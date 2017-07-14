ЕЭК рассматривает возможность взаимного признания в странах ЕАЭС электронной цифровой подписи

Алматы. 14 июля. КазТАГ – Вопросы технического регулирования и таможенного администрирования, развития внутренних рынков и торговых отношений с третьими странами обсудили на заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в Москве в четверг, сообщила пресс-служба ЕЭК.

«Члены совета ЕЭК рассмотрели возможность использования на территории любого государства-члена Союза электронной цифровой подписи (ЭЦП), полученной компанией страны Союза, резидентом которой является компания. В настоящее время в ЕАЭС отсутствует практика взаимного признания ЭЦП», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Как отмечается, это ограничивает участие бизнеса в конкурсах на закупки товаров и услуг, которые проводятся государственными структурами и крупными корпорациями. Кроме того, как добавили в ЕЭК, снятие этого ограничения позволит активнее использовать электронные системы документооборота в рамках межгосударственного информационного взаимодействия.

«Особое значение взаимному признанию ЭЦП придает тот факт, что все большее количество конкурсных закупок проходит через электронные торговые площадки. Решение этого вопроса будет способствовать углублению интеграции в рамках Союза, повышению конкурентоспособности и, как следствие, улучшению качества поставляемой продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг. Достигнута договоренность о проработке возможных вариантов устранения этого ограничения», — сообщили в ЕЭК.

Также члены совета ЕЭК рассмотрели возможность определения государствами-членами ЕАЭС пунктов пропуска, через которые допускается ввоз на таможенную территорию Союза грузов, перемещаемых в соответствии с Таможенной конвенцией о международной перевозке грузов с применением книжки международных дорожных перевозок (МДП) от 14 ноября 1975 года, не задействованных для такой перевозки с точки зрения сложившихся транспортно-логистических связей.

«По итогам обсуждения участники совета согласились, что определение пунктов пропуска для книжек МДП является суверенным правом каждого из государств-членов. Вместе с тем для повышения эффективности логистического потенциала Союза государства-члены согласились, что этот вопрос необходимо решать с учетом интересов всех стран ЕАЭС путем переговоров и консультаций», — говорится в сообщении.

По итогам обсуждения совет ЕЭК поручил коллегии ЕЭК включить обсуждавшиеся ограничения в перечень согласованных странами ЕАЭС барьеров, изъятий и ограничений, что позволит комиссии разработать «дорожные карты» для их устранения и представить их на утверждение Евразийскому межправительственному совету.

Также на заседании было принято решение провести переговоры с Китаем о заключении соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза и Китайской Народной Республики. Делегацию по переговорам возглавит член коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Мукай Кадыркулов. В состав делегации также вошли представители правительств стран Союза и сотрудники ЕЭК.