«Казахстан: религиозное против национального». «Почему-то все стыдливо молчат о правах атеистов». «Прилично ли продавать аэропорт, названный именем Нурсултана Назарбаева?». «Школы по коррупции обогнали полицию»

Сетевой Казахстан. 13 июля 2017г.

CAMONITOR . COM . «Казахстан: религиозное против национального» — Мы очень долго, спокойно и даже как-то отрешенно наблюдали за тем, как наши сограждане рядятся в чуждые религиозные одежды. А когда «платочки» и «короткие штаны» стали чаще появляться в наших офисах и лестничных площадках, вдруг забили тревогу и стали спешно готовить запрет на мусульманский дресс-код. Как оказалось, других инструментов борьбы против «моды на хиджаб» у нас попросту нет… Сегодня у нас в гостях журналист и блогер Арман КУДАБАЙ, с которым мы попробуем разобраться, а не упустили ли мы драгоценное время? Как отреагирует на новую законодательную инициативу религиозное сообщество? И кому все-таки выгодно подсаживать казахстанских верующих на чужую идеологию?

«Национальный банк РК подчиняется ФРС США?» — Приведенную выше цитату можно спроецировать и на Казахстан, в законодательстве которого прямо говорится: «Органы представительной и исполнительной власти не вправе вмешиваться в деятельность Национального Банка Казахстана, его филиалов, представительств, ведомств и организаций по реализации его законодательно закрепленных полномочий». То есть, наш Нацбанк тоже представляет собой государство в государстве. Получается, теоретически он может, используя находящиеся в его распоряжении инструменты (например, через резкие изменения курса национальной валюты), оказывать давление на правительство, влиять на политические процессы в стране?

TIME . KZ . Петр СВОИК – «Приватизируй ЭТО!» — Прилично ли продавать аэропорт, названный именем Нурсултана Назарбаева? Идея продажи такого объекта — сама по себе двусмысленна, не говоря уже о том, что самая замечательная цена и близко не покроет всего, что вложено государством.

Тулеген БАЙТУКЕНОВ – «Кому видно — тому стыдно» — Сила действия равна силе противодействия: в стране набирает размах движение “анти-уят”. Пока радетели нравственности и стражи морали думают о том, чего еще нельзя делать казахским девушкам, сами девушки уходят в отрыв. Естественно, не все, но у нового поколения уже отчетливо появились свои симоны де бовуар с поправкой на меньшее количество философии в угоду большему количеству уята.

«Перезагрузка системы» — Мы уже писали, что некоторые полицейские начальники даже не думают отвечать за грехи своих подчиненных: оборотни в погонах расстреливают сослуживцев из табельного оружия, создают и руководят организованными преступными группировками (члены которых занимаются не только вымогательствами, но и исполняют заказные убийства), пытают заключенных в тюрьмах — нередко со смертельным исходом. Между тем проблемы пыток в МВД поднимают не только правозащитники и родственники заключенных: этим злободневным вопросом заинтересовались и сотрудники Генпрокуратуры, и общественный совет самого Министерства внутренних дел.

KAPITAL . KZ . «Выход Казахстана из соглашения ОПЕК+: есть ли необходимость?» — Выйдет ли Казахстан из соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти? Этот вопрос возник после того, как в информационном пространстве был опубликован комментарий министра энергетики РК Каната БОЗУМБАЕВА. Выбирая из предложенных журналистами вариантов: что предпочитает Казахстан — «постепенный выход из сделки» или «резкий рост добычи», он указал на первый вариант. В среду, 12 июля, выступая на пресс-конференции в Астане, глава профильного ведомства обозначил однозначную позицию: страна из сделки выходить не собирается.

«Нужна ли господдержка банкам?» — Недавно стало известно, что Нацбанк намерен направить на поддержку банков свыше 500 млрд тенге. Точная сумма будет зависеть от того, насколько критичными окажутся проблемы фининститутов. Аналитики уверены, что госденьги должны быть предоставлены только на рыночных условиях. Они предполагают, что регулятор должен освещать процесс отбора игроков.

