этого спокойно отправляться», — заключил А. Жайнаков.

Один из крупнейших туроператоров Elite class объявил о своем банкротстве во вторник, 11 июля.