Лишь на западе и юге Казахстана в ближайшие трое суток будет без осадков

Астана. 17 июля. КазТАГ – Лишь на западе и юге Казахстана 18-20 июля будет без осадков, сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На западе и юге республики под влиянием поля повышенного давления ожидается погода без осадков с температурой около и выше нормы. На юго-востоке Казахстана следует ожидать кратковременные дожди, преимущественно в горных районах», — говорится в сообщении в понедельник.

Между тем в северных, восточных и центральных областях Казахстана ожидаются местами дожди, грозы, сильный порывистый ветер 15-20 м/с, в дневные часы возможен град, температура воздуха около +20+27.

Так, согласно прогнозу 18, 19 и 20 июля в Астане переменная облачность, грозовой дождь, возможен град, ветер 9-14 м/с, температура воздуха днем +24, +25 и +27 соответственно.