365 INFO . KZ . «Школы по коррупции обогнали полицию» — По словам политолога Замира КАРАЖАНОВА, сегодня сфера образования в Казахстане по коррумпированности обошла даже полицию, что не может не беспокоить — И это характерно не только для школ, но и для ВУЗов, и в целом качество образования у нас очень сильно упало. О коррупции в ВУЗах уже неоднократно поднимался вопрос. Также было запрещено в школах брать деньги у родительского комитета. Не думаю, что это в итоге дало какой-то эффект.

«Молнии-убийцы: что происходит с климатом Казахстана?» — За неполных два летних месяца жертвами молнии стали 7 казахстанцев. Хотя еще год назад, не говоря о более ранних сроках, информация о таких происшествиях поступала гораздо реже. В среднем сообщалось о 2-3 случаях за год. Так в чем причины такого роста смертности от «небесного огня»?

EXCLUSIVE . KZ . «В Казахстане нарождается новая бюрократия: Биртанов VS Ошакбаев» — Окончательно «вышедший из-под контроля» экономист Рахим ОШАКБАЕВ и министр здравоохранения Ельжан БИРТАНОВ заявили о готовности вынести свою дискуссию в публичное поле. Трудно сказать, какой практический эффект будут иметь эти дебаты, но создается важнейший прецедент с точки зрения той самой модернизации сознания, о которой говорил Президент. По сути Рахим Ошакбаев и Елжан Биртанов две модели развития новой казахстанской бюрократии.

IA — CENTR . RU . Сергей РЕКЕДА – «Казахстан-2017: «Алаш» против ДВК. Зачем?» — Причина конфликта Аблязова и его оппонентов в том, что Большой оппозиционный проект ДВК, как его видит бывший глава БТА-банка, должен консолидировать вокруг себя все реальные оппозиционные силы РК. Любой параллельный проект, в этом Аблязов убежден, ослабляет оппозицию, а, значит, работает по согласованной с властью линии. Логика Косанова принципиально иная – не может быть в нынешней ситуации в Казахстане монополии на истину и, следовательно, проектов вождистского типа. Если есть запрос на разнонаправленные идеи внутри оппозиции, то почему нужно оценивать их как проявление «раскола»?

YVISION . KZ . Торехан МУХТАРОВ, адвокат – «О защите прав атеистов» — И почему-то все стыдливо молчат о правах атеистов, коим я себе и причисляю. Я не пишу о достоинствах и недостатках той или иной религии не призываю никого критиковать кого-либо, просто хочу поднять вопрос о правах атеистов в Казахстане.

AZATTYQ . ORG . «Поэт и гражданин» — Поэт, общественный деятель Мухтар ШАХАНОВ недавно отметил 75-летний юбилей. Он говорит, что его позиция «всегда говорить правду» не всегда нравится властям. Некоторые эксперты характеризуют поэта как талантливую личность с активной гражданской позицией.

«Несмотря на ожидания Ларисы Харьковой, ее дело дошло до суда» — В Шымкенте начался суд по делу бывшего руководителя закрытой решением властей Конфедерации независимых профсоюзов Казахстана Ларисы ХАРЬКОВОЙ. Ее обвиняют в присвоении чужого имущества путем мошенничества.

EURASIANET . ORG . «Казахстан: Алматы задыхается от нехватки парковочных мест» — Как-то утром жильцы жилого в зеленом районе Алматы вышли во двор и обнаружили срубленное под корень дерево. Позже выяснилось, что срубил его владелец автомобиля, прибегший к столь отчаянной мере по причине нехватки места для парковки. Не лучше обстоят дела у владельцев автомобилей по всему Алматы, где парковка обходится все дороже и найти ее все сложнее. За последние два десятилетия количество автомобилей на улицах Алматы резко возросло.

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