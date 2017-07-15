Полиция Алматы в борьбе с преступностью и охране правопорядка использует возможности почти 100 тысяч камер видеонаблюдения

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Для отслеживания оперативной обстановки, обеспечения охраны общественного порядка, дорожной безопасности, а также профилактики и раскрытия правонарушений, в городе Алматы используются возможности 97 тысяч 666 камер видеонаблюдения.

«По принципу «Безопасный двор» в 5 тысячах 515 дворовых территориях многоквартирных домов установлено 34 тысячи 362 видеокамеры и 7 тысяч 115 частных дворов охраняются 19 тысячами 727 видеокамерами. Всего количество камер, установленных в жилом массиве – 54 тысячи 089 видеокамер. С помощь видеокамер раскрыто 529 уголовных правонарушений, выявлено 11 тысяч 059 административных правонарушений и 10 тысяч 487 нарушений правил дорожного движения», — уточнила официальный представитель ДВД города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.       

Кроме того, руководителями и собственниками 6 тысяч 682 объектов различных форм собственности, в том числе и увеселительных заведений, установлено 36 тысяч камер видеонаблюдения.

Пресс-служба ДВД города Алматы

 

 

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