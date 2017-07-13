Аэропорт Алматы в течение 4-х мес. будет закрывать ВПП каждый четверг на 4 часа из-за профработ

Алматы. 13 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева . Аэропорт Алматы до конца осени будет закрывать взлетно-посадочную полосу на 4 часа по четвергам из-за регламентных работ, сообщил президент АО «Международный аэропорт Алматы» Айбол Бекмухамбетов.

«По согласованию с авиакомпаниями каждый четверг у нас ведутся регламентные работы. Весной начали, с 10.40 до 14.40 часов – это самое свободное время, никто не летает практически, очень редко, это называется непиковая нагрузка аэропорта», — сказал А. Бекмухамбетов в четверг.

При этом он отметил, что это связано с капитальным ремонтом второй взлетно-посадочной полосы.

«Вы знаете, что у нас идет капитальный ремонт старой взлетно-посадочной полосы, которой 17-18 лет, практически новая строится полоса. Как мы ее завершим, я так думаю, мы ее к 1 декабрю завершим, начнем принимать на нее, то есть получим все сертификаты летной годности, облеты все пройдут, и тогда уже не будет таких задержек», — добавил президент аэропорта.

Как стало известно, сегодня пассажиры самолета авиакомпании Air Astana сообщением Астана – Алматы столкнулись с задержкой рейса. Так, вылет самолета был запланирован на 09.00, но фактически вылетел в 13.10.