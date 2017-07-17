Сетевые СМИ о скорбных банковских делах

«Народный банк купил Qazkom. Что изменится?» — Союз года заключён: Halyk bank купил 96,81% простых акций Казкома. Перед этим БТА банк полностью погасил свою задолженность перед Казкоммерцбанком в размере 2,4 трлн тенге. Кроме того, планируется докапитализация Казкома на сумму 185 млрд тенге.

Как грандиозная сделка скажется на клиентах обоих банков, что теперь будет с их счетами, депозитами, какие услуги будут доступны, а какие нет, выяснял Informburo.kz.

Один из главных вопросов: исчезнет ли Qazkom как бренд или продолжит автономно работать под старым названием? В пресс-службе Национального банка РК в ответ на официальный запрос сообщили, что "после сделки оба банка в полной мере продолжат функционировать в качестве самостоятельных финансовых институтов, исполняющих свои обязательства перед вкладчиками, кредиторами и инвесторами". Каждый банк сохранит свой бренд и будет работать, как прежде.

Что касается банковских карт, изменения всё же есть: Halyk и Qazkom объединили банкоматные сети. Теперь нет разницы, банкоматом какого банка пользоваться, – дополнительной комиссии не будет. Сеть терминалов для обналичивания денег не будет сокращаться в связи с покупкой Казкома Народным.

Экономист Айдархан КУСАИНОВ склонен считать сделку между Halyk bank и Qazkom вполне коммерческой.

Экс-вице-министр по инвестициям и развитию РК, экономист Рахим ОШАКБАЕВ считает, что сделка между Народным банком и Казкомом была совершена для избежания паники в финансовой сфере страны.

«Проблема на 500 миллиардов: Нацбанк назвал банки, которым даст денег» — В казахстанской банковской системе масштабный кризис. Даже больше. Национальный банк оценивает "системные риски ряда крупнейших казахстанских банков" как серьезную угрозу для экономики страны.

Беспокойство у регулятора вызывает чрезмерный размер неработающих займов, резко возросший на фоне кризиса в экономике, корректировки курса тенге и ухудшения платежеспособности заемщиков.

В общем, финансовые чиновники решили заняться спасением крупных банков. Ради этой цели из собственного бюджета регулятор выделил 500 миллиардов тенге.

Во-первых, Нацбанк будет спасать только крупные банки, собственный капитал которых "весит" не менее 45 миллиардов тенге. Во-вторых, акционеры банка должны разделить "спасительную сумму" в соотношении 2 к 1 – две третьих дает государство в лице Нацбанка, а оставшуюся часть покрывают акционеры.

«Чем займется Qazkom после сделки с Halyk Bank?» — Управляющий директор член правления Qazkom Нурлан ЖАГИПАРОВ — Это позитивная новость, которая, с одной стороны, дает клиентам уверенность в стабильности банка – Qazkom получает мощную финансовую поддержку от группы Халык и при этом остается самостоятельным брендом, с другой стороны, открываются новые возможности для клиентов обоих банков. На этой неделе мы начали объединение банкоматных сетей и унификацию тарифов. Теперь каждый второй банкомат в стране доступен клиентам и Halyk, и Qazkom. А это порядка 8 млн человек…

Без серьезной технологической инфраструктуры невозможно бороться за клиентов. Мы видим, что клиенты отдают предпочтение технологичным игрокам банковского сектора. Конкуренция за клиентов превращается в борьбу алгоритмов и систем лояльности. Поэтому мы фокус направили на управление данными, разработку фабрики данных, накопление, обогащение этих данных и их использование для создания новых продуктов и сервисов, интеллектуальной системы лояльности. Инвестиции Халык Банка в наши инновационные проекты позволят нам двигаться быстрее.

««Казком» продали, но вопросы остались» — А теперь, когда сделка десятилетия закрыта и прозвучали все положенные в таких случаях фанфары, подведем предварительные итоги случившегося. По итогам сделки получается, что рыночная стоимость второго по размерам казахстанского финансового института, который на 1 июня 2017 года, по данным Национального банка РК, располагал активами в размере 4 триллиона 546 миллиардов тенге при обязательствах 4 триллиона 102 миллиарда тенге, имел ссудный портфель в 3 триллиона 490 миллиардов тенге и собственный капитал в 444 миллиарда тенге, равна 2 (ДВУМ) тенге.

Это, в частности, означает, что качество финансовой отчетности АО “Казкоммерцбанк” было крайне низким, и она, как минимум, не соответствовала реальному положению дел, а как максимум – специально фальсифицировалась, а Национальный банк РК в качестве регулятора не смог своевременно выявить критического положения дел в АО “Казкоммерцбанк” или специально скрывал его, таким образом содействуя фальсификации.

В связи с этим возникают вопросы к Национальному банку РК и его главе Данияру АКИШЕВУ — 1. Почему результаты проверки, проведенной частным покупателем, в данном случае АО “Народный банк Казахстана”, оказались принципиально иными, чем результаты проверок регулятора?

2. Означает ли это, что финансовая отчетность других казахстанских банков, в том числе того же АО “Народный банк Казахстана”, столь же сомнительна? Ведь они оперировали и оперируют в том же пространстве и на тех же условиях, как рыночных, так и надзора, что АО “Казкоммерцбанк”?

3. Готово ли руководство Национального банка РК, как структуры, отвечающей за положение дел на финансовом рынке страны, объясниться на предмет необходимости спасения сначала “БТА Банка”, а затем “Казкоммерцбанка”, назвать общую сумму потраченных на эти цели государственных средств, а также объясниться на тему обоснованности этих трат?

4. Кто конкретно в руководстве Национального банка РК отвечает за данный вопрос и, соответственно, будет отвечать за происшедшее?

«Во сколько обошлось государству спасение БТА-ККБ?» — Сумму в 2,4 трлн тенге (примерно в $7,4 млрд), выделенную на решение проблем ККБ-БТА, можно было очень сильно сократить или даже совсем избежать, если бы эти глубокие проблемы решались своевременно — правительством, Нацбанком и ФНБ «Самрук-Казына». Такое мнение в интервью Къ высказал экономист Жангир РАХЖАНОВ.

«Плюсы и минусы сделки с «Казкомом»» — На сегодняшний день концентрация банковского капитала в Казахстане бьет рекорды – после приобретения «Народным банком» «Казкоммерцбанка» группа Тимура и Динары КУЛИБАЕВЫХ будет контролировать два пятых банковской системы по таким параметрам, как активы, пассивы и депозитный портфель. Чем это грозит финансовой системе страны?

Аналитик ГК TeleTrade Марк ГОЙХМАН — «Позитив, помимо внутренней устойчивости, например, в возможности более сильных позиций на международной арене. Это особенно важно в связи с потенциальным усилением внешней конкуренции при вступлении страны в ВТО. Но есть и вероятный негатив. Он связан с возможными последствиями монополизма, доминирования на рынке. В России основные банки, во-первых, конкурируют между собой, а, во-вторых, они государственные, что даёт более высокие возможности антимонопольного регулирования. Но в Казахстане такая мощная частная структура способна задавать «правила игры» во многом в своих интересах – по условиям, ставкам, продуктам и др. Будут ли такие опасения реализованы и какую позицию займёт Национальный банк РК, сможет показать только дальнейшая реальная практика».

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